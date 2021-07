Europejska Noc Literatury (ENL) to organizowane w różnych europejskich miastach święto czytelników, którzy tego wieczoru usłyszeć mogą prozę w interpretacjach twórców kultury, a przy okazji odwiedzić przestrzenie miasta, które często na co dzień nie są dostępne dla zwiedzających. Wydarzenie odbywa się we Wrocławiu już po raz 10.

Kuratorką tegorocznej odsłony wydarzenia została Anna Dziewit-Meller – pisarka, dziennikarka i felietonistka, która podkreśliła, że program ENL, choć skupiony na jednej tylko płci, jest bardzo zróżnicowany.

„Selekcja tekstów proponuje skomplikowany, niejednoznaczny, pełen ambiwalencji obraz kobiety, kobiecych spraw, kobiecości. Uważam, że w literaturze jest dziś wiele wspaniałych kobiecych głosów, podnoszących bardzo istotne tematy, a przy tym pięknie literacko rezonujących. Mam nadzieję, że cały zestaw 10 tekstów jest interesującym, choć szalenie subiektywnym obrazem twórczości kobiet” - mówiła o koncepcji tegorocznej ENL kuratorka.

W selekcji literackiej znalazły się książki twórczyń różnych gatunków i epok, opowiadające o tym, jak kobiece doświadczenie kształtowało się na przestrzeni dziejów, ale także podejmujące uniwersalne problemy dotykające każdego człowieka. Nie zabraknie w niej klasyczek, które na przestrzeni wieków wprowadzały do literatury wątki kobiece.

Uczestnicy ENL będą mogli usłyszeć m.in. fragmenty dzieł ikonicznych dla literatury feministycznej, m.in. napisanego w 1929 roku eseju Virginii Woolf „Własny pokój” czy wydanej dwie dekady później rozprawy Simone de Beauvoir „Druga płeć”.

Na Karłowicach odczytane zostaną także urywki rozmów prowadzonych przez Orianę Fallaci, które zostały zebrane w książce „Wywiad z historią” oraz fragmenty reportaży Swietłany Aleksijewicz z książki „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”.

W programie znalazło się również miejsce i dla romantycznej powieści autorstwa Jane Austen - „Emma” i dla klasyki literatury dziecięcej stworzonej przez Astrid Lindgren „Ronja, córka zbójnika”.

Program uzupełniają propozycje zdecydowanie bardziej współczesne, takie jak książka „Kościół kobiet” polskiej teolożki Zuzanny Radzik będąca przykładem katolickiego feminizmu i domagająca się równouprawnienia w życiu religijnym, czy rozprawiający się patriarchalną przemocą symboliczną esej amerykańskiej felietonistki i aktywistki Rebekki Solnit „Mężczyźni objaśniają mi świat”.

Tegoroczna odsłona Europejskiej Nocy Literatury odbędzie się 21 sierpnia na Karłowicach. Fragmenty dziesięciu wybranych przez kuratorkę pozycji literackich odczytane zostaną dziesięciokrotnie przez dziesięć znanych postaci polskiej kultury w dziesięciu lokalizacjach.

Kolejne czytania rozpoczynać się będą co 30 minut między godziną 18.00 a 22.30. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.