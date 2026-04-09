Stworzył kultową postać Harry’ego Hole. W jakiej kolejności czytać książki norweskiego mistrza?

Bohater kultowych powieści, które napisał Jo Nesbø, to Harry Hole. Jest genialnym detektywem i nieszczęśliwym człowiekiem. Ma więcej niż skomplikowane życie osobiste. Harry walczy z uzależnieniami i mocnym poczuciem winy. Hole pracuje w Wydziale Zabójstw Policji w Oslo i rozwiązuje najtrudniejsze sprawy kryminalne. Słynie z niekonwencjonalnych metod pracy oraz bezkompromisowości.

Wiele zawodów Jo Nesbø

Zanim Jo Nesbø stał się autorem kryminalnych bestsellerów, imał się wielu zawodów. Marzył o karierze piłkarza, ale kontuzja przekreśliła te plany. Potem został maklerem giełdowym. Praca nie przynosiła mu jednak satysfakcji. Został więc muzykiem zespołu Di Derre. Nesbø był wokalistą i autorem tekstów, a grupa odniosła wielki sukces. Odezwało się jednak wypalenie. Wtedy Jo Nesbø wymyślił postać detektywa Harry'ego Hole i zaczął pisać.

Genialny debiut Jo Nesbø

Debiutancka powieść Jo Nesbø pt. "Człowiek-nietoperz" z 1997 roku otworzyła drzwi do pisarskiego sukcesu Norwega. Czytelnicy pokochali Harry’ego Hole. Powstawały kolejne książki. O genialnego detektywa upomniał się film. Nakręcono m.in. "Łowców głów” (2011), "Pierwszy śnieg" (2017) czy "Morderczy żar" (2024). Teraz Netflix pokazuje serial "Harry Hole".

W jakiej kolejności czytać książki Nesbø z Harrym Hole'em?

Czy kolejność czytania książek o Harrym Hole ma znaczenie? Zdecydowanie tak, bo wtedy można dobrze zrozumieć postać detektywa oraz jego otoczenie. Podajemy kolejność powstawania książek - 13 tomów: