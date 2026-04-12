Cytat dnia. Maciej Kozłowski. "Ja uważam, że dom jest..."

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 07:26
Kozłowski
Cytat dnia. Maciej Kozłowski. "Ja uważam, że dom jest..."/AKPA
Maciej Kozłowski by cenionym aktorem. W pamięci widzów zapisał się rolami w takich filmach jak "Psy", "Kroll", czy "Ogniem i mieczem". Aktor nie wiedział, że jest zakażony wirusem zapalenia wątroby typu C. Zmarł, gdy miał zaledwie 52 lata. Pozostały po nim nie tylko postaci, które zagrał, ale też ciekawe refleksje i przemyślenia, którymi dzielił się w wywiadach. Jeden z nich wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Maciej Kozłowski był aktorem teatralnym oraz filmowym. "Nie tylko dobry aktor, ale też dobry człowiek" - tak mówili o nim znajomi z branży. Gdy był młody nic nie wskazywało na to, że zostanie aktorem. Bliżej mu było do świata przestępczego.

Świat przestępczy zamienił na aktorstwo

Aktor sam szczerze o tym mówił. "Nie skończyłem w kryminale, ale do gangsterki miałem blisko" - stwierdził w jednym z wywiadów. Na sumieniu maił m.in. handel walutami w Budapeszcie.

"Nie robiłem tego dlatego, że było ciekawie, tylko dlatego, że byliśmy biedni" - mówił w rozmowie z Vivą. Trafił za to do aresztu. Gdy jego koledzy trafili do więzienia za napad, postanowił zmienić swoje życie.

Gdzie grał Maciej Kozłowski?

Aktorstwem zainteresował się dzięki koledze z technikum. Skończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Maciej Kozłowski stworzył wiele niezapomnianych ról filmowych oraz teatralnych. Zagrał w wielu hitach. Wśród nich były produkcje m.in. takie jak:

  • "Psy"
  • "Ogniem i mieczem"
  • "Kroll"
  • "Kiler"
  • "M jak miłość"

W tym ostatnim serialu wcielał się w postać Jaroszego. Mimo, że nie był to pozytywny charakter, widzowie go w tej roli pokochali. W 2005 roku Maciej Kozłowski dowiedział się, że jest zakażony wirusem zapalenia wątroby typu C. Z chorobą walczył przez pięć lat. Aktor poza tym, że grał pomagał również ubogim oraz bezdomnym, ratował konie, które miały trafić do rzeźni.

W wywiadach, których udzielał dzielił się swoimi przemyśleniami na temat życia, relacji i bliskości. O swoim zawodzie mówił, że jest okrutny, bo "wypacza psychikę". "Pracując na swoich namiętnościach, wrażliwości, wykorzystuje się wyobraźnię, by stworzyć kogoś, kogo nie ma, a później bardzo zaczyna się wierzyć w postacie, które się gra" - mówił.

Poruszający cytat Macieja Kozłowskiego

Z jego ust padły również słowa, które wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. To rozważania na temat domu. Maciej Kozłowski mówił: "Ja uważam, że dom jest azylem, tzn. ja chcę się dobrze czuć. I w momencie, kiedy tworzy się przez bycie ze sobą jakąś atmosferę, która pozwoli się człowiekowi wyciszyć i wymazać z twardego dysku otaczającą głupiznę, każda ingerencja rozbija ten spokój". Te słowa wypowiedział w programie "Wieczór z Jagielskim". Zwracał w nim uwagę, jak ważne jest to, by znaleźć chwilę dla siebie, by mieć swój azyl.

Z jaką chorobą zmagał się Maciej Kozłowski?

Maciej Kozłowski walczył ze swoją chorobą, ale ta przekształciła się w raka wątroby. Do samego końca był aktywny. Nie chciał, by stosowano wobec niego jakąkolwiek taryfę ulgową. Zmarł 11 maja 2010 roku. Został pochowany na Powązkach w Warszawie. Na jego grobie widnieje cytat z twórczości Stanisława Jerzego Leca, satyryka, poety i aforysty. "Ludzie odchodzą w przyszłość" - brzmią jego słowa.

