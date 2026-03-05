Wiele książek nosi dziś miano bestselleru. Niektóre od wielu lat uchodzą za te, które najlepiej się sprzedają i są chętnie czytane przez miłośników literatury. Miano książek, które są bestsellerami wszech czasów, osiągnęło kilka pozycji.

Te książki uchodzą za bestsellery wszech czasów

Wśród książek, które od lat bardzo dobrze się sprzedają są m.in.

"Biblia" (5 miliardów egzemplarzy)

"Cytaty z Przewodniczącego Mao" (tzw. "Czerwona książeczka" - miliard egzemplarzy)

"Koran" (blisko 800 milionów egzemplarzy).

Na liście bestsellerów wszech czasów można znaleźć także powieści nie wszystkim dobrze znane. Niektóre tytuły mogą zaskoczyć nawet najbardziej wytrawnych czytelników. Okazuje się, że ta książka, która również uchodzi za bestseller wszech czasów wyprzedziła nawet "Małego Księcia" czy sagę o "Harrym Potterze". O jaką powieść dokładnie chodzi?

Mało znana w Polsce, uznawana za bestseller wszech czasów

Nie wszystkim znaną, ale uznawaną za bestseller wszech czasów jest książka autorstwa Charlesa Dickensa. Nosi ona tytuł "Opowieść o dwóch miastach". Została sprzedana w ponad 200 milionach egzemplarzy.

O czym jest "Opowieść o dwóch miastach"?

Powieść "Opowieść o dwóch miastach" początkowo była publikowana w odcinkach w tygodniku "All the Year Round" w 1859 roku. To dramat historyczny, którego akcja toczy się w Londynie i Paryżu w trakcie Rewolucji Francuskiej.

W powieści "Opowieść o dwóch miastach" przenosimy się do czasów niezwykle intensywnych i pełnych kontrastów, które Charles Dickens maluje w swojej fascynującej powieści. Dwie metropolie, Paryż i Londyn, stoją na progu Wielkiej Rewolucji Francuskiej, a atmosferę tych dni cechuje zarówno rozkwit myśli i uczuć, jak i głęboka niepewność. To jest tło dla skomplikowanych losów bohaterów: francuskiego arystokraty, niewinnie uwięzionego doktora Manette oraz jego córki Lucie, która w Anglii odnajduje nową nadzieję.

Po ocaleniu z Bastylii, doktor Manette próbuje odbudować swoje życie z córką u boku. W tym samym czasie w ich życiu pojawiają się Karol Darnay, uciekinier z Francji, oraz Sydney Carton, utalentowany, lecz pełen wewnętrznych zmagań adwokat z Anglii. Ścieżki tych dwóch mężczyzn krzyżują się, a ich wspólne uczucia do Lucie sprawiają, że wkrótce zostają wplątani w nieprzewidywalny wir rewolucyjnych wydarzeń w Paryżu. W tym czasie terror rządzi ulicami miasta, zmuszając bohaterów do stawienia czoła mrocznym wyzwaniom.

Powieść Charles'a Dickensa, która okazała się bestsellerem wszech czasów doczekała się aż czterech ekranizacji. Powstały one w 1911, 1922, 1935 oraz 1958 roku. Książka ta nie jest zbyt dobrze znana w Polsce. Niewielu polskich czytelników zapewne wie o jej istnieniu. Dużo większą popularnością cieszy się inna powieść Dickensa a jest nią "Opowieść wigilijna".

Kim był Charles Dickens?

Autor powieści uznawanej za bestseller wszech czasów, czyli książkę "Opowieść dwóch miast" zanim został pisarzem pracował jako sprawozdawca parlamentarny oraz dziennikarz w londyńskich dziennikach liberalno-reformatorskich. Wtedy też zaczął pisać pierwsze szkice wydawane jako "Szkice Boza".

Po sukcesie kolejnej książki, czyli "Klubu Pickwicka" zajął się przede wszystkim twórczością literacką. Charles Dickens jest również autorem takich książek jak:

"Oliver Twist"

"Zegar Mistrza Humphreya"

"Magazyn osobliwości"

"Wielkie nadzieje"

"Tajemnica Edwina Drooda".

Ta ostatnia jest powieścią niedokończoną. W Polsce po raz pierwszy wydana została w 2010 roku. 18 kwietnia 1869 roku w Chester, podczas podróży z odczytami po Anglii, Szkocji i Irlandii, Dickens doznał pierwszego udaru mózgu. 22 kwietnia 1869 roku zemdlał w Preston i lekarz nakazał mu przerwać podróż.

Drugiego udaru Dickens doświadczył 8 czerwca 1870 roku w swoim domu w Gads Hill Place, po całodziennej pracy właśnie nad ostatnią w swoim życiu powieścią. Nie odzyskał przytomności i zmarł następnego dnia.