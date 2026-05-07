Autorka bestsellerowych kryminałów powraca z nową serią. Zapowiada się hit

"Zamknięte w lodzie" to pierwsza część nowej serii autorstwa Izabeli Janiszewskiej. Jest to mroczny kryminał w klimacie skandynawskim, poruszający temat winy, odpowiedzialności i granic ludzkiego umysłu.

Nietypowy duet bohaterów w nowej serii kryminalnej

Bohaterami, rozwiązującymi zagadki kryminalne w nowej serii Izabeli Janiszewskiej są aspirant Anita Bauer - młoda, ambitna technik kryminalistyki oraz psychotraumatolog Maciej Wajda. Autorka opiera więc dochodzenie do prawdy na fascynującej analizie śladów, procesów poznawczych i złożoności ludzkiej psychiki. A do tego trzeba dołożyć fascynującą, mroczną i wciągającą fabułę.

Nie ma zbrodni, która nie zostawia śladu

"Zgodnie z Zasadą Locarda, gdziekolwiek człowiek wejdzie, czegokolwiek dotknie, to zawsze pozostawia po sobie siebie ślad. Nie ma zbrodni bez śladu, a zbrodnie, które są niewykryte polegają na tym, że technicy, policjanci, śledczy nie potrafią umiejętnie tych śladów odczytać lub nie jest to możliwe" - powiedziała Izabela Janiszewska w radiowej Jedynce

Mroczne sekrety i zimowy las

"Świat milknie pod śniegiem, mróz ścina krew w żyłach, a pod nieskazitelną warstwą bieli kryją się najmroczniejsze sekrety. Kiedy w zimowym lesie zostaje odnalezione ciało młodej kobiety, Anita Bauer - ambitna technik kryminalistyki, dla której to jedna z pierwszych poważnych spraw - szybko zaczyna wątpić w oficjalną wersję wydarzeń. W tym samym czasie Maciej Wajda - doświadczony psychotraumatolog - angażuje się w niepokojącą historię mężczyzny cierpiącego na poważną lukę w pamięci. Gdy tajemniczy pacjent zaczyna podejrzewać, że w czasie, którego nie potrafi sobie przypomnieć, mógł dopuścić się zbrodni, Wajda musi zmierzyć się nie tylko z cudzymi wspomnieniami, ale również z własną przeszłością. Dwie historie. Jedna tajemnica. I lód, w którym zamknięta jest prawda" - tak brzmi streszczenie fabuły nowej powieści Izabeli Janiszewskiej.

Książki Izabeli Janiszewskiej

Izabela Janiszewska to polska pisarka znana z trzymających w napięciu thrillerów i powieści kryminalnych. Zadebiutowała serią "Wrzask", "Histeria", "Amok" z parą bohaterów - komisarzem Brunonem Wilczyńskim i dziennikarką Larysą Luboń. Trylogia szybko stała się bestsellerem, a prawa do ekranizacji sprzedano już kilka miesięcy po premierze. Jej inne książki, takie jak "Ludzie z mgły", "Niewybaczalne" i "Apartament", również spotkały się z ciepłym przyjęciem czytelników. Nominowana m.in. w plebiscytach Bestsellery Empiku 2023 oraz Książka Roku portalu Lubimyczytac.pl 2023 i 2024.