Czytelnicy wybrali najlepszą książkę stulecia. Na podstawie tego bestselleru powstał film

Użytkownicy portalu Goodreads wybrali najlepsze książki stulecia. Na pierwszym miejscu jest "Atlas chmur" Davida Mitchella. To utwór wyjątkowy i zaskakujący. Ta powieść ukazała się w 2004 roku i stała się tak kultowa, że uznano ją za bestseller XXI wieku.

O czym jest "Atlas chmur" Davida Mitchella?

"Atlas chmur" to wielowątkowa, misternie skonstruowana powieść. Składa się na tę książkę sześć opowieści: "Adama Ewinga Dziennik Pacyficzny", "Listy z Zedelghem", "Okresy półtrwania. Pierwsza zagadka Luisy Rey", "Upiorna udręka Timothy’ego Cavendisha", "Antyfona Sonmi-451", "Bród Slloshy i wszystko co potem". Historie te są ze sobą powiązane w misterny sposób, a David Mitchell zastosował szkatułkową budowę swego dzieła. Przenikają się tu płaszczyzny czasowe i historie bohaterów. Mitchel w "Atlasie chmur” porusza kwestię reinkarnacji, powtarzalności ludzkich losów. Jest tu bogata warstwa filozoficzna i psychologiczna.

Film na podstawie "Atlasu chmur" Davida Mitchella

Na podstawie powieści "Atlas chmur" Davida Mitchella powstał film. Miał premierę w 2012 r. Zagrali w nim m.in. Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent. Za scenariusz i reżyserię odpowiadali Tom Tykwer i Lilly Wachowski.

Twórczość Davida Mitchella

David Mitchell to autor - jak do tej pory - dziewięciu powieści, z których dwie były nominowane do najważniejszej brytyjskiej nagrody literackiej, Bookera. Studiował literaturę angielską i amerykańską na Uniwersytecie Kent. Przez rok mieszkał na Sycylii, następnie przeniósł się do Japonii, gdzie uczył języka angielskiego. Obecnie mieszka w Irlandii razem z żoną Keiko i dwójką dzieci. Na polski, oprócz "Atlasu chmur", przetłumaczono "Czasomierze" i "Widmopis".