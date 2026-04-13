Jacek Magiera był trenerem, którego szanowali nie tylko piłkarze, ale też kibice. W piątek, 10 kwietnia, media obiegła informacja o jego nagłej śmierci. Były piłkarz i uznany szkoleniowiec odszedł w wieku 49 lat.

Jacek Magiera wykupił ponad 700 egzemplarzy tej książki

Po jego śmierci w sieci pojawia się wiele wspomnień związanych z tą wybitną postacią polskiego sportu. Okazuje się, że Jacek Magiera był miłośnikiem jednej konkretnej książki. W rozmowie na kanale Kacpra Gzieło opublikowanej trzy miesiące przed jego śmiercią, przyznał, że wykupił ponad 700 egzemplarzy tej pozycji.

Myślę, że w pewnym momencie tak, wszystkie książki, jakie były dostępne gdzieś tam do zakupu, to kupiłem. Był taki moment, że przyszła paczka do mnie z ponad 700 egzemplarzami. Wszystkie te książki rozdałem osobom, na których mi zależało. Trafiały do osób, które uważałam, że powinny to przeczytać. Wielu piłkarzy... można powiedzieć, że większa grupa tych ludzi, którzy dostali tę książkę, to są piłkarze - mówił wówczas Jacek Magiera.

Jego zdaniem można ją czytać już od 14. roku życia, bo jak mówił, "rozumie się ją". Uważam, że jest ona dla tego co ma sukces, tego, co cały czas szuka sposobu na odniesienie sukcesu, miejsca w swoim życiu. Warto przeczytać i polecam ją dalej - stwierdził w wywiadzie Jacek Magiera.

Jaką książkę cenił Jacek Magiera?

Książką, którą zmarły trener uważał za swego rodzaju "biblię", jest "Szczęście czy fart?". Napisali ją Alex Rovira Celma i Fernando Trias De Bes. W Polsce po raz pierwszy została wydana ponad 20 lat temu. Ulubiona książka Jacka Magiery porównywana jest do innej znanej i uznanej książki, którą jest "Mały książę".

O czym jest książka, którą cenił Jacek Magiera?

"Dwaj przyjaciele spotykają się po latach. Jeden odziedziczył wielką fortunę, ale stracił wszystko. Szczęście mu nie sprzyjało? Drugi zaczynał od zera i odniósł sukces. Miał fart? Tak właśnie myśli ten, któremu się nie powiodło. I dlatego ten, któremu się powiodło, opowiada przyjacielowi pewną legendę..." - czytamy w opisie tej książki. Przypowieść ta pokazuje różnice między fartem a szczęściem i ujawnia sekrety szczęścia. Właśnie szczęścia, nie fartu. Szczęścia, które można stworzyć samemu, tworząc mu "odpowiednie warunki".

Autorzy cenionej przez Jacka Magierę książki to ekonomiści z dyplomami MBA, wykładają w słynnej szkole zarządzania ESADE w Barcelonie, drugiej według "The Wall Street Journal" w rankingu najbardziej prestiżowych uczelni w Europie.

Kim był Jacek Magiera?

Jacek Magiera to były piłkarz, reprezentant Polski, który przez ostatnie lata pracował jako trener oraz szkoleniowiec. Był asystentem trenera reprezentacji Polski - Jana Urbana. Pełnił tę funkcję od 2025 roku. Ostatni raz pojawił się na ławce trenerskiej 31 marca, gdy polska reprezentacja przegrała baraż o awans na mundial ze Szwecją.

Jacek Magiera zasłabł podczas treningu biegowego. Natychmiast podjęto reanimację i przewieziono go do Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Nie udało się go jednak uratować. Prywatnie był żonaty, miał dwójkę dzieci - Małgorzatę i Jana.