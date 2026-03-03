Od tej książki trudno się oderwać

"Chodzi o to, czy dasz się powstrzymać, czy nie. Czy się poddasz, czy zawalczysz. Ja tam w ciebie, Piotrusiu, wierzę… Justyna Bednarek przyzwyczaiła już czytelniczki i czytelników do brawurowych przygód i bogatej wyobraźni. Ta książka również trzyma w napięciu, trudno się od niej oderwać i trudno nie współodczuwać z bohaterami. Przecież i dzieci, i dorośli codziennie stają przed wieloma mniejszymi i większymi dylematami – dają się powstrzymać lub nie, poddają się lub walczą. Warto tylko pamiętać, że zawsze obok jest ktoś, kto w tych zmaganiach nas wspiera, a dodatkowymi mocami będą uwaga i empatia" - tak o książce, która już niebawem powróci do księgarń pisze Ewa Wilczyńska, wiceprezeska polskiej sekcji IBBY.

O czym jest "Dom numer pięć"?

Książka, o którą chodzi to "Dom numer pięć", której autorką jest właśnie Justyna Bednarek. Bohaterem tej lektury jest Piotrek. Chłopak najbardziej na świecie nienawidzi swoich okularów. To przez nie zawsze ma trudniej. Erykowi z kolei wszystko wychodzi. To z nim każdy chce się trzymać.

Przez przypadek obaj trafiają do tajemniczego domu numer pięć, gdzie przenoszą się do równoległego świata. Żeby się stamtąd wydostać, muszą przejść przez cuchnące bagna, przeciskać się przez podziemne korytarze i walczyć o życie przyjaciół. Czy ich misja zakończy się powodzeniem w świecie, w którym nic nie jest takie, jak być powinno?

W świecie, w którym to Piotrek musi wykazać się odwagą, a Eryk może jedynie zdać się na jego pomoc. Justyna Bednarek w książce "Dom numer pięć” nie ocenia swoich bohaterów, ale pozwala im błądzić, bać się i popełniać błędy.

Kim jest Justyna Bednarek?

Autorka niedostępnej lektury szkolnej, która powraca do księgarń, czyli Justyna Bednarek to niekwestionowana gwiazda polskiej literatury dziecięcej. Przez wiele lat pracowała jako redaktorka pism kobiecych. Napisała ponad 51 książek.

Justyna Bednarek to autorka bestsellerowego cyklu "Niesamowite przygody skarpetek". Oprócz niego, na swoim koncie ma również takie cykle jak:

Dusia i Świnek-Psinek

Czytam sobie

Kury z grubej rury

Ogród Zuzanny

a także książki:

Okruchy dobra

Galopem po szczęście

Gorsza siostra

Pięć sprytnych kun

Nasza niegrzeczna mama

Smopsy.

Kiedy premiera niedostępnej lektury szkolnej?

Nowe wydanie książki, która stała się lekturą szkolną, czyli "Dom numer pięć" ukaże się nakładem wydawnictwa Znak Emotikon. Premiera odbędzie się 11 marca br.