W gronie siedmiu książek-finalistek tegorocznej Nagrody Nike znalazły się 3 powieści, 2 reportaże, reportaż historyczny i tom poezji. Jury zdecydowało, że tegoroczna Nagroda Nike trafiła do Zyty Rudzkiej za powieść "Ten się śmieje, kto ma zęby" wydaną przez Wyd. W.A.B.

"Dziś nagradzamy Weryzm"

Gala podsumowująca 27. edycję Nagrody Nike odbyła się w niedzielę w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś nagradzamy Weryzm. Po wahaniu zapisuję to wielką literą, choć słownikowe znaczenie, wskazujące na technikę odwzorowania rzeczywistości, dałoby dobry napęd interpretacji powieści Zyty Rudzkiej – wszak jej postacie i ich środowisko, zdają się podobne do czegoś znanego, sąsiedzkiego. Wystarczyłoby wejść do miejskiego zakamarka, w poprzek dzielnicy, by rozpoznać scenerię. W podupadłych zakładach rzemieślniczych czeka na nas Weryzm, ten pisany wielką literą – mocna, suwerenna kobieta, bez ceregieli wykonująca swój fach – strzeżenie, czesanie, żegnanie – powiedziała w laudacji na cześć laureatki przewodnicząca jury Nagrody Literackiej Nike Inga Iwasiów.

Nagradzając Zytę Rudzką za powieść "Ten się śmieje, kto ma zęby" wyróżniamy istotną, angażującą czytelniczo prozę, fikcję tak porywającą, że odpowiada na pytania zadawane realności - podkreśliła. Obok Ingi Iwasiów w jury Nagrody Literackiej Nike zasiadali w tym roku: Marek Beylin, Przemysław Czapliński, Justyna Jaworska, Tadeusz Nyczek, Masza Potocka, Krzysztof Siwczyk, Maria Topczewska i Maria Zmarz-Koczanowicz.

100 tys. zł i statuetka dla laureatki Literackiej Nagrody Nike

Laureatka Nagrody Literackiej Nike 2023 otrzymała 100 tys. zł i statuetkę projektu Gustawa Zemły. Nagrodę przyznali też czytelnicy Wyborcza.pl i "Gazety Wyborczej", którzy wybierali ulubione lektury spośród siedmiu książek nominowanych do Nike 2023 na stronie: www.wyborcza.pl/nike. W plebiscycie najwięcej głosów otrzymał Grzegorz Piątek za książkę "Gdynia obiecana. Miasto, modernizm, modernizacja 1920-1939" wydaną przez Wyd. W.A.B.

Nagroda Literacka Nike przyznawana jest za najlepszą książkę roku. W konkursie mogą startować wszystkie gatunki literackie. Nagrody nie można podzielić ani nie przyznać. W 2022 r. jury przyznało Nike Jerzemu Jarniewiczowi za tom poezji "Mondo Cane". Do wcześniejszych laureatów należeli, m.in.: Stanisław Barańczak, Czesław Miłosz, Tadeusz Różewicz, Olga Tokarczuk (dwukrotnie), Joanna Bator, Wiesław Myśliwski (dwukrotnie) i Andrzej Stasiuk.

Organizatorami nagrody są "Wyborcza" i Fundacja Nagrody Literackiej Nike, a fundatorem Fundacja Agory. Tegoroczną edycję Nagrody Literackiej Nike wspierał Amazon.pl.

autor: Grzegorz Janikowski