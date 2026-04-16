Wybrano najgłośniejszą książkę roku. Na liście zabrakło jednego autora

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 12:47
Wybrano najgłośniejszą książkę roku. Na liście zabrakło tego autora/AKPA
Po tym, jak ogłoszono listę najchętniej czytanych przez Polaków książek, pojawiła się kolejna. Tym razem Instytut Monitorowania Mediów ogłosił, która książka była tą najgłośniejszą, o której się mówiło i dyskutowało. Jest pewne zaskoczenie. Okazuje się, że nie ma na niej powieści Remigiusza Mroza. Kto w takim razie wydał najgłośniejszą książkę minionego 2025 roku?

Polacy coraz bardziej interesują się książkami. Co prawda duży wzrost czytelnictwa nie został odnotowany w badaniach, ale autorów, których publikacje cieszą się coraz większym lub też ogromnym zainteresowaniem przybywa.

Z opublikowanego na początku kwietnia raportu Biblioteki Narodowej wynika, że 41 proc. ankietowanych powyżej 15. roku życia deklaruje przeczytanie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Powyżej siedmiu książek przeczytało około 7 proc. ankietowanych.

Książki tych autorów najchętniej czytają Polacy. Jest troje debiutantów [LISTA]
Książki tych autorów najchętniej czytają Polacy. Jest troje debiutantów [LISTA]

Ogłoszono ranking najgłośniejszych książek roku 2025

Według tego rankingu najbardziej poczytnym pisarzem w Polsce jest Remigiusz Mróz. Pisarz zajął miejsce na podium po raz siódmy z rzędu. Zostawił w tyle Stephena Kinga i Henryka Sienkiewicza. Tym bardziej zaskoczeniem może być fakt, że w rankingu na najgłośniejszą książkę roku w ogóle się nie pojawił.

Instytut Monitorowania Mediów ogłosił właśnie ranking publikacji, które przyciągnęły uwagę czytelników i o których było głośno. Po analizie zasięgów popularnych tytułów w prasie, radiu, telewizji, portalach i mediach społecznościowych okazało się, że pierwsze miejsce zajął zupełnie inny autor. Kto taki?

To najgłośniejsza książka 2025 roku. Nie jest to Remigiusz Mróz

Jest nim Szczepan Twardoch a dokładnie jego powieść "Null". Miała ona zasięg na poziomie 49,4 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. "Oznacza to, że statystycznie każdy Polski odbiorca w wieku od 15 roku życia usłyszał o tym tytule przynajmniej jeden raz" - wyjaśnia Instytut Monitorowania Mediów. Na drugim miejscu znalazła się książka "Lewandowski. Prawdziwy" autorstwa Sebastiana Staszewskiego z wynikiem 38,2 mln kontaktów z odbiorcami.

Te książki też znalazły się w rankingu

Trzecie miejsce na podium tym razem należy do autobiografii byłego prezydenta: "To ja. Andrzej Duda". Wynik zasięgowy to 26,7 mln. Kolejne miejsca zajęły takie pozycje jak:

  • "Kandydat" Jakuba Żulczyka (21,8 mln)
  • "Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet" Antoniny Tosiek (14,5 mln).

Zestawienie najpopularniejszych tytułów zwraca uwagę przede wszystkim swoją różnorodnością gatunkową. W TOP5 obok powieści i thrillera politycznego znalazły się biografie oraz reportaż historyczny, co pokazuje, że współczesny polski czytelnik wymyka się prostym definicjom. Zamiast jednego, spójnego profilu odbiorcy, mamy do czynienia z mozaiką gustów i upodobań, które równie silnie rezonują w przestrzeni medialnej – mówi Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM.

Tak media promują książki. Wyrazisty podział

Raport pokazuje, że media tradycyjne promują literaturę "poważną", analityczną, często wymagającą. Z kolei media społecznościowe żyją emocją, konfliktem oraz znanymi nazwiskami. I tak "Null" Szczepana Twardocha dominował w klasycznych mediach a książki o Lewandowski i Dudzie rozbiły bank w social mediach.

Powiązane
Open,Book,In,A,Garden.,Selective,Focus.
Literacki majstersztyk powraca. Kultowa powieść w nowym wydaniu
THE CANADIAN PRESS 2024-09-06
Tej książki Stephena Kinga nie da się już kupić. Autor sam wstrzymał dodruk
pisarz
Trafił na listę "najbardziej poczytnych autorów". Polacy zaczytują się w jego książkach
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Lexus LBX
Nowy SUV trzęsie rynkiem. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 10 lat. Jaka cena?
Odcinkowy pomiar prędkości przy drodze, podgląd z kamery monitorującej ruch z ramkami namierzającymi pojazdy oraz druk mandatu
Przekraczają prędkość, ale mandat nie przychodzi. Wyjaśniamy, dlaczego to zgodne z prawem
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
Dodatkowy dzień wolny za 3 maja, który w tym roku wypada w niedzielę. Zapadła decyzja w sprawie
"Milczący świadek"
Popularny serial kryminalny wrócił. Kolejne odcinki już dziś
Wizyta Prezydenta RP w Chmielniku
Cenckiewicz wydał oświadczenie. Żąda natychmiastowej dymisji
