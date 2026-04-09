Stworzył kultową postać Harry’ego Hole. W jakiej kolejności czytać książki norweskiego mistrza?

Beata Zatońska
wczoraj, 20:01
Jo Nesbø to autor uwielbianych przez czytelników na całym świecie kryminalnych powieści
Miłośnikom kryminałów nie trzeba przedstawiać książek Jo Nesbø. Norweskiemu autorowi bestsellerów przybywa fanów. Dzieje się tak m.in. za sprawą serialu, którego bohaterem jest Harry Hole. W jakiej kolejności czytać książki Nesbø? Podpowiadamy.

Bohater kultowych powieści, które napisał Jo Nesbø, to Harry Hole. Jest genialnym detektywem i nieszczęśliwym człowiekiem. Ma więcej niż skomplikowane życie osobiste. Harry walczy z uzależnieniami i mocnym poczuciem winy. Hole pracuje w Wydziale Zabójstw Policji w Oslo i rozwiązuje najtrudniejsze sprawy kryminalne. Słynie z niekonwencjonalnych metod pracy oraz bezkompromisowości.

Wiele zawodów Jo Nesbø

Zanim Jo Nesbø stał się autorem kryminalnych bestsellerów, imał się wielu zawodów. Marzył o karierze piłkarza, ale kontuzja przekreśliła te plany. Potem został maklerem giełdowym. Praca nie przynosiła mu jednak satysfakcji. Został więc muzykiem zespołu Di Derre. Nesbø był wokalistą i autorem tekstów, a grupa odniosła wielki sukces. Odezwało się jednak wypalenie. Wtedy Jo Nesbø wymyślił postać detektywa Harry'ego Hole i zaczął pisać.

Genialny debiut Jo Nesbø

Debiutancka powieść Jo Nesbø pt. "Człowiek-nietoperz" z 1997 roku otworzyła drzwi do pisarskiego sukcesu Norwega. Czytelnicy pokochali Harry’ego Hole. Powstawały kolejne książki. O genialnego detektywa upomniał się film. Nakręcono m.in. "Łowców głów” (2011), "Pierwszy śnieg" (2017) czy "Morderczy żar" (2024). Teraz Netflix pokazuje serial "Harry Hole".

W jakiej kolejności czytać książki Nesbø z Harrym Hole'em?

Czy kolejność czytania książek o Harrym Hole ma znaczenie? Zdecydowanie tak, bo wtedy można dobrze zrozumieć postać detektywa oraz jego otoczenie. Podajemy kolejność powstawania książek - 13 tomów:

  • "Człowiek nietoperz"
  • "Karaluchy"
  • "Czerwone gardło"
  • "Trzeci klucz"
  • "Pentagram"
  • "Wybawiciel”
  • "Pierwszy śnieg”
  • „Pancerne serce”
  • "Upiory”
  • "Policja”
  • "Pragnienie”
  • "Nóż”
  • "Krwawy księżyc”
