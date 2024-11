Książka Reporterska Roku 2024

Jury piątej edycji konkursu Grand Press na Książkę Reporterską Roku wskazało pięć tytułów finałowych. Autor/ka zwycięskiej książki otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Do 5 grudnia potrwa głosowanie w kategorii Nagroda Czytelników.

Jury w składzie: Bartek Chaciński, Roman Kurkiewicz, Weronika Mirowska, Beata Stasińska oraz Małgorzata Szejnert zapoznało się ze wszystkimi 80 zgłoszonymi książkami, a potem wskazało do finału dwanaście z nich. 21 listopada br. podczas drugiego posiedzenia jury wyłoniono najlepszą piątkę. Na te książki mogą głosować do 5 grudnia internauci, by wybrać laureatkę/laureata Nagrody Czytelników. Zagłosować można tutaj: https://glosowanie.grandpress.pl

Najlepsze książki reportaże 2024

Nominowane książki (kolejność alfabetyczna):

„Kamienie musiały polecieć. Wymazywana przeszłość Podlasia”, Aneta Prymaka-Oniszk , Wydawnictwo Czarne

, Wydawnictwo Czarne „Kocia muzyka. Chóralna historia pogromu krakowskiego” Tom I, Joanna Tokarska-Bakir , Wydawnictwo Czarna Owca

, Wydawnictwo Czarna Owca „Oko tygrysa. Opowieść o bestii, którą stworzył człowiek”, Marta Sawicka-Danielak , Wydawnictwo Marginesy

, Wydawnictwo Marginesy „Patodeweloperka. To nie jest kraj do mieszkania”, Bartosz Józefiak , Wydawnictwo Znak Literanova

, Wydawnictwo Znak Literanova „Urban. Biografia”, Dorota Karaś, Marek Sterlingow, Wydawnictwo Znak

Zwycięzca/zwyciężczyni otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys., a publikacja tytuł Książki Reporterskiej Roku 2024. Laureatów poznamy 10 grudnia, podczas gali 28. edycji konkursu Grand Press w Muzeum Historii Polski w Warszawie. Uroczystość rozpocznie się o 20.30, transmitowana będzie na antenie TVN 24, a także na profilu Fundacji Grand Press. Organizatorem konkursu jest Fundacja Grand Press, a partnerem nagrody Książka Reporterska Roku – Miasto Wrocław. Partnerem Nagrody Czytelników został ORLEN.

