Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w niedzielę w Centrum Kongresowym ICE Kraków i było zwieńczeniem trwającego od tygodnia 11. Festiwalu Conrada.

Olga Hund to pseudonim debiutującej pisarki - tak się również nazywa bohaterka nagrodzonej powieści. Przedstawiana przez wydawnictwo Ha!art (wydawca debiutanckiej książki) i organizatorów Festiwalu Conrada biografia pisarki jest krótka i brzmi: „Urodzona w Małopolsce. W dzieciństwie jeździła na wakacje do Rabki i Krynicy Zdroju. Skończyła studia, ale nie pamięta co i kiedy, za to na pamięć zna całą +Granicę+ Nałkowskiej i książkę o ziołach doniczkowych. W sercu ma czarne niebo, w domu – psa”.

Według jury książka „Psy ras drobnych” jest „świetnie skonstruowana, spójna, językowo dopracowana, przede wszystkim opowiada nam, że przemoc nie jest sprawą miejsca i czasu, tylko przemoc jest sprawą tego świata i szpital psychiatryczny to poniekąd świat, w którym wszyscy żyjemy”. W książce, jak przekazała kapituła nagrody, „miejsce odosobnienia, które ma być takim miejscem w którym dojdziemy do siebie i się wyleczymy, może oddziaływać na nas w sposób zupełnie inny”.

Autorka otrzymała 30 tys. zł, możliwość odbycia miesięcznego pobytu rezydencjalnego w Krakowie oraz statuetkę. Laureatkę spośród pięciu nominowanych debiutów, wybrali członkowie kapituły wspólnie z czytelnikami głosującymi w internecie. Laureatka podziękowała za nagrodę. „To miłe, że książka się podoba” - powiedziała. Wcześniej, we wrześniu br. za „Psy ras drobnych” dostała - również przeznaczoną dla debiutantów - Nagrodę Literacką im. Witolda Gombrowicza (40 tys. zł).

Nagroda Conrada ma być wsparciem nie tylko dla początkujących pisarzy, ale także dla wydawców, zachęcając ich do podejmowania ryzyka wydawniczego - pozwala też Krakowowi realizować kluczowe cele zawarte w strategii Miasta Literatury UNESCO.

Do tegorocznej Nagrody Conrada nominowani byli, oprócz Olgi Hund: Katarzyna Pochmara-Balcer, Joanna Szyndler, Katarzyna Wiśniewska i Łukasz Zawada.

Nominowanych wskazała kapituła nagrody w składzie: prof. Michał Paweł Markowski (przewodniczący), Urszula Chwalba, prof. Inga Iwasiów, dr Grzegorz Jankowicz, prof. Krzysztof Koehler, dr Zofia Król, Michał Nogaś oraz dr Joanna Szulborska-Łukaszewicz (sekretarz).

Nagroda Conrada została wręczona po raz pierwszy w 2015 r. Jej fundatorem jest miasto Kraków, zaś partnerami są: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Fundacja Tygodnika Powszechnego i Instytut Książki. Cztery pierwsze Nagrody Conrada otrzymały laureatki: Liliana Hermetz za „Alicyjkę” (2014), Żanna Słoniowska za „Dom z witrażem” (2015), Anna Cieplak za „Ma być czysto” (2016) i Weronika Gogola za „Po trochu” (2017).

Patron nagrody, Józef Konrad Korzeniowski, znany jako Joseph Conrad, urodził się 3 grudnia 1857 r. w Berdyczowie, zmarł 3 sierpnia 1824 r. w Anglii. W wieku 17 lat w Marsylii zaciągnął się na statek handlowy jako marynarz. Później przeniósł się do marynarki brytyjskiej. Na morzu spędził w sumie 17 lat i dosłużył się patentu kapitańskiego marynarki brytyjskiej. Pisał wyłącznie po angielsku. Pierwszą powieść „Szaleństwo Almayera” ogłosił mając 38 lat. Na motywach powieści Conrada „Jądro ciemności” Francis Ford Coppola nakręcił nagrodzony dwoma Oscarami film pt. „Czas Apokalipsy”.