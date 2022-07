„Festiwal w tym roku odbywa się pod hasłem na Tatrzańskim szlaku literatury i właśnie na tym szlaku poznamy wielu świetnych autorów, którzy zjadą pod Giewont ze swoimi nowościami wydawniczymi. Historia dopisała nam także zagadnienia związane z Ukrainą i wydarzeniami wojennymi, dlatego w każdym dniu będziemy rozmawiali o Ukrainie” – powiedziała PAP organizatorka wydarzenia i szefowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. S. Żeromskiego w Zakopanem, Bożena Gąsienica.

Reklama

Podczas tegorocznej edycji festiwalu swoją twórczość zaprezentują m. in.: Wojciech Bonowicz, Piotr Brysacz, Barbara Caillot i Aleksandra Karkowska, Przemysław Corso i Marcelina Misztal, Maria Frycz Żółtek, Anna Janko, Tomasz Jastrun, Jacek Karczewski, Grzegorz Kasdepke, Hubert Klimko-Dobrzaniecki, Katarzyna Łoza, Monika Michaluk, Jędrzej Morawiecki, Maciej Pinkwart, Katarzyna Stoparczyk i Krzysztof Zajas.

Zakopiański Festiwal Literacki rozpocznie się w czwartek otwarciem wystawy ilustracji książkowych Wydawnictwa Tatarak autorstwa czeskiego artysty Štěpána Zavřela w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zakopanem. Po tym wydarzeniu z najmłodszymi czytelnikami spotka się Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka, autorką książek i reżyserka spektakli teatralnych. Podczas spotkania Stoparczyk zaprezentuje swoją najnowszą książkę zatytułowaną „Jak mieć w życiu frajdę”.

Na piątek zaplanowano m.in. 100-ten urodziny Białego Misia czyli jednego z symboli zakopiańskich Krupówek, postaci, która nieprzerwanie od 1922 r. pozuje na deptaku do zdjęć z turystami.

„Biały Miś to barwna postać krajobrazu miasta pod Giewontem, który w tym roku obchodzi symbolicznie swoje setne urodziny. W związku z tym przy Krupówkach zostanie otwarta plenerowa wystawa historycznych fotografii z Białym Misiem, a na Placu Niepodległości odbędzie się premiera książki - albumu poświęconego właśnie fotografiom z Białym Misiem na przestrzeni 100 lat” – zapowiedziała Bożena Gąsienica.

Reklama

Na Giewont się patrzy

Kolejne wydarzenia zaplanowano na zakopiański Placu Niepodległości, gdzie będzie zlokalizowana festiwalowa scena oraz w Kinie Miejsce – tam będzie można uczestniczyć w słuchowisku pod tytułem „Na Giewont się patrzy” autorstwa Barbary Caillot i Aleksandry Krakowskiej.

Reklama

Na festiwalowej scenie zaplanowano dwa koncerty; w piątkowy wieczór wystąpi Hanka Wójciak, a w niedzielę przyznanie Literackiej Nagrody Zakopanego dla najlepszej książki popularyzującej Zakopane i Tatry, zwieńczy koncerty Mieczysława Szcześniaka.

W ramach cyklu związanego z wydarzeniami na Ukrainie odbędzie się między innymi spotkanie z Katarzyną Łozą, która wydała książkę pod tytułem „Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy”. Odbędzie się także spotkanie z autorami książki „Ani żadnej wyspy. Rozmowy o Rosji i Ukrainie” Jędrzejem Morawieckim i Piotrem Brysaczem.

„Targi książki i spotkania z autorami to dodatkowy powód, aby przyjechać w lecie pod Tatry. Myślę, że każde wydarzenie, które propaguje literaturę niewątpliwie wpływa na czytelnictwo. Patrząc na mapę Polski to już wiele miast promuje się poprzez literaturę, a nasze wydarzenie należy do koalicji letnich festiwali literackich. Nasz festiwal będzie też wyjątkową okazją do spotkania twarzą w twarz, do rozmowy z autorami czy zdobycia upragnionego autografu, bo dwa lata obostrzeń pandemicznych pokazały, jak ważne są takie spotkania. Po przymusowych spotkaniach w sieci jesteśmy spragnieni kontaktu z innymi osobami. To ważne dla jednej jak i drugiej strony, czyli dla czytelników jak i pisarzy” – mówiła szefowa zakopiańskiej biblioteki.

Zakopiański Festiwal Literacki jest organizowany przez Miasto Zakopane, Miejską Bibliotekę Publiczną im. S. Żeromskiego. Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie www.literackifestiwal.zakopane.eu. Wydarzenie nawiązuje do bogatej tradycji literackiej Zakopanego, które w latach 20-tych ubiegłego wieku było miejscem wypoczynku i stałego zamieszkania oraz twórczej działalności wybitnych polskich pisarzy takich jak: Stefan Żeromski, Seweryn Goszczyński, Stanisław Ignacy Witkiewicz „Witkacy”, Jan Kasprowicz czy Kornel Makuszyński.