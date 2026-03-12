"Za sagę historyczną osadzoną w świętokrzyskim pejzażu i lokalnych legendach. Wyobraźnia autora, podparta solidnym researchem, prowadzi czytelnika przez wydarzenia od powstania styczniowego po współczesność" - napisano w uzasadnieniu przyznania nagrody książce "Gołoborze" Macieja Siembiedy.

Szekspirowski dramat w Górach Świętokrzyskich

"Gołoborze" Macieja Siembiedy to rozpięta na stulecie lat opowieść o nienawiści, która dzieli dwa rody. W "Gołoborzu" "szekspirowski dramat spotyka mafijną sagę, a świętokrzyskie legendy stają się tłem opowieści o losach zwykłych ludzi uwikłanych w niezwykłe wydarzenia" - podkreśla wydawca. To jednocześnie prawdziwy powieściowy traktat o złu, a jednocześnie historia oparta na faktach, którą czyta się jak najlepszy reportaż".

"Gołoborze" będzie sfilmowane

"Jako studio kierujemy się prostą zasadą: szukamy historii, jakich nie widzieliśmy jeszcze na ekranie, ale czujemy, że musimy je na nim pokazać. »Gołoborze« perfekcyjnie wpisuje się w model opowieści, które kochamy i które robimy: stawkę zawsze stanowią w nich życie i śmierć, bohaterowie są trójwymiarowi – zaczynają jako zwykli ludzie, ale okoliczności sprawiają, że rosną i stają się niezwykli. Uczucia, które nimi miotają, pozostają bardzo intensywne, na skraju pęknięcia lub wybuchu. Bohaterowie Macieja Siembiedy to właśnie takie postaci. Jednocześnie trudno nie dostrzec, jak bardzo aktualne jest »Gołoborze« z jego światem przełamanym na pół - pomiędzy dwie zwaśnione rodziny, których przeznaczeniem jest się wzajemnie nienawidzić. Czy to nie czasem o nas wszystkich - teraz, dzisiaj?"- powiedział producent Piotr Dzięcioł ze Studio Filmowego Opus. Nad adaptacją powieści pracuje współpracujący ze Studiem Opus Kacper Wysocki (?Klangor", "Idź przodem Bracie", "Informacja zwrotna").