Nagradzany dramat przypomina czas pandemii. Wyjątkowy spektakl w reżyserii córki znanych aktorów

Beata Zatońska
30 marca 2026, 11:10
W spektaklu "Stan podgorączkowy" główną rolę gra Bartłomiej Deklewa, znany z "Nie ma duchów w mieszkaniu przy Dobrej"/TVP
"Stan podgorączkowy" to zwycięski tekst pierwszej edycji Konkursu na scenariusz Narracje Nieobecne, poświęconej pandemii COVID-19. Sztuka Mariusza Gołosza to opowieść o świecie, który nagle się zatrzymał i o ludziach, którzy muszą się odnaleźć w rozpadającej się wokół nich rzeczywistości. Spektakl pokaże TVP.

"Trójka pracowników gastronomii, wśród nich Maciej, z dnia na dzień traci pracę, a niewielkie mieszkanie, w którym są zamknięci staje się polem narastających napięć, frustracji i egzystencjalnych kryzysów. Odkryta przez przypadek dziurka w ścianie staje się portalem do innej, lepszej rzeczywistości – nostalgicznego, sentymentalnego azylu, gdzie wszystko jest jak dawniej i gdzie można schować się przed coraz trudniejszymi wyzwaniami codzienności. Wraz z upływem kolejnych tygodni wymuszonej izolacji, rzeczywistość Macieja rozszczepia się coraz bardziej, a pandemia okazuje się przede wszystkim doświadczeniem podróży w głąb samego siebie – zderzeniem pamięci, fantazji, zjaw przeszłości, rozliczeniem niespełnionych ambicji i marzeń" - czytamy na stronie Teatru Telewizji.

"Pęknięcie, na które nie ma szczepionki"

"Reżyserka spektaklu, Nastazja Gonera. buduje na podstawie scenariusza wielowarstwowy, nasycony wizualnie świat. Jest tu kameralny, psychologiczny dramat rozgrywający się w pracowniczym mieszkaniu. Jest baśniowa podróż w wyobrażony świat bezpieczeństwa. Wreszcie są także odbywające się na statku kosmicznym sceny rodem z kina katastroficznego. Globalna pandemia staje się tłem dla rozpadającego się życia zwykłego człowieka. To tragikomiczna, poruszająca opowieść o tym, jak zamknięcie całego świata otworzyło pęknięcia w nas samych. Takie pęknięcia, na które nie ma szczepionki" - napisano na stronie Teatru Telewizji.

Kto gra w spektaklu "Stan podgorączkowy"?

W spektaklu "Stan podgorączkowy" wystąpiła grupa znakomitych aktorów. Są to: Bartłomiej Deklewa, Zbigniew Kaleta, Bartłomiej Kotschedoff, Iwona Bielska, Agnieszka Kwietniewska, Michał Kosela, Zbigniew Suszyński, Weronika Humaj, Michał Czachor, Sonia Roszczuk, Piotr Trojan.

Nastazja Gonera - córka Jolanty Fraszyńskiej i Roberta Gonery

Spektakl "Stan podgorączkowy" wyreżyserowała Nastazja Gonera. Jest córka znanych polskich aktorów - Jolanty Fraszyńskiej. Choć jako dziecko debiutowała przed kamerą, wybrała inną drogę artystyczną. Postawiła na reżyserię. Jej film "Pierwsze lato końca świata" zdobył nominację do prestiżowej nagrody Student Academy Award – tzw. "studenckiego Oscara". Pracowała przy takich produkcjach jak "Kruk", "Hotel 53" i "Przyjaciółki". Była też asystentką Andrzeja Wajdy przy pracy nad filmem "Powidoki".

Gdzie i kiedy można obejrzeć spektakl "Stan podgorączkowy"?

Spektakl "Stan podgorączkowy" będzie mieć premierę w Teatrze Telewizji, w TVP1 o godz. 30.03.2026. Potem spektakl będzie dostępny na stronie TVP VOD.

