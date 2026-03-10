Katarzyna Puzyńska to jedna z ulubionych autorek Polaków. Pisarka tworzy kryminały. Jej debiutancka książka nosiła tytuł "Motylek". To właśnie ten kryminał rozpoczynał bestsellerową sagę kryminalną o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo.

Seria o Lipowie to znak rozpoznawczy Katarzyny Puzyńskiej

Polscy czytelnicy pokochali Katarzynę Puzyńską właśnie za serię o Lipowie. Pisarka postanowiła jednak przenieść akcję swoich kolejnych kryminałów z tej miejscowości pod Warszawę. Kilka miesięcy temu Katarzyna Puzyńska wydała pierwszą część nowej serii pod tytułem "Nic takiego". Kryminał ten łączy w sobie elementy thrillera, klasycznego kryminału, powieści z rozbudowanym wątkiem psychologicznym, a także page-turnera, którego nie da się odłożyć przed poznaniem zakończenia.

Nowa książka Katarzyny Puzyńskiej. "Będzie jeszcze mocniej"

Akcja nowej serii autorstwa Katarzyny Puzyńskiej dzieje się w Zalesiu. Bohaterem zarówno książki "Nic takiego" oraz nowego kryminału, który właśnie ukazał się na rynku, jest prokurator Grzegorz Hala. Druga część nowej serii (a jednak związanej co nieco z Lipowem). Będzie jeszcze mocniej niż w "Nic takiego", więc przygotujcie się na jazdę bez trzymanki! - pisała jakiś czas temu w sieci Katarzyna Puzyńska.

O czym jest nowa książka Katarzyny Puzyńskiej?

Nowa książka uwielbianej przez Polaków autorki kryminałów nosi tytuł "Noc trzydziesta". Zgodnie z zapowiedzią premiera tego kryminału odbyła się 10 marca br.

W deszczowy jesienny poranek w stawie rybnym w okolicach Zalesia odkryte zostaje ciało topielca. Wydaje się, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Wkrótce jednak wychodzi na jaw, że tydzień wcześniej na pobliskim leśnym parkingu komisarz Iwo Wilkowski odkrył brutalnie okaleczone zwłoki dwójki młodych ludzi. Obrażenia pasują do tych zadawanych wcześniej przez seryjnego mordercę zwanego Amorem. Tyle tylko że potwornego zabójcę zakochanych zatrzymano trzydzieści lat temu. Czyżby pojawił się naśladowca? A może w latach dziewięćdziesiątych popełniono błąd i prawdziwy sprawca jest jednak na wolności?

Dzięki dziennikarce śledczej Oliwii Bacewicz podkomisarz Michalina Murawska szybko odkrywa, że przerażające wydarzenia z przeszłości mają związek z jej rodziną, a koleżanka, której zaczęła ufać, tak naprawdę zatrudniła się w piaseczyńskiej jednostce po to, by ją aresztować. Jednak wymykająca się wszelkim schematom podkomisarz Kaja Dalke ukrywa w zanadrzu jeszcze więcej. Oliwia Bacewicz także nie wyjawiła całej prawdy.

Prokurator Grzegorz Hala bardzo chciałby pomóc przyjaciółce rozwikłać zagadkę Amora, lecz on również ma problemy. Tajemnicza przesyłka, którą odkrył w bagażniku swojego mercedesa, zdaje się pochodzić od grupy przestępczej, którą obecnie rozpracowuje. Czy czwórka śledczych zdąży rozwikłać zagadkę, nim Amor zaatakuje po raz kolejny? A może ten seryjny… nigdy nie istniał?

Kim jest Katarzyna Puzyńska?

Katarzyna Puzyńska to polska pisarka, z wykształcenia psycholog. Przez kilka lat pracowała jako nauczyciel akademicki na wydziale psychologii. W wolnych chwilach biega, spaceruje z psem, zajmuje się kotem i jeździ konno. Uwielbia Skandynawię i Hiszpanię.

Zadebiutowała doskonale przyjętą książką "Motylek", która rozpoczyna sagę kryminalną o policjantach z niewielkiej wsi Lipowo. Seria o Lipowie to nie tylko trzymające w napięciu klasyczne kryminały psychologiczne, ale także powieści z rozbudowanym wątkiem społecznym i obyczajowym, które porównywane są do książek Agathy Christie i szwedzkiej królowej gatunku, Camilli Läckberg.

Prawa do publikacji książek Puzyńskiej sprzedano do ponad dwudziestu krajów. Na swoim koncie Katarzyna Puzyńska ma m.in. takie książki jak:

"Chąśba"

"Dzielnica cieni"

"Ulice ciem"

"Niezapomnik. Notes operacyjny"

"Eksponat"

"Łaskun. Lipowo"

"Bezgłos"

"Zgłoba"

"Żadanica. Lipowo"

"Dom czwarty Cykl Lipowo"

"Sąpierz"

"Żadanica"

Na podstawie książek Katarzyny Puzyńskiej powstała gra śledcza "Lipowo. Kto zabił?" wydana w 2024 nakładem Wydawnictwa Muduko. W lipcu 2022 roku rozpoczęły się zdjęcia do ekranizacji książek z cyklu Lipowo. Na podstawie książki Motylek powstał serial "Lipowo. Zmowa milczenia". Puzyńska wystąpiła w nim w roli Cameo.