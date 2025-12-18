Nagrodzone fotografie obejmują całe spektrum twórczości Brodziaka – od klasycznych kadrów powstałych niemal 20 lat temu po najnowsze realizacje stworzone w tym roku.

Wszystkie prace nagrodzone

Wszystkie zgłoszone prace otrzymały Srebrne Medale (Silver Winner) w kategorii Professional, potwierdzając konsekwencję artystyczną, dojrzałość języka wizualnego oraz międzynarodową siłę fotografii Polaka.

Reklama

"Dziesięć srebrnych medali to wyjątkowe osiągnięcie, które potwierdza międzynarodową pozycję Szymona Brodziaka oraz siłę od lat konsekwentnie budowanego języka wizualnego. To także dowód na to, że czarno-biała fotografia – oparta na emocji, prostocie i symbolu – pozostaje uniwersalnym i niezwykle aktualnym środkiem wyrazu" – czytamy w informacji prasowej.

Z twórczością artysty można się zapoznać bliżej w autorskiej Brodziak Gallery w Poznaniu oraz na stronie www.szymonbrodziak.com.

Szczególne uznanie jury za najnowsze prace

Reklama

Szczególne uznanie jury zdobyły trzy najnowsze prace wykonane w Marbelli: "Bye Bye Summer!" –fotografia nagrodzona w kategorii Fine Art, "She Rises" – fotografia nagrodzona w kategorii aktów oraz "The Spirit of Marbella" — fotografia nagrodzona podwójnie, w kategoriach Fine Art oraz Seascape.

Srebrną nagrodę otrzymała także praca "Apollonia", zrealizowana podczas autorskich warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Szymona Brodziaka w Grecji. Fotografia "Molo" również zdobyła dwie srebrne nagrody, w kategoriach Fashion Photography – Conceptual oraz Black & White Photography – Fine Art. Jury przyznało również dwie nagrody dla serii "NOTI" (w kategoriach Fine Art oraz Commercial Photography – Furniture) oraz nagrodę dla pracy "Wonderland".

New York Photography Awards

New York Photography Awards to prestiżowy konkurs, który wyróżnia fotografów z całego świata, doceniając nie tylko warsztat, ale przede wszystkim emocję, narrację i autorską wizję. Jury konkursu poszukuje prac, które w sposób świadomy i poruszający interpretują współczesność – zarówno w kontekście estetycznym, jak i symbolicznym.