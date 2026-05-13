Siedem najlepszych polskich kryminałów. Te bestsellery trzeba znać

Ogłoszono listę książek nominowanych do Nagrody Wielkiego Kalibru 2026. Jury spośród 167 zgłoszonych tytułów wybrało 7 kryminałów, które powalczą o jedną z najważniejszych nagród literackich w Polsce. 30 maja poznamy zwycięzcę.

Finaliści Nagrody Wielkiego Kalibru 2026

Kapituła Nagrody Wielkiego Kalibru w składzie: prof. Małgorzata Omilanowska (przewodnicząca), prof. Bernadetta Darska, prof. Anna Gemra, dr Anna Marchewka i Piotr Kofta ogłosiła nominacje do dwudziestej trzeciej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru. Oto one:

Amelia Jabłońska, "Przemiana" (Wydawnictwo SQN) - to historia z gatunku cosy crime, której bohaterem jest sympatyczny emeryt, rozwiązujący zagadki kryminalne razem z 14-latkiem, zwanym Jamochłonem.

Agnieszka Jeż, "Śmierć w skalnym lesie" (Wydawnictwo Luna). Turyści idą na Wantule w Dolinie Miętusiej i znajdują tam tajemniczy przedmiot. To naprowadza policjantów z archiwum X na ślad, który może pomóc rozwiązać kryminalną zagadkę sprzed lat.

(Wydawnictwo Luna). Turyści idą na Wantule w Dolinie Miętusiej i znajdują tam tajemniczy przedmiot. To naprowadza policjantów z archiwum X na ślad, który może pomóc rozwiązać kryminalną zagadkę sprzed lat. Anna Kańtoch, "Trzecia osoba" (Wydawnictwo Marginesy). Przed laty trójka rodzeństwa straciła rodziców, zniknęli bez śladu. W dawnym domu Bresiów zamieszkała nowa rodzina: Sławek Dębski z rodzicami. Chłopaka zainteresowała sprawa zniknięcia poprzednich lokatorów.

Grzegorz Karwowski, "Odcienie przemocy" (Wydawnictwo Novae Res). Komisarz Jan Grot pracuje nad sprawą zamordowanej kobiety, której ciało wyłowiono z rzeki. Sprawa jest tajemnicza i wielowątkowa.

(Wydawnictwo Novae Res). Komisarz Jan Grot pracuje nad sprawą zamordowanej kobiety, której ciało wyłowiono z rzeki. Sprawa jest tajemnicza i wielowątkowa. Marta Ryczko, "Z miłości" (Wydawnictwo Mando). W spokojnym miasteczku dochodzi do serii brutalnych morderstw. Ginie młoda nauczycielka, później dziewczyna z zamożnej rodziny, a w końcu przypadkowa turystka. Strach paraliżuje mieszkańców, policja jest bezsilna, a morderca znika bez śladu.

Maciej Siembieda, "Gołoborze" (Wydawnictwo Znak Literanova). Rozpięta w czasie saga dwóch rodów z Świętokrzyskiego, które nienawidzą się na śmierć i życie. Łączy w sobie historię, dramat i thriller psychologiczny. To powieść o tradycji, zemście i nienawiści.

Michał Wierzba, "Agat" (Wydawnictwo W.A.B.). Pierwszy tom serii "Sumienia półszlachetne" z komisarzem Dekerem w roli głównej. Kiedy nad Oławką zostaje znaleziona martwa nastolatka, sprawa wydaje się trywialnie prosta. Prawda jest jednak zupełnie inna, a dojście do niej - trudne.

Od kiedy jest wręczana Nagroda Wielkiego Kalibru

Nagroda Wielkiego Kalibru, prestiżowe wyróżnienie dla najlepszej polskojęzycznej powieści kryminalnej lub sensacyjnej, jest przyznawana corocznie od 2004 roku. Pierwszym zdobywcą nagrody był Marek Krajewski. Nagroda tradycyjnie wręczana jest podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału we Wrocławiu. W 2026 roku nagroda będzie wręczana już po raz 23., a gala zaplanowana jest na 30 maja.