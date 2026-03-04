Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego to jedna z najważniejszych nagród literackich przyznawanych w Polsce. W tym roku zostanie wręczona już po raz 17. Właśnie ogłoszona została lista kandydatów.

Wśród nominowanych do Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego znalazło się 10 autorów. To pisarze i pisarki tacy jak: Kasper Bajon, Anna Bikont, Emily Carrington, Joanna Czeczott, Patrick Radden Keefe, Myrosław Łajuk, Peter Pomerantsev, Nicola Lagioia oraz Zbigniew Rokita i Antonina Tosiek. Każdy z nich został nominowany za jedną, konkretną książkę.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego. Nominacje

Oto książki, które mają szansę na Nagrodę im. Ryszarda Kapuścińskiego:

Kasper Bajon "Poznań kolonialny. Rodzinna historia z Tanzanią w tle"

Historia utkana z rodzinnych dokumentów, skrawków pamięci, domniemań, lektur i własnych przygód, ale także opowieść o nieoczywistych związkach Poznania i tamtejszego mieszczaństwa z niemieckim "projektem kolonialnym" w Afryce.

Annę Bikont "Nie koniec, nie początek. Powojenne wybory polskich Żydów"

Reportaż, który po raz pierwszy całościowo opisuje losy polskich ocalałych Żydów i Żydówek w tuż powojennych latach.

Emily Carrington "Nasz mały sekret"

To świadectwo przetrwania i wagi opowiadania własnej historii po swojemu a jednocześnie wciągający debiut, który dowodzi znakomitego opanowania komiksowego medium przez autorkę.

Joanna Czeczott "Ciszę nad stepem. Kazachstan i pamięć o Rosji"

Czeczott odwiedziła miejsca, gdzie znajdowały się łagry, poszukując ich śladów w przestrzeni i w pamięci mieszkańców Kazachstanu.

Patrick Radden Keefe "Głowa węża. Przemytnicy z Chinatown i amerykański sen"

Ten reportaż powstał na podstawie ponad trzystu wywiadów z przemytnikami, agentami FBI i politykami. To historia kryminalna, a jednocześnie ważny głos w dyskusjach o polityce migracyjnej.

Nicola Lagioia "Ciao, amore, ciao. Morderstwo w Rzymie"

Reportaż, w którym opisany został brutalny mord na młodym rzymianinie. Z dziennikarskiego śledztwa wyłania się uniwersalny obraz naszych czasów: epoki zawiedzionych oczekiwań, dezorientacji i nierówności społecznych.

Myrosław Łajuk "Bachmut"

Łajuk pojechał do Bachmutu, by przyjrzeć się życiu jego mieszkańców i walczących tam żołnierzy, a także, by zastanowić się nad tym, jak wojna w Ukrainie zmienia naszą rzeczywistość, kulturę i pamięć.

Peter Pomerantsev "Propagandysta, który przechytrzył Hitlera. Jak wygrać wojnę informacyjną"

Brawurowa biografia buntowniczego propagandysty II wojny światowej Seftona Delmera.

Zbigniew Rokita "Aglo. Banką po Śląsku"

Autor prowadzi czytelników przez zakamarki skomplikowanej historii i tożsamości regionu, zabiera do pracowni malarza-mistyka, na śląskie stadiony, w głąb kopalni Wujek i do osób, które pamiętają jej krwawe dzieje.

Antonina Tosiek "Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet"

Tosiek sięgnęła po setki oryginalnych rękopisów i maszynopisów nadesłanych na konkursy, a także po dane statystyczne i opracowania naukowe. Łącząc wnikliwą analizę z wrażliwością, stworzyła obraz przemian polskiej wsi w XX wieku.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego. Co to za nagroda?

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego przyznawana jest co roku. Po raz pierwszy wręczono ją w 2010 roku. Otrzymuje ją najlepsza książka reporterska, która podejmuje ważne problemy współczesności, zmusza do refleksji i pogłębia wiedzę o świecie innych kultur.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego. Kiedy poznamy laureata?

Pod koniec marca ogłoszeni zostaną finaliści 17. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego. Laureata, który otrzyma nagrodę, kapituła ogłosi 30 maja na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Odbędą się one na Stadionie Narodowym.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego. Jaką nagrodę otrzyma laureat?

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 120 tys. zł. Według zasady, jeśli reportaż jest przekładem dodatkowo nagradzana jest osoba, która tłumaczyła książkę. Otrzyma ona 25 tys. zł. Finaliści dostaną nagrody w wysokości 15 tys. zł, a ich tłumacze bądź tłumaczki - po 8 tys. zł.

Najlepszy reportaż wybierze jury w składzie: Ludwika Włodek (przewodnicząca), Søren Gauger, Łukasz Grzymisławski, Elżbieta Sawicka i Katarzyna Surmiak-Domańska. Organizatorami są Miasto Stołeczne Warszawa i "Gazeta Wyborcza".