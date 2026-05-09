Kawka z… Katarzyną Dąbrowską. "Czasami jestem nadwrażliwcem"

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 09:12
Kawka z… Katarzyną Dąbrowską. "Czasami jestem nadwrażliwcem"/Materiały prasowe
"Nauczyłam się nie przejmować krytyką osób, nie jestem zupą pomidorową i nie muszę się wszystkim podobać" - mówi Katarzyna Dąbrowska. W tym odcinku Kawki z...aktorka znana m.in. z seriali "Na dobre i na złe", "Wotum nieufności" a także Teatru 6.piętro i Teatru Współczesnego mówi m.in. o tym, jak pracuje się i żyje z mężem reżyserem, jak dziś z perspektywy ponad 20 lat pracy na scenie i przed kamerą patrzy na swój zawód i co sprawiło, że została aktorką.

Nauczyłam się nie przejmować krytyką osób, nie jestem zupą pomidorową i nie muszę się wszystkim podobać, zawsze znajdzie się ktoś komu nie przypadnę do gustu, ale wiem też, że wrażliwość jest ogromnie potrzebna w tym zawodzie – mówi Katarzyna Dąbrowska w tym odcinku Kawki z....

Kawka z...Katarzyną Dąbrowską. "Jestem nadwrażliwcem"

Aktorka przyznaje jednak, że wciąż "jest nadwrażliwcem". Katarzyna Dąbrowska przyznaje też, że lubi zauważać momenty szczęścia w życiu. Zawsze przecież powtarzamy, że w tym zawodzie to szczęście jest potrzebne do ról, w ogóle do dostania się do szkoły teatralnej, chociażby od samego początku - mówi aktorka.

Kawka z...Katarzyną Dąbrowską. "Potrafimy się z mężem pięknie pokłócić"

Czy miała w swoim zawodowym życiu momenty zwątpienia? Co robi, gdy telefon nie dzwoni z nowymi propozycjami? Jak żyje się i pracuje z mężem reżyserem? Czy praca przenosi się zawsze do domu? Wiodę mnóstwo żyć dzięki rolom - wyznaje Katarzyna Dąbrowska. Na te i wiele innych pytań odpowiada właśnie w tym odcinku Kawki z....

Kim jest Katarzyna Dąbrowska?

Katarzyna Dąbrowska to aktorka i piosenkarka. Dzieciństwo i młodość spędziła w Nidzicy, w domu na Mazurach. W 2007 ukończyła studia na wydziale aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. W tym samym roku dołączyła do zespołu Teatru Współczesnego w Warszawie.

Popularność i sympatię widzów zdobyła grając w serialu "Na dobre i na złe". W 2022 zagrała główną rolę w serialu "Wotum nieufności" na podstawie powieści W kręgach władzy Remigiusza Mroza. Grała także w filmach takich jak:

  • "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach"
  • "Po prostu przyjaźń"
  • "Sprawiedliwy"
  • "Wyzwanie"

Jej głos można usłyszeć także w powieści radiowej "W Jezioranach", gdzie wciela się w postać Barbary Rutki. O tym również opowiada w tym odcinku Kawki z....

