Książka została wydana w 1949 roku. Zachowała się jej oryginalna oprawa, ale dodatkowo została też oprawiona przez introligatora. Okładka jest tekturowa z wykończeniami płótna.

Reklama

„W domu przeznaczonym do likwidacji zostały znalezione stare książki. Jedna z nich miała pieczątkę biblioteki. Znalazca uznał, że trzeba ją zwrócić i przyniósł ją do nas. Na podstawie pieczątki należącej wówczas do Biblioteki Powiatowej w Suwałkach doszliśmy do wniosku, że książka musiała być wypożyczona przed 1956 rokiem, czyli co najmniej 65 lat temu” – powiedziała Maria Kołodziejska, dyrektor Biblioteki Publicznej w Suwałkach.

Kołodziejska dodała, że jest zadowolona, że „Potop” wrócił do placówki po tylu latach i nie będzie szukała winowajcy, by zapłacił karę za przetrzymanie książki. „To, że książka wraca do biblioteki oznacza, że książki są potrzebne i nie została potraktowana jako przedmiot do wyrzucenia” – podkreśla dyrektor biblioteki.

Książka nie zostanie przywrócona do wypożyczalni, ale zostanie dołączona do dokumentów historycznych opowiadających o tym, co przez lata działo się w suwalskiej placówce. „Ona zostanie już w bibliotece i nie będziemy jej nikomu wypożyczać i nikt nie będzie mógł tak długo jej przetrzymać” – dodała Kołodziejska.

Prawdopodobnie rekordzistą w przetrzymaniu książki bibliotecznej jest mieszkanka Berkley w stanie Kalifornia, która w 1945 roku wypożyczyła poemat Waltera Scotta "Pani Jeziora". Córka tej kobiety odkurzając swoją domową biblioteczkę znalazła wolumin. Okazało się, że przelażał tam ponad 70 lat.