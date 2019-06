"Pozwól sobie na nieskrępowaną przyjemność czytania i skocz z nami daleko od głównego nurtu. Zapomnij o listach bestsellerów, modnych pisarzach, o tym, co chwalą i rekomendują recenzenci albo znajomi. Przez trzy dni oddajemy się małym zdradom literackim. Ulegamy książkowym pokusom i czytamy nie tylko to, co trzeba lub wypada, ale bezkarnie sięgamy po tytuły, na które po prostu mamy ochotę. Kręcą cię kryminały? Marzysz o romansie z odrobiną fantasy? Pociągają cię eseistyczne rozważania o upływie czasu? Rzuć wszystko i grzesz czytaniem!" - zachęcają organizatorzy festiwalu.

Podczas siódmej edycji Big Book Festival "nie dzielimy książek na lepsze i gorsze, zapominamy o kategoriach literackich, a z tysięcy tytułów wybieramy to, co nam się podoba" - napisali organizatorzy.

W trakcie festiwalu zaplanowano ok. 50 wydarzeń. W programie znajdą się performance, pokazy, spektakle oraz happeningi. Wśród festiwalowych gości będą m.in. Jamie Bartlett, którego wystąpienia o demokracji w dobie nowych technologii w TED oglądają miliony, Ayobami Adebayo - nowa sensacja literatury nigeryjskiej oraz Katahrina von der Gathen – edukatorka seksualna z Niemiec - poinformowali organizatorzy festiwalu.

Na zaproszenie Big Book Festival przyjadą także powieściopisarze, ale także badacze i eksperci, którzy pomagają zrozumieć dynamicznie zmieniający się świat i proponują nowe sposoby myślenia o przyszłości. Wśród autorów, którzy między 21 a 23 czerwca wystąpią na Starym Mokotowie (siódma edycja wędrującego festiwalu odbywa się w Big Book Cafe, Centrum Łowicka oraz willi i muzeum Władysława Broniewskiego – przy ul. Jarosława Dąbrowskiego), są: z Włoch Alessandro Barrico, a z Anglii - Sarah Moss.

Organizatorzy festiwalu zaznaczają, że pojawi się na nim także "dużo nowych nazwisk i postaci, które polscy czytelnicy będą mieli szansę odkryć". "Szef instytucji fact-checkingowej i komik Tom Phillips zaprezentuje teorię o tym, że rozwój cywilizacji oraz homo sapiens jest w istocie dziełem przypadku i sumą spektakularnych porażek. Praktykujący lekarz i podróżnik Gavin Francis opowie, jakim transformacjom i zniekształceniom podlegało w dziejach ludzkie ciało i jakie kształty będzie ono przyjmować w cyfrowo zaawansowanej przyszłości. (...) Hiszpańska autorka i rysowniczka Maria Hesse, która podbiła świat oryginalnie ilustrując biografie najsłynniejszych artystów w dziejach, graficznie opowie o losach Fridy Kahlo i Davida Bowie" - poinformował Big Book Festival.

Gośćmi festiwalu będą też m.in.: amerykańska badaczka katastrof nuklearnych Kate Brown, holenderski powieściopisarz Arnon Grunberg, bułgarska eseistka Kapka Kassabova oraz hiszpański reporter opisujący losy uchodźców – Agus Morales. Łącznie festiwal będzie gościł 20 zagranicznych autorów. Nie zabraknie też polskich pisarzy. Gośćmi festiwalu będą m.in. Joanna Bator, Sylwia Chutnik, Jacek Dehnel, Michał Rusinek, Krzysztof Varga, Marcin Wicha, Adam Zagajewski.

Wydarzeniem otwarcia festiwalu będzie spektakl multimedialny „Czarne czy białe?” w reżyserii Anny Król, który odbędzie się w piątek w Centrum Łowicka. Jego bohaterem jest współczesny Faust, polityk, hedonista, artysta. "Spektakl na troje aktorów (Agnieszka Podsiadlik, Magdalena Berus, Krzysztof Zarzecki), tancerkę (Magdalena Ptasznik) i dwoje muzyków (Radek Łukasiewicz i Maria Peszek) będzie opowieścią o tym, czy ludzkie nienasycenie prowadzi w mrok, czy ku światłu" - zapowiadają organizatorzy.

W sobotni wieczór, w ogrodzie Muzeum im. Władysława Broniewskiego, aktorzy będą przypominać najsłynniejsze mowy wszech czasów. W widowisku „Głos ma moc” aktorzy Aleksandra Justa, Janusz Chabior i Wojciech Chorąży przypomną słowa i zwrotne momenty losów, m.in.: Martina Lutera Kinga, Josepha Goebbelsa, Simone de Beauvior, Johna F. Kennediego, Arnolda Schawrzeneggera, Jezusa, Wisławy Szymborskiej, Lecha Wałęsy a także Madonny czy Donalda Trumpa.

"Będzie to splot słów opowiadających o świecie, w którym jak niepokojący refren następują po sobie wojny oraz okresy walk o pokój, prawa człowieka i wolność. To także prezentacja wyjątkowych przywódców – charyzmatycznych przewodników, którzy siłą argumentów i emocji poruszali tłumy i zmieniali historię" - zapowiadają organizatorzy festiwalu.

Na zamknięcie siódmego Big Book Festival Klub Komediowy przygotowuje specjalny spektakl plenerowy, którego bohater – Juliusz, chce zrobić wrażenie na rodakach z zagranicy i sprawdza, jak ma się stan polskiego czytelnictwa. Zastaje jednak osiedlową bibliotekę w likwidacji i wyrusza w podróż śledczą, podczas której spotyka wielu nieprawdopodobnych bohaterów.

Siódmy Big Book Festival składa się z 56 wydarzeń, w których przez trzy dni weźmie udział stu autorów z Polski i 15 innych państw. W programie wydarzenia są m.in. rekord świata w czytaniu, pokazy filmowe z rozmowami, spacery, warsztaty, happeningi i dyskusje tematyczne. Big Book Festival tworzony jest przez fundację „Kultura nie boli”. Pełny program festiwalu można znaleźć na stronie bigbookfestival.pl.