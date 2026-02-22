Książką Małgorzaty Oliwii Sobczak, na podstawie której powstał hit Netflixa, to "Kolory zła: Czerwień". Gdy ciało młodej dziewczyny zostaje wyrzucone na plażę w Trójmieście, prokurator Bilski i matka ofiary wspólnie usiłują dojść do prawdy.

W ekranizacji "Kolorów zła: Czerwień" w postać prokuratora Leopolda Bilskiego wcielił się Jakub Gierszał. W rolę matki wciela się Dominika Ostałowska a poszukiwanej córki Zofia Jastrzębska. Film ten, podobnie jak książka Małgorzaty Oliwii Sobczak, spotkała się z bardzo dobrymi recenzjami.

Co napisała Małgorzata Oliwia Sobczak?

Platforma Netflix zapowiedziała, że w drugiej połowie 2026 roku premierę będzie miała kolejna produkcja na podstawie książki ulubionej autorki Polaków. Mowa o książce "Kolory zła: Czerń". W serii tej napisanej przez Małgorzatę Oliwię Sobczak ukazały się kolejne "kolory". Są to:

"Biel"

"Żółć"

"Zieleń"

"Błękit"

Jak zapowiada autorka "Kolorów zła" już niebawem miłośnicy jej książek będą mogli zagłębić się w lekturę kolejnego kryminału.

Nowa odsłona kryminalnej serii Małgorzaty Oliwii Sobczak

To jednak nie wszystkie dobre wiadomości dla fanów prozy tworzonej przez Małgorzatę Oliwię Sobczak. Autorka w swoich mediach społecznościowych zamieściła post, z którego wynika, że już niebawem ukaże się na rynku nowa odsłona innej serii, którą stworzyła.

"Nie każdy fan »Kolorów zła« wie, że rozszerzyłam swoje książkowe uniwersum o jeszcze jedną serię kryminalną" - pisze Małgorzata Oliwia Sobczak. "Ten sam styl, ta sama konstrukcja fabularna, to samo miejsce akcji, tylko inni bohaterowie, którzy częściowo przeskoczyli potem do "Kolorów zła", jak ekolożka sądowa Janina Hinc" - czytamy w poście zamieszczonym przez pisarkę.

O czym jest seria kryminalna "Granice ryzyka"?

Ta seria kryminalna, o której mowa to "Granice ryzyka", którą autorka określa mianem "szeleszczącej serii kryminalnej". Bohaterami cyklu są: Oskar Korda – detektyw trójmiejskiej policji oraz Alicja Grabska - dziennikarka regionalnej gazety. Para rozpoczyna wspólne śledztwo wokół tajemniczego morderstwa. Jak to u Sobczak bywa - nic w tej historii nie jest czarne lub białe. Przeszłość bohaterów nie daje o sobie zapomnieć, a na światło dzienne wychodzą traumy i dawno zapomniane tajemnice.

Seria ta to trylogia, której kolejne części noszą tytuły:

"Szelest"

"Szum"

"Szrama"

Seria kryminalna "Granice ryzyka" ukaże się w nowej okładkowej odsłonie. Dostępna będzie od 11 marca br., ale już można zamawiać ją w przedsprzedaży.

Kim jest Małgorzata Oliwia Sobczak?

Małgorzata Oliwia Sobczak to z wykształcenia kulturoznawczyni i dziennikarka. Pochodzi z Trójmiasta, w którym spędziła niemal całe życie. Poza tym, że pisze kryminały, jest również autorką baśni "Mali, Boli i Królowa Mrozu" i powieści obyczajowej "Ona i dom, który tańczy".

W 2019 roku wydała doskonale przyjętą "Czerwień", pierwszą część cyklu Kolory zła, w 2020 ukazała się kontynuacja serii "Czerń". W lutym 2025 roku autorka zdobyła Bestseller Empiku w kategorii audio za tytuł "Żółć".