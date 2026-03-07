Choć książka ta zdobyła jedną z najważniejszych nagród literackich w Polsce, niewielu Polaków wie o jej istnieniu i ją przeczytało.

Autorka za tę książkę otrzymała Nike

Autorką tej książki jest Bronka Nowicka, która poza tym, że pisze, jest również reżyserką teatralną i telewizyjną, plastyczką i poetką. To właśnie jej proza, licząca zaledwie 68 stron, została uhonorowana nagrodą literacką Nike w 2016 roku.

Ta książka to debiut autorki

Bronka Nowicka otrzymała to wyróżnienie za książkę, która była jej literackim debiutem. To dodatkowy dowód na to, że stworzyła coś wyjątkowego, z czym warto się zapoznać. Książkę tę warto czytać powoli, zatrzymywać się na kolejnych jej fragmentach, by jeszcze lepiej wejść w ten literacki świat.

O czym jest książką "Nakarmić kamień"?

Książka, o której mowa i za którą Bronka Nowicka otrzymała nagrodę Nike, nosi tytuł "Nakarmić kamień" to jak wynika z opisu "nieustanne dociekanie istoty rzeczy". Przedstawiony przez Nowicką świat nie obrósł jeszcze we wtórne znaczenia, w sposób szczególny działa więc na wyobraźnię, wytwarzając własne ciągi przyczynowo-skutkowe, własną logikę.

Autorka penetruje relacje łączące ludzi i rzeczy, kwestionuje i podważa zastałe hierarchie, balansuje na granicy ciała i świata zewnętrznego. Związek człowiek-rzecz to dla poetki również podstawa do uobecniania zmarłych, zapamiętanych, "zatrzymanych" w przedmiotach. To mocny, świeży debiut w literaturze polskiej.

Kim jest Bronka Nowicka?

Bronka Nowicka jest polską reżyserką teatralną i telewizyjną a także plastyczką i poetką. Laureatka nagrody literackiej "Nike" to również doktor sztuk plastycznych i adiunkt na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej PWSTiTv.

Bronka Nowicka oprócz książki "Nakarmić kamień", za którą otrzymała Nike, napisała także "Kodeks pomylonych". Na swoim koncie autorka ma również takie nagrody jak:

  • 2002 – wyróżnienie honorowe na XXII Festiwalu Filmów Studenckich w Monachium za film Tristis
  • 2002 – nagroda dla najlepszego filmu na V Europejskim Festiwalu Szkół Filmowych w Bolonii za film Tristis
  • 2016 – III nagroda w XII Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Złoty Środek Poezji" na najlepszy poetycki debiut książkowy roku 2015 za Nakarmić kamień.