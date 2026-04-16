Polacy coraz bardziej interesują się książkami. Co prawda duży wzrost czytelnictwa nie został odnotowany w badaniach, ale autorów, których publikacje cieszą się coraz większym lub też ogromnym zainteresowaniem przybywa.

Z opublikowanego na początku kwietnia raportu Biblioteki Narodowej wynika, że 41 proc. ankietowanych powyżej 15. roku życia deklaruje przeczytanie co najmniej jednej książki w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie. Powyżej siedmiu książek przeczytało około 7 proc. ankietowanych.

Ogłoszono ranking najgłośniejszych książek roku 2025

Według tego rankingu najbardziej poczytnym pisarzem w Polsce jest Remigiusz Mróz. Pisarz zajął miejsce na podium po raz siódmy z rzędu. Zostawił w tyle Stephena Kinga i Henryka Sienkiewicza. Tym bardziej zaskoczeniem może być fakt, że w rankingu na najgłośniejszą książkę roku w ogóle się nie pojawił.

Instytut Monitorowania Mediów ogłosił właśnie ranking publikacji, które przyciągnęły uwagę czytelników i o których było głośno. Po analizie zasięgów popularnych tytułów w prasie, radiu, telewizji, portalach i mediach społecznościowych okazało się, że pierwsze miejsce zajął zupełnie inny autor. Kto taki?

To najgłośniejsza książka 2025 roku. Nie jest to Remigiusz Mróz

Jest nim Szczepan Twardoch a dokładnie jego powieść "Null". Miała ona zasięg na poziomie 49,4 mln potencjalnych kontaktów z przekazem. "Oznacza to, że statystycznie każdy Polski odbiorca w wieku od 15 roku życia usłyszał o tym tytule przynajmniej jeden raz" - wyjaśnia Instytut Monitorowania Mediów. Na drugim miejscu znalazła się książka "Lewandowski. Prawdziwy" autorstwa Sebastiana Staszewskiego z wynikiem 38,2 mln kontaktów z odbiorcami.

Te książki też znalazły się w rankingu

Trzecie miejsce na podium tym razem należy do autobiografii byłego prezydenta: "To ja. Andrzej Duda". Wynik zasięgowy to 26,7 mln. Kolejne miejsca zajęły takie pozycje jak:

"Kandydat" Jakuba Żulczyka (21,8 mln)

"Przepraszam za brzydkie pismo. Pamiętniki wiejskich kobiet" Antoniny Tosiek (14,5 mln).

Zestawienie najpopularniejszych tytułów zwraca uwagę przede wszystkim swoją różnorodnością gatunkową. W TOP5 obok powieści i thrillera politycznego znalazły się biografie oraz reportaż historyczny, co pokazuje, że współczesny polski czytelnik wymyka się prostym definicjom. Zamiast jednego, spójnego profilu odbiorcy, mamy do czynienia z mozaiką gustów i upodobań, które równie silnie rezonują w przestrzeni medialnej – mówi Tomasz Lubieniecki, Kierownik Działu Raportów Medialnych w IMM.

Tak media promują książki. Wyrazisty podział

Raport pokazuje, że media tradycyjne promują literaturę "poważną", analityczną, często wymagającą. Z kolei media społecznościowe żyją emocją, konfliktem oraz znanymi nazwiskami. I tak "Null" Szczepana Twardocha dominował w klasycznych mediach a książki o Lewandowski i Dudzie rozbiły bank w social mediach.