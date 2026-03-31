Najpierw Francja, teraz.... Bestsellery ulubionej pisarki Polaków trafią za granicę

Marta Kawczyńska
31 marca 2026, 17:51
Polacy uwielbiają jej książki. Każda z nich to bestseller. Kilka dni temu okazało się, że jedna z nich zostanie wydana we Francji. Teraz wydawnictwo ogłosiło, że aż dwie powieści Małgorzaty Oliwii Sobczak trafią do kolejnego kraju. O które kryminały tej poczytnej aktorki chodzi? W jakim kraju zostaną wydane?

Jest ulubioną pisarką Polaków

Małgorzata Oliwia Sobczak jest jedną z ulubionych pisarek Polaków. Każda z jej kolejnych książek a właściwie kryminałów to bestseller. Jeden z nich a dokładnie "Kolory zła: Czerwień" został zekranizowany przez platformę Netflix. W drugiej połowie 2026 roku widzowie zobaczą kolejną ekranizację. Tym razem będzie to książka "Kolory zła: Czerń".

Jedna trafi do Francji. Gdzie zostaną wydane dwie książki Małgorzaty Oliwii Sobczak?

Kilkanaście dni temu okazało się, że już niebawem kryminał "Kolory zła: Czerwień" zostanie wydany we Francji. Za francuskie wydanie odpowiedzialne jest Wydawnictwo éditions de l'Aube. To jednak nie koniec niespodzianek. Wydawnictwo poinformowało, że nie jedna, ale aż dwie książki ulubionej pisarki Polaków zostaną wydane w Czechach.

Dopiero co ogłosiliśmy francuskie wydanie pierwszego tomu serii „Kolory zła” Małgorzaty Oliwii Sobczak, a już możemy zdradzić kolejną świetną wiadomość - "Czerwień" oraz "Czerń" trafią także do czytelników w Czechach! - czytamy na Facebooku. Wydawcą jest Knihy Dobrovsky.

Kim jest Małgorzata Oliwia Sobczak?

Małgorzata Oliwia Sobczak to z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka. Pochodzi z Trójmiasta, w którym spędziła niemal całe życie. Poza tym, że pisze kryminały, jest również autorką baśni "Mali, Boli i Królowa Mrozu" i powieści obyczajowej "Ona i dom, który tańczy".

W 2019 roku wydała doskonale przyjętą "Czerwień", pierwszą część cyklu "Kolory zła", w 2020 ukazała się kontynuacja serii "Czerń". W lutym 2025 roku autorka zdobyła Bestseller Empiku w kategorii audio za tytuł "Żółć". Książki Małgorzaty Oliwii Sobczak wydane w tej serii to:

  • "Czerwień"
  • "Czerń"
  • "Biel"
  • "Żółć"
  • "Błękit"
  • "Zieleń"

Ulubiona pisarka Polaków jest także autorką serii kryminalnej "Granice ryzyka", którą autorka określa mianem "szeleszczącej serii kryminalnej".

