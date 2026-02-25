Nominowane tytuły wskazało jury pod przewodnictwem brytyjskiej pisarki Natashy Brown. Zasiada w nim także pisarz, dziennikarz, profesor matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego Marcus du Sautoy, tłumaczka z największą liczbą nominacji do Międzynarodowej Nagrody Bookera Sophie Hughes, kenijski pisarz Troy Onyango oraz indyjska dziennikarka i pisarka Nilanjana S. Roy. Tytuły wybrano spośród 128 książek. Wydawcy mogli zgłosić do nagrody powieści oraz zbiory opowiadań przetłumaczone na język angielski i wydane na terenie Wielkiej Brytanii lub Irlandii między 1 maja 2025 r. oraz 30 kwietnia 2026 r.

Czołówka najlepszych pisarzy świata i tłumaczenia ich książek

Wśród 12 nominowanych tytułów znalazły się "The Nights Are Quiet in Tehran" Shidy Bazyar (przetłumaczona z języka niemieckiego przez Ruth Martin), "We Are Green and Trembling" Gabrieli Cabezón Cámary (przetłumaczona z hiszpańskiego przez Robin Myers), "The Remembered Soldier" Anjet Daanje (przetłumaczona z duńskiego przez Davida McKaya), "The Deserters" Mathiasa Énarda (przetłumaczona z francuskiego przez Charlotte Mandell), "Small Comfort Ia Genberga" (przetłumaczona z języka szwedzkiego przez Kirę Josefsson), "The Director" Daniela Kehlmanna (przetłumaczona z niemieckiego przez Rossa Benjamina), "On Earth As It Is Beneath" Any Pauli Maii (przetłumaczona z portugalskiego przez Padmę Viswanathan), "The Duke" Matteo Melchiorre (przetłumaczona z włoskiego przez Antonellę Lettieri), „The Wax Child” Olgi Ravn (przetłumaczona z duńskiego przez Martina Aitkena), "Taiwan Travelogue" Yáng Shuang-zi (przetłumaczona z mandaryńskiego przez Lin King), a także "The Witch" Marie NDiaye, której światowa premiera odbyła się w 1996 r. (przetłumaczona z francuskiego przez Jordana Stumpa).

Dwie książki nominowane do Bookera są już po polsku

O tegoroczną Międzynarodową Nagrodę Bookera ubiegają się dwa tytuły, które już teraz przeczytamy w polskim przekładzie. Książka "Kobiety bez mężczyzn" Shahrnush Parsipur (przetłumaczona z perskiego na angielski przez Faridoun Farrokh) ukazała się w polskim nakładzie w 2010 r. w tłumaczeniu Alicji Farhadi. Autorka w poetyce magicznego realizmu rozważa, jak wyglądałoby życie kilku kobiet w miejscu, do którego mężczyźni nie mają wstępu. Książka przez trzy dekady była zakazana w Iranie. Po polsku przeczytamy również "Zanim dojrzeją granaty" Rene Karabash (przetłumaczona z bułgarskiego na angielski przez Izidorę Angel). Ta debiutancka powieść bułgarskiej pisarki po polsku ukazała się w 2023 r. w tłumaczeniu Marioli Mikołajczak.

Książki aktualne i innowacyjne

"Wiele zgłoszonych książek analizuje niszczycielskie konsekwencje wojny, co znajduje odzwierciedlenie w naszej długiej liście nominowanych. Znajdziemy na niej też sąsiedzkie sprzeczki, tajemnicze górskie wioski, konspiracje Big Pharma, czarodziejskie kobiety, tragicznie zakochanych, nawiedzone więzienie i nieoczywiste nawiązania filmowe. Ich długość waha się od »kieszonkowych« po naprawdę ogromne. Choć ich pierwotne publikacji datujemy na przestrzeni czterech dekad, to każda historia jest aktualna i innowacyjna" - oceniła przewodnicząca jury Natasha Brown.

Kiedy poznamy laureatów Międzynarodowego Bookera?

Krótka lista nominowanych zostanie ogłoszona na stronie The Booker Prizes 31 marca, a zwycięzców poznamy 19 maja podczas gali w Tate Modern w Londynie. Nagrodzie towarzyszy premia pieniężna w wysokości 50 tys. funtów, która jest w równych częściach dzielona między autora i tłumacza wyróżnionej powieści. Międzynarodowa Nagroda Bookera przyznawana jest od 2005 r. dla powieści napisanych w innych językach niż angielski, przetłumaczonych na angielski i wydanych w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Nagroda uzupełnia przyznawaną od 1969 r. Nagrodę Bookera, która obecnie jest przyznawana powieści napisanej po angielsku i wydanej w Wielkiej Brytanii bądź w Irlandii.