Od 2020 roku Richard Osman publikował co roku kryminał z serii "Czwartkowy Klub Zbrodni". Książki stały się bestsellerami i sprzedano ich na całym świecie 10 milionów egzemplarzy. o czterech powieściach z tego cyklu pisarz postanowił odpocząć od swoich bohaterów i zaproponować odbiorcom coś nowego. We wrześniu 2024 do anglojęzycznych księgarń trafi powieść rozpoczynająca nową serię.

"Wyjaśniamy morderstwa" po polsku

Nosi ona tytuł „We Solve Murders” (Wyjaśniamy morderstwa). Podobnie jak w serii "Czwartkowy Klub Zbrodni" w centrum wydarzeń znajdzie się więcej niż jedna postać. We Solve Murders to nazwa agencji detektywistycznej, którą założą główni bohaterowie, Amy i Steve. Można już przeczytać polski przekład "Wyjaśniamy morderstwa" (tłumaczenie Tomasz Wyżyński") .

Kim są bohaterowie powieści?

"Steve Wheeler, emerytowany policjant, lubi spokojne życie w małym miasteczku. Prowadzi jednoosobową agencję detektywistyczną, lecz zajmuje się błahymi sprawami. Jego codzienność to quizy w pubie, ulubiona ławka, kot czekający w domu. Dni przygód dobiegły końca. Emocjami żyje teraz jego synowa Amy" - napisał wydawca. "Amy Wheeler kocha silne emocje. Pracuje w prywatnej agencji ochrony osobistej i codziennie grożą jej niebezpieczeństwa. Przebywa na prywatnej wyspie, chroniąc ekscentryczną pisarkę Rosie D’Antonio, lecz w pobliżu dochodzi do morderstwa, a policja znajduje przy zwłokach torbę z pieniędzmi. Rajski zakątek przestaje być spokojny..." - dowiadujemy się z zapowiedzi. Rozpoczyna się emocjonujący wyścig dokoła świata. Czy Amy i Steve zdołają uciec i przechytrzyć mordercę?

Ekranizacja "Czwartkowego Klubu Zbrodni"

Na platformie Netflix zadebiutował "Czwartkowy Klub Zbrodni" - amerykańska komedia kryminalna, której scenariusz powstał na podstawie powieści Richarda Osmana. Reżyserm jest Chris Columbus ("Kevin sam w domu", "Pani Doubtfire", "Harry Potter i kamień filozoficzny". W głównych rolach występują: Helen Mirren, Pierce Brosnan, Ben Kingsley, a także Celia Imrie. Grają czwórkę emerytów, którzy rozwiązują zagadki kryminalne. Zabawa przestaje być zabawą, gdy ginie ktoś z ich kręgu. Zaczyna być niebezpiecznie.