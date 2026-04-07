Książki tych autorów najchętniej czytają Polacy. Jest troje debiutantów [LISTA]

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
dzisiaj, 17:30
Małgorzata Oliwia Sobczak
Książki tych autorów najchętniej czytają Polacy. Jest troje debiutantów/East News
Czyje książki Polacy czytają najchętniej i najczęściej? Jakie to powieści? Właśnie ogłoszono raport Biblioteki Narodowej: "Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2025 roku". Na liście najpoczytniejszych autorów w Polsce znalazło się aż troje debiutantów.

Jak co roku ogłoszono raport Biblioteki Narodowej. Z tegorocznego zatytułowanego: "Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2025 roku" wynika, że 41 proc. Polaków powyżej 15. roku życia zadeklarowało, że sięgnęło po co najmniej jedną książkę w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających badanie.

Proporcja czytających i nieczytających w społeczeństwie nadal jest stabilna. Osób, które czytają względnie systematycznie, tj. osób, które sięgnęły po siedem lub więcej książek jest ok. 7 proc.. To wynik podobny do tego z ubiegłego roku.

Najpierw Francja, teraz.... Bestsellery ulubionej pisarki Polaków trafią za granicę

Po czyje książki najchętniej sięgają Polacy?

Jak wynika z raportu opracowanego przez Bibliotekę Narodową najpoczytniejszym autorem książek jest Remigiusz Mróz. Miejsce na szczycie podium ten autor kryminałów zajął już po raz siódmy. Drugie miejsce w 2025 roku zajął Stephen King. Na trzecim miejscu na podium uplasował się Henryk Sienkiewicz.

Nieco zaskoczyć może pisarz, który znalazł się na 6. miejscu. To Bolesław Prus. Być może powodem jest fakt, że powstają aż dwie ekranizacje "Lalki". Autor w latach 2018-2025 nigdy nie był w ścisłej "dziesiątce". Najwyżej na miejscu 11. uplasował się w 2019 roku. Na 9. miejsce z 19. awansował z kolei George Orwell i jego powieść "Roku 1984".

Troje debiutantów na liście najchętniej czytanych

Na liście jest też aż troje debiutantów. Jedną z nich jest Małgorzata Oliwia Sobczak. To autorka serii "Kolory zła". Pisarka zajęła 16. pozycję. Pierwsza z książek z tej serii została zekranizowana przez Netflix. Niebawem swoją premierę będzie miał drugi film, czyli "Kolory zła. Czerń".

Na liście debiutuje również terapeutka uzależnień Ewa Woydyłło-Osiatyńska. Psycholożka jest autorką książek o uzależnieniu i współuzależnieniu. To m.in. "Rak duszy. O alkoholizmie", "Wyzdrowieć z uzależnienia", czy "Aby wybaczyć. Poradnik dla rodzin alkoholików". Jest ona także autorką poradników psychologicznych o szczęściu. Na 21. miejscu zestawienia znalazł się z kolei trzeci debiutant. To Sławek Gortych, autor popularnej serii kryminalnej "Schronisko...".

20. najpoczytniejszych autorów 2025. LISTA

  • 1. Remigiusz Mróz
  • 2. Stephen King
  • 3. Henryk Sienkiewicz
  • 4. J.K. Rowling
  • 5. Andrzej Sapkowski
  • 6. Bolesław Prus
  • 7. Katarzyna Bonda
  • 8. Nicolas Sparks
  • 9. George Orwell
  • 10. Adam Mickiewicz
  • 11. Harlan Coben
  • 12. Fiodor Dostojewski
  • 13. Joanna Kuciel-Frydryszak
  • 14. J. R. R. Tolkien
  • 15. Stanisław Wyspiański
  • 16. Małgorzata Oliwia Sobczak
  • 17. B.A. Paris
  • 18. Dan Brown
  • 19. Agatha Christie
  • 20. Ewa Woydyłło

Z raportu wynika, że czytelnictwo wciąż utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wciąż więcej czytają kobiety i osoby bardziej wykształcone, z dużych miast lub miejscowości otaczających metropolie.

Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKsiążki tych autorów najchętniej czytają Polacy. Jest troje debiutantów [LISTA] »
Zobacz
|
