Jury doceniło rzeźby Kalu przypominające duże kolorowe kokony z nawiniętych wstążek, sznurków i połyskujących taśm z kaset VHS, a także jej rysunki wirujących kształtów. Jej prace wywołały dyskusję wśród krytyków sztuki.

Jury: To nie niepełnosprawność zdecydowała

Przewodniczący jury, dyrektor Tate Britain Alex Farquharson przyznał, że niepełnosprawność Kelu nie była czynnikiem decydującym przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody. Wyjątkowość i jakość jej pracy artystycznej są nierozerwalnie związane z tym, kim ona jest – dodał.

Kalu jest osobą autystyczną z niepełnosprawnością intelektualną i z ograniczoną komunikacją werbalną.

To "niezwykle ważny moment dla wielu osób"

Charlotte Hollinshead, która współpracuje z artystką od 25 lat, powiedziała podczas ceremonii przyznania nagrody, że "to niezwykle ważny moment dla wielu osób. To wstrząs. Przełamało to bardzo twardy szklany sufit". Kalu przyjmując wyróżnienie miała na sobie przypiętą rozetę ze swoim zdjęciem i napisem: "Idolka, legenda, zwyciężczyni, kimkolwiek jesteś".

Kalu od 1999 r. rezydentką w Action Space, instytucji wspierającej artystów z niepełnosprawnością intelektualną.

Wyniki ogłoszono podczas uroczystości w Bradford Grammar School, dawnej szkole artysty Davida Hockneya.

Nagroda Turnera – gdzie można zobaczyć prace?

Prace wszystkich czterech artystów zakwalifikowanych do finału Nagrody Turnera można obecnie oglądać na wystawie Turner Prize w galerii Cartwright Hall w Bradford. Ekspozycja będzie otwarta do 22 lutego 2026 r. Pozostałymi nominowanymi do nagrody byli Rene Matić, Zadie Xa i Mohammed Sami.

Nagroda Turnera została ustanowiona w 1984 roku. Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się Lubaina Himid, Jeremy Deller, Grayson Perry, Steve McQueen i Damien Hirst.