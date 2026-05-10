Stanisław Tym był tym artystą, który bawił do łez. Jego role w komediach Stanisława Barei, czy Marka Piwowskiego stały się kreacjami, które na stałe zapisały się w polskiej kinematografii oraz pamięci widzów.

Eksternistyczny egzamin aktorski zdawał u Barei

Oprócz ról w kultowych komediach, miał na swoim koncie setki sztuk teatralnych oraz kabaretowych skeczy, które nie tylko grał, ale przede wszystkim pisał. "Przez dekady meblował nam zbiorową wyobraźnię i kształtował poczucie humoru" - pisał tygodnik "Polityka", który jako pierwszy poinformował o jego śmierci.

Stanisław Tym urodził się w Małkini Górnej. Po maturze zaczął studiować na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej, Wydziale Przetwórstwa SGGW a w latach 1958–1959 na Wydziale Aktorskim PWST. Nie ukończył jednak żadnego z tych kierunków. W 1964 zdał w Warszawie eksternistyczny egzamin aktorski u Stanisława Barei.

Był bramkarzem i szatniarzem w Klubie Stodoła. Tam też po raz pierwszy wystąpił jako aktor kabaretowy. Pisał teksty m.in. dla Jana Kobuszewskiego.

W czym grał Stanisław Tym?

Na szklanym ekranie zadebiutował epizodyczną rolą powstańca w komedii obyczajowej Bronisława Broka "Cafe pod Minogą". Popularność i uznanie widzów przyniosła mu kreacja pasażera bez biletu, mylnie uznanego za kaowca w uznawanym dziś za kultowy film czasów PRL, czyli "Rejsie" Marka Piwowskiego. Stanisław Tym grał również m.in. w takich filmach jak:

"Miś"

"Nie ma róży bez ognia"

"Poszukiwany, poszukiwana"

"Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz"

"Rozmowy kontrolowane"

"Ryś"

Był nie tylko aktorem, który bawił do łez, ale także człowiekiem o wielkim sercu. Gdy został zapytany przez Kubę Wojewódzkiego, z czego jest najbardziej dumny, odpowiedział, że ze swoich psów. Stanisław Tym wyznał wówczas, że dom na Suwlszczyźnie wybudował, by zajmować się chorymi, bezdomnymi psami. Teraz mam ich osiem, ale w porywach było 16, 18... – mówił.

Nieco ironiczny cytat Stanisława Tyma

Stanisław Tym nie stronił również od tematów ważnych. W wywiadach oraz książkach jego autorstwa, można znaleźć przemyślenia dotyczące spraw społecznych, czy polityki. Jego słowa dotyczące poglądów politycznych wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

W książce "Mamuta tu mam. Utwory zebrane spod łóżka" pisał tak: "Pamiętaj: możesz nic nie mieć, możesz nie mieć pracy, domu, rodziny, zdrowia – niczego możesz nie mieć, ale nie wolno ci nie mieć poglądów politycznych, które pozwolą ci głosować świadomie i odpowiedzialnie na tych, dzięki którym między innymi nie masz tego wszystkiego, czego nie masz. Oni ci zagwarantują, że nadal tego wszystkiego mieć nie będziesz". W ten nieco ironiczny sposób aktor wyjaśniał, jak ważne jest to, by brać odpowiedzialność za sprawy ważne.

Na co chorował Stanisław Tym?

Stanisław Tym w 2008 roku przeszedł operację po zdiagnozowaniu u niego nowotworu żołądka. Udało mu się przezwyciężyć chorobę. Aktor i satyryk odszedł 6 grudnia 2024 w wieku 87 lat. Został pochowany na cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.