Bestsellery Empiku są jedynymi nagrodami w Polsce, które przyznawane są wyłącznie na podstawie sprzedaży i popularności, a głosowanie odbywa się przez cały rok poprzez codziennie zakupy milionów odbiorców.

Oprócz kategorii dotyczących filmu czy muzyki, przyznawane są również za najlepiej sprzedające się i czytane książki. W tym roku w kategorii Kryminał Bestsellera Empiku 2025 otrzymał Sławek Gortych za książkę "Schronisko, które zostało zapomniane".

Kto wśród nominowanych za najlepszą książkę roku?

Kolejną kategorią Bestsellerów Empiku w dziedzinie literatury jest Literatura piękna. Wśród nominowanych pięciu autorów znaleźli się:

Melissa Da Costa - "Cały ten błękit" (Znak Literanova)

Sally Rooney - "Intermezzo" (Wydawnictwo W.A.B.)

Jakub Żulczyk - "Kandydat" (Świat Książki)

Szczepan Twardoch - "Null" (Wydawnictwo Marginesy)

Shō Ishida - "Zaleca się kota" (Wydawnictwo Marginesy)

Kto napisał najlepszą książkę w 2025 roku?

Nagrodę Bestsellery Empiku 2025 w kategorii Literatura piękna otrzymał Szczepan Twardoch za książkę "Null". Chciałbym podziękować czytelnikom, którzy czytają i czytali tę niezbyt pocieszającą książkę. To jest dowód na siłę literatury. To mnie jako pisarza umacnia w przekonaniu, że moja praca jest coś warta. Bardzo Państwu dziękuję - powiedział Szczepan Twardoch, odbierając nagrodę.

O czym jest powieść "Null"?

"Jest błoto, drony i betonowy strop piwnicy, jeśli masz dość szczęścia, i bunkier, który nazywasz blindażem, a zwykle jest marną jamą w ziemi. O co więc walczysz? Czy wierzysz jeszcze w sens tej walki?" - czytamy w opisie od wydawcy.

"Na pierwszej linii frontu – na "nullu" – w odciętym rzeką kawałku świata, którego nie można oddać, choć się go nie ocali, Koń i jego towarzysze wypatrują światła, wiedząc, że to, które nadejdzie, będzie raczej rozpalającą niebo eksplozją. Na nullu braterstwo i odwaga nabierają nowego znaczenia, racjonalność ustępuje intuicji, przesądom i wierze. Są ochotnicy i są mobiki, którzy nie chcą walczyć, jest miłość krótka jak życie na froncie i bywa też internet ze starlinka" - czytamy.

"Koń to rozumie, chociaż żołnierzem jest od niedawna. Wszystko, w co dotąd wierzył i co kochał, umarło, zostawił więc za sobą zgliszcza dawnego życia w Polsce i wyjechał walczyć i szukać odkupienia – a może śmierci? Obumarły w środku poznaje Zuję, pierwszą, która nosi to imię. Zuja wyzwala w nim to, co uważał za dawno martwe. Przeszłość, o której Koń nie mówi i nie chce myśleć, ciągle powraca. Jest też pies, którego nie uzdrowił mag z Tadżykistanu" - brzmi opis książki "Null" Szczepana Twardocha.

Kim jest Szczepan Twardoch?

Szczepan Lech Twardoch to polski pisarz, który pisze po polsku a okazjonalnie po śląsku. Ukończył socjologię na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Na swoim koncie ma takie książki jak:

"Przemienienie"

"Król"

"Morfina"

"Królestwo"

"Drach"

"Chołod".

Publikował w "Życiu", "Opcjach", "Frondzie", "Arcanach" i "Strzale" jako niezależny publicysta. Był redaktorem działu literackiego dwumiesięcznika "Christianitas". Stały felietonista i współpracownik "Broni i Amunicji", stały współpracownik kwartalnika "44 / Czterdzieści i Cztery".

Jego opowiadanie "Obłęd rotmistrza von Egern" nominowane było do nagrody Nautilus za rok 2003 i zajęło w głosowaniu 4. miejsce. Opowiadanie pod tytułem "Rondo" zdobyło Nautilusa za najlepsze opowiadanie roku 2006. Za "Epifanię wikarego Trzaski" otrzymał zaś Srebrne Wyróżnienie Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2008.