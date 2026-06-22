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Cytat dnia. Beata Tyszkiewicz. "Jak się wierzy w siebie, to..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:30
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Tyszkiewicz
Cytat dnia. Beata Tyszkiewicz. "Jak się wierzy w siebie, to..."/AKPA
Uchodzi za największą damę polskiego kina. Choć od kilku lat żyje z dala od sceny i oka kamery, wielu widzów wciąż podziwia jej role. Beata Tyszkiewicz słynie również ze złotych myśli, które wciąż są aktualne. Jedną z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Ta recepta na życie Beaty Tyszkiewicz jest ogromną motywacją. Co to za słowa?

Beata Tyszkiewicz od lat jest podziwiana przez Polaków. Widzowie zachwycają się nie tylko jej rolami, ale także poczuciem humoru i ciętymi ripostami oraz złotymi myślami, którymi często dzieliła się, czy to w programie "Taniec z Gwiazdami", w którym była jurorką, czy w wywiadach, których udzielała.

Cytat dnia. Ks. Jan Kaczkowski. "Zamiast ciągle na coś..."
Cytat dnia. Ks. Jan Kaczkowski. "Zamiast ciągle na coś..."

Największa polska dama

Można ją było oglądać w filmach znanych i uznanych reżyserów. Beata Tyszkiewicz grała m.in. u Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego, Cloude Leloucha czy André Delvaux. Nazywana jest największą polską damą. Nie bez powodu. Humor, przekora i dystans do siebie to jej znak rozpoznawczy.

Gdzie grała Beata Tyszkiewicz?

"Prawdziwa dama pije, pali i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami" - zwykła mawiać Beata Tyszkiewicz. Aktorka zagrała kultowe role w takich filmach jak:

  • "Lalka"
  • "Wszystko na sprzedaż"
  • "Vabank"
  • "Rękopis znaleziony w Saragossie"
  • "Zakochani"

W ostatnich latach Beata Tyszkiewicz zniknęła. Nie udziela wywiadów, żyje z dala od show-biznesu. Problemy ze zdrowie sprawiły, że woli spędzać czas w domowym zaciszu. Nie chciałabym obarczać nawet bliskich przyjaciół pewnym rozczarowaniem – wyznała w jednym z wywiadów. Już się chyba napracowałam w życiu, nie? Czas zacząć odpoczywać - powiedziała aktorka.

Motywujący cytat Beaty Tyszkiewicz

Spośród przemyśleń, którymi Beata Tyszkiewicz dzieliła się w wywiadach, wybraliśmy na cytat dnia ten jeden dotyczący wiary w siebie, lęku i wyzwań, jakie stawia przed człowiekiem świat.

"Jak się wierzy w siebie, to z reguły jakoś się wszystko układa. Wiele razy po to, by być sobie wierną, zaufałam swojej intuicji, choć wydawało się to nierozsądne. Nigdy się niczego nie bałam, szłam va banque. Można mi wszystko zabrać, a ja mogę jutro zacząć życie od nowa" - uważa Beata Tyszkiewicz.

Te słowa aktorki dodają otuchy. Mówią o tym, jak ważne jest to, by nie tylko wierzyć w siebie, ale też ufać samemu sobie i swoim przeczuciom, bo przecież, jak mawiał inny klasyk: "Jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Beata Tyszkiewiczcytatcytat dnia
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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