Dziennik Gazeta Prawana logo

Jerzy Trela. Cytat dnia. "Starość mobilizuje mnie do..."

Marta Kawczyńska
dzisiaj, 07:36
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Jerzy Trela/AKPA
Był aktorem, który stworzył wiele świetnych kreacji teatralnych. Nie był mu też obcy obiektyw kamery. Uchodził za postać polskiego świata kultury pełną skromności, dobroci, ale też profesjonalizmu. To właśnie słowa Jerzego Treli, bo o nim mowa, wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. Co to za złota myśl?

Był wybitnym aktorem teatralnym i filmowym. Pracował również jako pedagog i wieloletni rektor PWST w Krakowie. Widzowie, ale i koledzy i koleżanki z branży oraz studenci zapamiętali go jako człowieka niezwykle skromnego, dobrego a przede wszystkim profesjonalistę.

Uchodził za "skałę" polskiego teatru

Jerzy Trela często wspominany jest jako "skała" polskiego teatru. Miał na swoim koncie wiele pierwszoplanowych i epizodycznych ról. Współpracował z takimi reżyserami jak Andrzej Wajda, Jerzy Jarocki, Kazimierz Kutz, czy Krystian Lupa.

Aktor urodził się i wychował we wsi Leńcze w powiecie wadowickim, w rodzinie kolejarzy. Gdy był dzieckiem mieszkał we Wrocławiu oraz w domu dziecka w Krzeszowicach. Zanim skończył krakowską PWST i zaczął występować na scenie i przed kamerą, pracował w teatrze lalkarskim. Swoje życie na stałe związał z Krakowem. Grał w Teatrze Starym w Krakowie, był jednym ze współtwórców Krakowskiego Teatru Scena STU.

Gdzie grał Jerzy Trela?

Debiutem Jerzego Treli na dużym ekranie był "Dzień oczyszczenia" z 1969 roku. Aktora można było oglądać również w takich filmach jak:

  • "Sól ziemi czarnej"
  • "Do krwi ostatniej..."
  • "Człowiek z żelaza"
  • "Znachor"
  • "Danton"
  • "Śmierć jak kromka chleba"
  • "Pan Tadeusz"
  • "Anioł w Krakowie"
  • "Ciemno, prawie noc"

Przez ponad 20 lat Jerzy Trela zmagał się z chorobą nowotworową. W 2017 nastąpił jej nawrót. Operacja, której się poddał nie spełniła pokładanych w niej nadziei. Jego stan zdrowia pogorszył się pod koniec 2021 roku.

Mobilizujący cytat Jerzego Treli

Dorota Segda, która współpracowała z aktorem, wspominała go jako człowieka prawego, który dzięki wiejskiemu pochodzeniu zachował w sobie prostotę i poczucie humoru, rozbrajające wszelkie napięcia.

Jerzy Trela w wywiadzie dla tygodnika "Newsweek" wypowiedział słowa, które skłaniają do refleksji i które wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia. "Starość mobilizuje mnie do wyjścia na próbę, nauczenia się tekstu, zagrania spektaklu. Gdybym nie miał takiego przymusu wewnętrznego, to może bym się poddał" - mówił aktor.

Te słowa Jerzego Treli dają do myślenia bez względu na wiek. Warto mieć w życiu coś, co motywuje, co pozwala mimo wieku i zmęczenia, iść do przodu i nie myśleć o przemijającym czasie. Jerzy Trela odszedł 15 maja 2022 roku. Pochowano go obok zmarłej w 2015 roku żony Georgetty. Grób aktora znajduje się w jego rodzinnej wsi Leńcze, z których pochodził. Miał 80 lat.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Jerzy Trelacytatcytat dnia
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraJerzy Trela. Cytat dnia. "Starość mobilizuje mnie do..." »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj