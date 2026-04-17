Czytelnicy wybrali najlepszą książkę stulecia. Na podstawie tego bestselleru powstał film

Beata Zatońska
dzisiaj, 17:16
Na podstawie książki Davida Mitchella powstał przebojowy film/Materiały prasowe
Nagrody literackie są ważne, ale najważniejsze dla pisarzy i ich książek jest uwielbienie czytelników. Czytelnicy wybrali niedawno najlepszą książkę stulecia. Ta wielowątkowa, gęsta od znaczeń powieść fascynuje ludzi niezmiennie od lat. Wydano ją po raz pierwszy 20 lat temu, ale nadal budzi wiele emocji. Na jej podstawie powstał znakomity film w gwiazdorskiej obsadzie.

Użytkownicy portalu Goodreads wybrali najlepsze książki stulecia. Na pierwszym miejscu jest "Atlas chmur" Davida Mitchella. To utwór wyjątkowy i zaskakujący. Ta powieść ukazała się w 2004 roku i stała się tak kultowa, że uznano ją za bestseller XXI wieku.

O czym jest "Atlas chmur" Davida Mitchella?

"Atlas chmur" to wielowątkowa, misternie skonstruowana powieść. Składa się na tę książkę sześć opowieści: "Adama Ewinga Dziennik Pacyficzny", "Listy z Zedelghem", "Okresy półtrwania. Pierwsza zagadka Luisy Rey", "Upiorna udręka Timothy’ego Cavendisha", "Antyfona Sonmi-451", "Bród Slloshy i wszystko co potem". Historie te są ze sobą powiązane w misterny sposób, a David Mitchell zastosował szkatułkową budowę swego dzieła. Przenikają się tu płaszczyzny czasowe i historie bohaterów. Mitchel w "Atlasie chmur” porusza kwestię reinkarnacji, powtarzalności ludzkich losów. Jest tu bogata warstwa filozoficzna i psychologiczna.

Film na podstawie "Atlasu chmur" Davida Mitchella

Na podstawie powieści "Atlas chmur" Davida Mitchella powstał film. Miał premierę w 2012 r. Zagrali w nim m.in. Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent. Za scenariusz i reżyserię odpowiadali Tom Tykwer i Lilly Wachowski.

Twórczość Davida Mitchella

David Mitchell to autor - jak do tej pory - dziewięciu powieści, z których dwie były nominowane do najważniejszej brytyjskiej nagrody literackiej, Bookera. Studiował literaturę angielską i amerykańską na Uniwersytecie Kent. Przez rok mieszkał na Sycylii, następnie przeniósł się do Japonii, gdzie uczył języka angielskiego. Obecnie mieszka w Irlandii razem z żoną Keiko i dwójką dzieci. Na polski, oprócz "Atlasu chmur", przetłumaczono "Czasomierze" i "Widmopis".

