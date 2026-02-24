Bestsellery Empiku są jedynymi nagrodami w Polsce, które przyznawane są wyłącznie na podstawie sprzedaży i popularności, a głosowanie odbywa się przez cały rok poprzez codziennie zakupy milionów odbiorców.

Oprócz kategorii dotyczących filmu czy muzyki, przyznawane są również za najlepiej sprzedające się i czytane książki. W tym roku w kategorii Kryminał Bestsellera Empiku 2025 otrzymał Sławek Gortych za książkę "Schronisko, które zostało zapomniane".

Bestsellery Empiku. Oto najlepszy kryminał 2025
Kto wśród nominowanych za najlepszą książkę roku?

Kolejną kategorią Bestsellerów Empiku w dziedzinie literatury jest Literatura piękna. Wśród nominowanych pięciu autorów znaleźli się:

  • Melissa Da Costa - "Cały ten błękit" (Znak Literanova)
  • Sally Rooney - "Intermezzo" (Wydawnictwo W.A.B.)
  • Jakub Żulczyk - "Kandydat" (Świat Książki)
  • Szczepan Twardoch - "Null" (Wydawnictwo Marginesy)
  • Shō Ishida - "Zaleca się kota" (Wydawnictwo Marginesy)

Kto napisał najlepszą książkę w 2025 roku?

Nagrodę Bestsellery Empiku 2025 w kategorii Literatura piękna otrzymał Szczepan Twardoch za książkę "Null". Chciałbym podziękować czytelnikom, którzy czytają i czytali tę niezbyt pocieszającą książkę. To jest dowód na siłę literatury. To mnie jako pisarza umacnia w przekonaniu, że moja praca jest coś warta. Bardzo Państwu dziękuję - powiedział Szczepan Twardoch, odbierając nagrodę.

O czym jest powieść "Null"?

"Jest błoto, drony i betonowy strop piwnicy, jeśli masz dość szczęścia, i bunkier, który nazywasz blindażem, a zwykle jest marną jamą w ziemi. O co więc walczysz? Czy wierzysz jeszcze w sens tej walki?" - czytamy w opisie od wydawcy.

"Na pierwszej linii frontu – na "nullu" – w odciętym rzeką kawałku świata, którego nie można oddać, choć się go nie ocali, Koń i jego towarzysze wypatrują światła, wiedząc, że to, które nadejdzie, będzie raczej rozpalającą niebo eksplozją. Na nullu braterstwo i odwaga nabierają nowego znaczenia, racjonalność ustępuje intuicji, przesądom i wierze. Są ochotnicy i są mobiki, którzy nie chcą walczyć, jest miłość krótka jak życie na froncie i bywa też internet ze starlinka" - czytamy.

"Koń to rozumie, chociaż żołnierzem jest od niedawna. Wszystko, w co dotąd wierzył i co kochał, umarło, zostawił więc za sobą zgliszcza dawnego życia w Polsce i wyjechał walczyć i szukać odkupienia – a może śmierci? Obumarły w środku poznaje Zuję, pierwszą, która nosi to imię. Zuja wyzwala w nim to, co uważał za dawno martwe. Przeszłość, o której Koń nie mówi i nie chce myśleć, ciągle powraca. Jest też pies, którego nie uzdrowił mag z Tadżykistanu" - brzmi opis książki "Null" Szczepana Twardocha.

Kim jest Szczepan Twardoch?

Szczepan Lech Twardoch to polski pisarz, który pisze po polsku a okazjonalnie po śląsku. Ukończył socjologię na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na swoim koncie ma takie książki jak:

  • "Przemienienie"
  • "Król"
  • "Morfina"
  • "Królestwo"
  • "Drach"
  • "Chołod".

Publikował w "Życiu", "Opcjach", "Frondzie", "Arcanach" i "Strzale" jako niezależny publicysta. Był redaktorem działu literackiego dwumiesięcznika "Christianitas". Stały felietonista i współpracownik "Broni i Amunicji", stały współpracownik kwartalnika "44 / Czterdzieści i Cztery".

Jego opowiadanie "Obłęd rotmistrza von Egern" nominowane było do nagrody Nautilus za rok 2003 i zajęło w głosowaniu 4. miejsce. Opowiadanie pod tytułem "Rondo" zdobyło Nautilusa za najlepsze opowiadanie roku 2006. Za "Epifanię wikarego Trzaski" otrzymał zaś Srebrne Wyróżnienie Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2008.