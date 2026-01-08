Remigiusz Mróz, autor kilkudziesięciu bestsellerowych powieści, w tym serii z Joanną Chyłką i komisarzem Forstem, fantastycznie rozpoczął nowy, 2026 r. Ogłosił, że ego książka "Piekło jest puste" zostanie sfilmowana. "Mróz w pogodzie nie odpuszcza, to pomyślałem, że nie będę gorszy. Takie oto wieści na początek roku!" - napisał pisarz w mediach społecznościowych.

"Piekło jest puste" zekranizuje producent "Watahy"

Za produkcję ekranizacji książki "Piekło jest puste" odpowiada Grupa ATM, która stoi za hitowymi produkcjami, jak "Wataha" czy polskie adaptacje powieści Harlana Cobena. Mróz nie kryje entuzjazmu z tej współpracy. "Plany mamy ambitne, zamiary odważne, a Wagner, Szpila, Skowrona i Marat zadeklarowali pełną współpracę przy ich realizacji. Ja zaś cieszę się niezmiernie, bo ATM to partner, z którym od dawna chciałem wspólnie stworzyć coś wyjątkowego” - napisał Remigiusz Mróz.

Książki Remigiusza Mroza przeniesione na ekran

To będzie kolejna już ekranizacja powieści Remigiusza Mroza. Do tej pory fani doczekali się m.in. seriali: "Langer", "Forst", "Behawiorysta" czy "Wotum nieufności". Również seria o Joannie Chyłce doczekała się serialowej adaptacji.

O czym jest powieść "Piekło jest puste" Remigiusza Mroza?

"Piekło jest puste" to pierwszy tom nowej serii kryminalnej "Raport" autorstwa Remigiusza Mroza, w której dziennikarka Patrycja Dobska odkrywa mroczne powiązania i tajemnice sprzed lat, związane z głośnym zaginięciem młodej dziewczyny, co prowadzi do niebezpiecznych odkryć i sensacji.