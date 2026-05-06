Znalazł się na liście "najbardziej poczytnych autorów". Teraz wydaje nową książkę

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 07:14
W tym roku po raz pierwszy znalazł się na liście "najbardziej poczytnych autorów" w Polsce. Mimo, że stosunkowo niedawno pojawił się na rynku, już ma wierne grono czytelników. Polacy zaczytują się w jego serii książek, których akcja dzieje się w Karkonoszach. Właśnie ukazała się kolejna. O czym jest najnowsza książka, uznawanego za jednego z najbardziej poczytnych autorów, czyli Sławomira Gortycha?

Uznano go za jednego z "najbardziej poczytnych autorów"

Jego nazwisko po raz pierwszy w tym roku znalazło się na liście "najbardziej poczytnych autorów" w 2025 roku w Polsce. Pojawił się obok takich pisarzy jak Remigiusz Mróz czy Henryk Sienkiewicz.

Sławomir Gortych, bo o nim mowa, pisze głównie kryminały, które zyskały uznanie wśród polskich czytelników. Jeden z "najbardziej poczytnych pisarzy" w 2025 roku akcję swoich książek umiejscawia głównie w Karkonoszach, których prywatnie jest wielkim miłośnikiem.

Jakie książki napisał Sławomir Gortych?

Debiutancka powieść Sławomira Gortycha ukazała się w 2022 roku. Książka nosi tytuł "Schronisko, które przestało istnieć". Polacy bardzo szybko stali się jej miłośnikami. Powieść ta otrzymała również tytuł Książki Roku 2022 w kategorii "Debiut" w największym plebiscycie czytelniczym w Polsce organizowanym przez serwis lubimyczytac.pl. Sławomir Gortych jest autorem również takich kryminałów jak:

  • "Schronisko, które przetrwało" (2023)
  • "Schronisko, które spowijał mrok" (2024)
  • "Schronisko, które zostało zapomniane" (2025)
  • "Święto Karkonoszy" (2026).

Ta ostatnia jest dostępna na rynku wydawniczym od środy, 6 maja 2026 roku. To rzecz jasna kolejny tom bestsellerowej Karkonoskiej Serii Kryminalnej.

O czym jest nowa książka Sławomira Gortycha?

Akcja nowej książki Sławomira Gortycha, czyli "Święto Karkonoszy" dzieje się w dwóch wymiarach czasowych.

Rok 1948. Bronisław Kowalewski zostaje przesiedlony na Ziemie Odzyskane do niedawnego Hirschbergu. Miasto zaraz będą opuszczać ostatni Niemcy, jednak każdy krok po Jeleniej Górze przypomina Bronisławowi, że nie jest u siebie. Za sprawą Emmy, zepchniętej na margines społeczeństwa Niemki, mężczyzna zrozumie, co musi zrobić, żeby on i inni repatrianci wreszcie mogli poczuć się tu jak w domu.

Święto Karkonoszy

Rok 2008. Szczyty gór rozświetla blask potężnych ognisk. To znak, że rozpoczęło się Święto Karkonoszy, mające uczcić 900-lecie powstania Jeleniej Góry. Na rajd pieszy będący częścią obchodów wybierają się trzej przyjaciele, w tym Robert – syn znanego karkonoskiego przewodnika, Bronisława Kowalewskiego. W górach dochodzi do niespodziewanego załamania pogody. Zapada zmierzch, a żaden z mężczyzn nie dociera na planowany nocleg do Schroniska Odrodzenie. Jego kierowniczka, Justyna Skała, podnosi alarm. Nieoczekiwanie Robert zjawia się w schronisku Nad Śnieżnymi Kotłami. Jest przerażony i zdezorientowany, nie potrafi wyjaśnić, gdzie się podziali jego przyjaciele. Gospodarz schroniska, Maksymilian Rajczakowski, mimo coraz bardziej niesprzyjających warunków, postanawia wyruszyć na szlak w poszukiwaniu zaginionych. Nie przypuszcza nawet, że gdy po upiornej karkonoskiej nocy wstanie świt, nic już nie będzie takie samo.

Co stracił Bronisław, walcząc o swoje marzenia? Czyje zwłoki Robert odkrył w ogrodzie rodzinnego domu? I co tak naprawdę wydarzyło się podczas rajdu z okazji Święta Karkonoszy?

Kim jest Sławomir Gortych?

Sławomir Gortych na co dzień jest stomatologiem. Pisanie to bardziej jego pasja a nie sposób na zarabianie pieniędzy. Pochodzi z Lubania. Jest absolwentem stomatologii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Jego pasją podobnie jak pisanie, są górskie wędrówki. To im poświęcił swojego bloga "Zagubiony w Karkonoszach".

Książka "Święto Karkonoszy", która premierę miała 6 maja 2026 roku, ukazała się nakładem Wydawnictwa W.A.B. Cena sugerowana przez wydawcę to 49,99 złotych.

Marta Kawczyńska
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
