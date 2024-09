Psychocybernetyka. Zasady kreatywnego życia – Maxwell Maltz

„Psychocybernetyka. Zasady kreatywnego życia” to kontynuacja klastycznej publikacji Psychocybernetyka dr. Maxwella Maltza wydanej na świecie w 35 mln egzemplarzach. Przedstawiana jest jako praktyczny, inspirujący zestaw zadań, ćwiczeń i zaleceń skorelowanych z treścią i kompozycją słynnej „Psychocybernetyki”. To dopełnienie poprzedniej publikacji, ale i wartościowa pozycja sama w sobie. Ta wielowymiarowa książka prowadzi czytelnika przez tajniki metody terapeutycznej dr. Maltza. Poparta jest wieloma przykładami z praktyki.

Psychocybernetyka opiera się na koncepcji „obrazu siebie”. To, jak postrzegamy samego siebie ma kluczowe znaczenie. Pozwala na stawianie sobie celów, realizację, spełnienie i osiągnięcie szczęścia. Ważne, aby wykonać krok, zmienić postrzeganie siebie we własnych oczach. Wydaje się proste? Dlaczego więc nie potrafimy tego osiągnąć? W psychocybernetyce chodzi o kierowanie umysłu do produktywnego, użytecznego celu, ale zawsze w zasięgu swoich umiejętności i możliwości. Dr Maltz podkreśla, że grunt to faktyczne działanie, a nie to co deklarujemy.

Z każdą kolejną kartką „Psychocybernetyki” autor stawia ważne pytania, podaje przykłady ludzi, którzy zgłosili się do niego z prośbą o pomoc i wyjaśnia, jak i co udało się w ich życiu zmienić. Zawsze kluczowa okazuje się zmiana wyobrażenia na swój temat. To dopiero furtka to kolejnych możliwości. Spróbuj ją otworzyć i zobacz, co jest dalej.

Jak zmienić obraz siebie?

Na jednej z kart książki dr Maltz tłumaczy, że obraz samego siebie, jaki mamy obecnie, stworzył się na podstawie naszych doświadczeń i otoczenia. Dalej podpowiada, jak można zbudować zdrowszy obraz samego siebie. Po pierwsze wyznaczamy sobie realistyczne cele, poświęcamy codziennie pół godziny na wyobrażanie sobie ich oraz osiągnięcia tych celów w sposób odpowiedni, skuteczny i realistyczny. Po drugie systematycznie kierując swój umysł na potencjalny sukces, układ nerwowy zostanie niejako zaprogramowany.

Jak poprawić obraz samego siebie, wznieść się ponad swoje błędy do szacunku w stosunku do siebie? Jak stać się profesjonalnym człowiekiem sukcesu, wykonując codziennie pracę nas sobą? W książce „Psychocybernetyka. Zasady kreatywnego życia” Dr Maltz otwiera drzwi do skutecznego mechanizmu popartego wieloma przykładami.