Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:36
Tej autorki chyba nie trzeba przedstawiać nikomu, kto jest wielbicielem kryminałów a zwłaszcza tych pisanych przez skandynawskich autorów. Właśnie powraca ze swoją nową książką, której akcja dzieje się w mieście bardzo dobrze znanym wielbicielom jej powieści. O jakiej "królowej skandynawskich kryminałów" jest mowa? O czym jest jej nowa książka i jaki nosi tytuł?

Jej książki od lat są bestsellerami. Przypadły do gustu zwłaszcza tym, którzy kochają literaturę kryminalną. Nazwisko tej pisarki elektryzuje zwłaszcza miłośników mrocznych kryminałów z chłodnym, skandynawskim klimatem w tle.

Królowa skandynawskiego kryminału

Autorką, która sprzedaje swoje książki w milionowych nakładach, a opisywane przez nią zbrodnie równie rozpoznawalne, co ona sama, jest Camilla Läckberg. Królowa skandynawskiego kryminału właśnie powraca z nową książką.

Na rynku wydawniczym właśnie ukazuje się jej nowy kryminał pod tytułem "płaczka". Jeśli komuś wydaje się, że Camilla Läckberg porzuciła "Sagę o Fjällbace", jest w błędzie. Pisarka ponownie zabiera czytelników do tego szwedzkiego miasteczka, gdzie pod powierzchnią codzienności kryją się dawne tragedie. To powrót do znanych i popularnych kryminałów autorstwa Camilli Läckberg.

O czym jest nowy kryminał Camilli Läckberg?

W nowym kryminale "płaczka" przeszłość kładzie mroczny cień na teraźniejszości. Minęło trzydzieści lat, odkąd Sofie Rudberg zaginęła bez śladu. Zdążyła właśnie pójść do liceum, była lubiana, podziwiana – i znienawidzona? Jej zaginięcie wstrząsnęło Fjällbacką i na długie lata naznaczyło tę idylliczną miejscowość na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Nagle policja dokonuje makabrycznego odkrycia. Pojawia się pytanie: czy odnalezione szczątki rzeczywiście należą do Sofie?

Wznowione śledztwo wywraca do góry nogami życie wielu osób, które po jej zaginięciu próbowały ułożyć sobie wszystko na nowo. Patrik Hedström i jego zespół z komisariatu w Tanumshede działają pod ogromną presją, a w sprawę angażuje się także pisarka Erica Falck. Tymczasem ktoś jest gotów uczynić wszystko, byle przeszkodzić w ujawnieniu prawdy…

Kim jest Camilla Läckberg?

Camilla Läckberg to szwedzka autorka powieści kryminalnych, z wykształcenia ekonomistka. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Göteborgu. Ma dwoje dzieci (Willego i Meję) z pierwszego małżeństwa.

W 2010 roku wyszła za mąż za Martina Melina (z którym współpracowała od 2005), funkcjonariusza policji i pierwszego zwycięzcę telewizyjnego programu survivalowego, "Ekspedycja Robinson" (1997). W 2011 przyszedł na świat ich synek, Charlie. Głównym hobby pisarki jest gotowanie. Napisała książkę kucharską pt. Smaki z Fjällbacki (Smaker från Fjällbacka).

Co napisała Camilla Läckberg?

Fjällbacka, w której dzieje się akcja jej powieści, to rodzinna miejscowość autorki, położona na zachodnim wybrzeżu Szwecji. Książki, które wyszły spod pióra Camilli Läckberg to m.in.:

  • “Księżniczka z lodu” (2003) – zaczyna się od śmierci przyjaciółki Eriki, co pociąga za sobą lawinę mrocznych odkryć.
  • “Kaznodzieja” (2004) – makabryczne znalezisko w wąwozie i dawne zaginięcia, które ożywają na nowo.
  • “Kamieniarz” (2005) – trup w sieci rybackiej, tajemnice sprzed dekad i dziecięce dramaty.
  • “Ofiara losu” (2006) – wypadek samochodowy, który wcale nie wygląda na przypadek.
  • “Niemiecki bękart” (2007) – list z przeszłości odkrywa wojenne sekrety Fjällbacki.
  • “Syrenka” (2008) – autor thrillerów znika, a Erika wchodzi w sam środek niebezpiecznej gry
  • “Latarnik” (2009) – tragedia na małej wyspie i stare, nierozliczone zbrodnie.
  • “Fabrykantka aniołków” (2011) – sprawa z 1974 roku splata się z teraźniejszością.
  • “Pogromca lwów” (2014) – brutalne porwania nastolatek.
  • “Czarownica” (2017) – powrót do motywów z dzieciństwa Eriki i echo dawnych tragedii.
  • “Kukułcze jajo” (2022) – w miasteczku popełniono dwie zbrodnie – zamordowany zostaje popularny fotograf oraz sławny pisarz.

Książki Läckberg trafiają na czołowe miejsca list bestsellerów w Szwecji. W swoim kraju pisarka sprzedała ponad milion egzemplarzy (2007). Jej powieści zostały przetłumaczone na kilkanaście języków, w tym polski. Premiera jej nowej książki "płaczka" to 20 maja br. Nowy kryminał Camilli Läckberg ukazał się nakładem wydawnictwa Czarna Owca.

