Bestsellerowa, mroczna karkonoska seria Sławka Gortycha. W takiej kolejności trzeba czytać te książki

Sławek Gortych, autor bestsellerowej, mrocznej karkonoskiej serii w wywiadach podkreśla, że lubi wędrować po Karkonoszach. Wertuje też archiwa i poszukuje mrocznych historii związanych z przeszłością tych terenów. Każda kryminalna intryga ma swoje korzenie w skomplikowanej historii Karkonoszy i okolic.

Kryminalna seria o karkonoskich schroniskach - czytaj w takiej kolejności

Sławomir Gortych napisał już cztery książki z karkonoskiej serii kryminalnej: "Schronisko, które przestało istnieć" (2022), "Schronisko, które przetrwało" (2023), "Schronisko, które spowijał mrok" (2024). Jesienią 225 r. ukazało się "Schronisko, które zostało zapomniane". I w takiej kolejności warto te książki czytać. Co prawda każda z nich to zamknięta zagadka kryminalna, ale łączy je wiele wspólnych elementów.

"Schronisko, które przestało istnieć" - to pierwszy tom serii. Główną rolę gra tu schronisko Nad Śnieżnymi Kotłami. Głównym bohaterem jest Maksymilian Rajczakowski - młody stomatolog, który przyjeżdża w Karkonosze po śmierci swojego wuja, właściciela nieczynnego już schroniska. Nie zaznaje tam spokoju, którego z takim trudem szuka. Wpada w śmiertelnie niebezpieczny wir tajemnic.

"Schronisko, które przetrwało" - akcja kręci się wokół schroniska Odrodzenie. Historia tego obiektu jest przerażająca. Justyna Skała, znajoma Rajczakowskiego, dogląda remontu schroniska i wikła się w ekstremalnie niebezpieczną, kryminalną intrygę.

"Schronisko, które spowijał mrok" - tu ważną rolę gra zbrodnia z 1947 r. Grudzień 1991 roku. Do karkonoskiego schroniska Strzecha Akademicka przyjeżdża Andrzej Czerwiński. Mężczyzna chce poznać prawdę o przeszłości ojca, dawnego kierownika Strzechy, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Kilka dni późnej ciało Andrzeja zostaje odnalezione podczas akcji ratunkowej po najtragiczniejszej w historii polskich gór lawinie. Sprawę bada pisarz, Tomasz Wilczur.

"Schronisko, które zostało zapomniane" - Bohaterowie czwartej części serii poruszają się tym razem po terenie Kotliny Jeleniogórskiej. "Schronisko, które zostało zapomniane" to opowieść, w której Gortych tropi zagadki starego hotelu położonego w Karpaczu Górnym, Hotelu Sanssouci, który po wojnie funkcjonował jako FWP Urocza. W hotelu znajdowała się kiedyś katownia Urzędu Bezpieczeństwa, siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych III Rzeszy i tajna siedziba ambasady Japonii. Jest też oczywiście schronisko - schronisko PTTK "Nad Łomniczką", które znajduje się w Karkonoszach, w Karpaczu.

Sławek Gortych - wielbiciel Karkonoszy

Karkonosze i ich historię Sławek Gortych zna już świetnie i nadal ją zgłębia. Czytelnicy pokochali jego świetnie udokumentowane, pełne emocji opowieści z kryminalnym dreszczykiem. Wędrują już po Karkonoszach śladami jego książek.

Sławek Gortych - wielki sukces przed trzydziestką

Ten pochodzący z Dolnego Śląska pisarz i były stomatolog jest znany przede wszystkim jako autor bestsellerowej „Karkonoskiej Serii Kryminalnej”. Urodził się 23 czerwca 1997 roku w Lubaniu, a pierwszą książkę wydał w 2022 roku. "Schronisko, które przestało istnieć" zrobiło furorę. Książka spodobała się czytelnikom, a autor poszedł za ciosem. Teraz jest wielką, literacką gwiazdą.