W świecie literatury zapisały się takie książki, które czytają kolejne pokolenia i które od wielu lat uchodzą za najlepszą literaturę dla dzieci i młodzieży. Tak z pewnością można mówić o książkach, które wyszły spod pióra Frances Hodgson Burnett.

Te powieści znają dzieci na całym świecie

Autorka ta jest bardzo dobrze znana dzieciom na całym świecie. Te z Polski również od wielu lat zaczytują się w jej powieściach. Te dwie, które są bestsellerami i są najbardziej rozpoznawalne jako jej dzieła to "Mała księżniczka" i "Tajemniczy ogród".

Kim była Frances Eliza Hodgson Burnett?

Frances Eliza Hodgson Burnett urodziła się 24 listopada 1849 roku w Cheetham Hill (obecnie część Manchesteru). Jej debiutem literackim były opowiadania, które drukowały magazyny kobiece takie jak "Godey’s Lady’s Book" oraz "Scribner’s Magazine". Pisarka miała wówczas 26 lat.

Pierwsza powieść Frances Eliza Hodgson Burnett wydana została w 1877 roku. Nosiła tytuł "Panna Lawrie". Choć na początku w swojej twórczości poruszała problemy społeczne, postanowiła skupić się na pisaniu dla dzieci i młodzieży.

Popularność zdobyła napisaną w latach 80. XIX wieku powieścią "Mały Lord". Opowiadała ona o losach kilkuletniego ubogiego amerykańskiego chłopca. To była jedna z trzech jej najpopularniejszych książek. Kolejne dwie to właśnie "Mała księżniczka" i "Tajemniczy ogród".

Ta książka do dziś jest hitem

Książka, dzięki której Frances Hodgson Burnett, zyskała jeszcze większą popularność, to "Mała księżniczka". Wydana w 1905 roku powieść opowiada historię Sary Crewe. Osierocona dziewczynka z dnia na dzień przestaje być małą księżniczką a staje się ubogą sierotą i służącą. Książka ta doczekała się wielu filmowych adaptacji. W latach 80. na jej podstawie zrealizowano również serial anime. Polskie dzieci również czytają i bardzo lubią tę powieść. Jej pierwsze polskie wydanie ukazało się w 1913 roku i nosiło tytuł "Co się stało na pensyi?".

Tę książkę uwielbiają dzieci na całym świecie

Powieść "Tajemniczy ogród" z 1911 roku to również bestseller Frances Hodgson Burnett. To z kolei opowieść o o osieroconej, kapryśnej dziewczynce Mary Lennox, która po przeprowadzce do ponurej posiadłości wuja w Anglii odkrywa zapomniany ogród i wraz z nowymi przyjaciółmi, Dickonem i chorym kuzynem Colinem, przywraca mu życie, co prowadzi do duchowej i fizycznej przemiany wszystkich bohaterów.

Książka mówi o uzdrawiającej mocy natury, przyjaźni i miłości, pokazując, jak wspólna praca i bliskość drugiego człowieka mogą odmienić życie, przywrócić radość i sens. Ta powieść także doczekała się wielu ekranizacji. Jedną z nich nakręciła Agnieszka Holland. Premiera odbyła się w 1993 roku. W rolach głównych wystąpili Kate Maberly, John Lynch oraz nominowana za swoją kreację do nagrody BAFTA Maggie Smith.

Pierwszą tłumaczką tej książki na język polski była Jadwiga Włodarkiewiczowa. Jej przekład powstał natychmiast po oryginale (1914) i był wielokrotnie wznawiany zarówno przed II wojną światową, jak i później.

Co jeszcze napisała Frances Hodgson Burnett?

Autorka bestsellerów, które uwielbiają dzieci na całym świecie, była autorką 39 powieści. Poza tymi, które znają i uwielbiają także mali Polacy, napisała takie książki jak:

"Leśna boginka"

"Mali wędrowcy / Mali pielgrzymi"

"Sekret markizy"

"Tajemnica dworu w Stornham"

"Kraina błękitnych kwiatów"

"Słodkie lwiątko"

"Zaginiony książę".

Frances Hodgson Burnett oprócz powieści, pisała również sztuki teatralne. Frances wyszła za mąż za doktora Swana Burnetta w 1873. Rozwiodła się z nim w 1898, a dwa lata później wyszła za mąż za Stephena Townsenda. To małżeństwo przetrwało tylko dwa lata. Miała dwoje dzieci. Pisarka zmarła 29 października 1924 w Plandome.