"First to Fight", wydana w Polsce pod tytułem "Polska 1939. Pierwsi przeciwko Hitlerowi", jest najnowszą książką Moorhouse'a, historyka specjalizującego się w tematyce niemieckiej i polskiej, zwłaszcza w okresie międzywojennym i II wojny światowej. Opowiada o podjętej przez Polskę obronie po tym, jak została zaatakowana we wrześniu 1939 roku przez niemieckie, a później sowieckie wojska.

Z kolei niewydana dotychczas w Polsce "The Fortress: The Great Siege of Przemyśl" to historia zbudowanej w drugiej połowie XIX wieku przez Austrię twierdzy Przemyśl, jednej z największych w Europie, która w czasie I wojny światowej była trzykrotnie oblegana, zaś drugie z tych oblężeń - zakończone zwycięstwem Rosji - było najdłuższym podczas całego tego konfliktu.

Na ogłoszonej liście finalistów znalazło się siedem pozycji. Pozostałe to "Places and names: On War, Revolution, and Returning" Elliotta Ackermana, "Sand and Steel: A New History of D-Day" Petera Caddick-Adamsa, "Fighting the People's War: The British and Commonwealth Armies in the Second World War" Jonathana Fennella, "Command: The Twenty-First Century General" Anthony'ego Kinga oraz "Surveillance Valley: The Secret Military History of the Internet" Yashy Levine'a.

Konkurs The British Army Military Book of the Year organizowany jest przez brytyjską armię od 2008 roku, a zgłaszane mogą być do niego książki o szeroko rozumianej tematyce wojskowej. Tytuł zwycięskiej książki w tegorocznej edycji ogłoszony zostanie na początku października, zaś nagroda wręczona będzie w grudniu.