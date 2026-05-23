Jej książki od lat są bestsellerami. Przypadły do gustu zwłaszcza tym, którzy kochają literaturę kryminalną. Nazwisko tej pisarki elektryzuje zwłaszcza miłośników mrocznych kryminałów z chłodnym, skandynawskim klimatem w tle.

Królowa skandynawskiego kryminału

Autorką, która sprzedaje swoje książki w milionowych nakładach, a opisywane przez nią zbrodnie równie rozpoznawalne, co ona sama, jest Camilla Läckberg. Królowa skandynawskiego kryminału właśnie powraca z nową książką.

Na rynku wydawniczym właśnie ukazuje się jej nowy kryminał pod tytułem "płaczka". Jeśli komuś wydaje się, że Camilla Läckberg porzuciła "Sagę o Fjällbace", jest w błędzie. Pisarka ponownie zabiera czytelników do tego szwedzkiego miasteczka, gdzie pod powierzchnią codzienności kryją się dawne tragedie. To powrót do znanych i popularnych kryminałów autorstwa Camilli Läckberg.

O czym jest nowy kryminał Camilli Läckberg?

W nowym kryminale "płaczka" przeszłość kładzie mroczny cień na teraźniejszości. Minęło trzydzieści lat, odkąd Sofie Rudberg zaginęła bez śladu. Zdążyła właśnie pójść do liceum, była lubiana, podziwiana – i znienawidzona? Jej zaginięcie wstrząsnęło Fjällbacką i na długie lata naznaczyło tę idylliczną miejscowość na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Nagle policja dokonuje makabrycznego odkrycia. Pojawia się pytanie: czy odnalezione szczątki rzeczywiście należą do Sofie?

Nowy kryminał "płaczka" ukażę się 20 maja

Wznowione śledztwo wywraca do góry nogami życie wielu osób, które po jej zaginięciu próbowały ułożyć sobie wszystko na nowo. Patrik Hedström i jego zespół z komisariatu w Tanumshede działają pod ogromną presją, a w sprawę angażuje się także pisarka Erica Falck. Tymczasem ktoś jest gotów uczynić wszystko, byle przeszkodzić w ujawnieniu prawdy…

Kim jest Camilla Läckberg?

Camilla Läckberg to szwedzka autorka powieści kryminalnych, z wykształcenia ekonomistka. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Göteborgu. Ma dwoje dzieci (Willego i Meję) z pierwszego małżeństwa.

W 2010 roku wyszła za mąż za Martina Melina (z którym współpracowała od 2005), funkcjonariusza policji i pierwszego zwycięzcę telewizyjnego programu survivalowego, "Ekspedycja Robinson" (1997). W 2011 przyszedł na świat ich synek, Charlie. Głównym hobby pisarki jest gotowanie. Napisała książkę kucharską pt. Smaki z Fjällbacki (Smaker från Fjällbacka).

Co napisała Camilla Läckberg?

Fjällbacka, w której dzieje się akcja jej powieści, to rodzinna miejscowość autorki, położona na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Książki, które wyszły spod pióra Camilli Läckberg to m.in.:

“Księżniczka z lodu” (2003) – zaczyna się od śmierci przyjaciółki Eriki, co pociąga za sobą lawinę mrocznych odkryć.

“Kaznodzieja” (2004) – makabryczne znalezisko w wąwozie i dawne zaginięcia, które ożywają na nowo.

“Kamieniarz” (2005) – trup w sieci rybackiej, tajemnice sprzed dekad i dziecięce dramaty.

“Ofiara losu” (2006) – wypadek samochodowy, który wcale nie wygląda na przypadek.

“Niemiecki bękart” (2007) – list z przeszłości odkrywa wojenne sekrety Fjällbacki.

“Syrenka” (2008) – autor thrillerów znika, a Erika wchodzi w sam środek niebezpiecznej gry

“Latarnik” (2009) – tragedia na małej wyspie i stare, nierozliczone zbrodnie.

“Fabrykantka aniołków” (2011) – sprawa z 1974 roku splata się z teraźniejszością.

“Pogromca lwów” (2014) – brutalne porwania nastolatek.

“Czarownica” (2017) – powrót do motywów z dzieciństwa Eriki i echo dawnych tragedii.

“Kukułcze jajo” (2022) – w miasteczku popełniono dwie zbrodnie – zamordowany zostaje popularny fotograf oraz sławny pisarz.

Książki Läckberg trafiają na czołowe miejsca list bestsellerów w Szwecji. W swoim kraju pisarka sprzedała ponad milion egzemplarzy (2007). Jej powieści zostały przetłumaczone na kilkanaście języków, w tym polski. Premiera jej nowej książki "płaczka" to 20 maja br. Nowy kryminał Camilli Läckberg ukazał się nakładem wydawnictwa Czarna Owca.