Zespół Kwiat Jabłoni zyskał w ostatnich latach ogromną popularność. Duet ten tworzyło rodzeństwo. Kasia i Jacek Sienkiewicz to dzieci innego znanego muzyka, którym jest Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary.

Kwiat Jabłoni zawiesił działalność

Duet zasłynął z takich hitów jak "Wodymidaj" czy "Dziś późno pójdę spać". Mimo sukcesów i uznania ze strony krytyków oraz fanów, rodzeństwo kilka miesięcy temu ogłosiło, że zawiesza swoją działalność. Kasia Sienkiewicz coraz częściej zaczęła pojawiać się na scenie w innych duetach oraz solo.

Kasia Sienkiewicz wydała solowy singiel

Niedawno wydała swój singiel. Piosenka nosi tytuł "Były momenty". Ten taneczny utwór zadebiutował 7 maja 2026 roku i opowiada o słodko-gorzkich, romantycznych wspomnieniach z przeszłości.

W rozmowie z Plejadą Kasia Sienkiewicz wyznała, że gdy na początku stawała sama na scenie, bardzo się stresowała. Początkowo to było dla mnie dużo bardziej stresujące, a teraz czuję i Jacek tak samo, bo to my o tym oboje długo rozmawialiśmy, że to będzie dobry moment na przerwę, na to, żeby Kwiat Jabłoni na chwilę zapadł w sen i my oboje się teraz w tym świetnie czujemy - mówiła w najnowszym wywiadzie.

Co robi Jacek z Kwiatu Jabłoni?

Zdradziła również, co obecnie robi jej brat Jacek. Okazuje się, że nadal zajmuje się muzyką i spełnia swoje marzenie. Ma nawet nowy pseudonim.

Pojechał natychmiast na wakacje po ostatnim koncercie, a ja w tym czasie wydałam piosenkę. Jacek również buduje swoją taką ścieżkę artystyczną, która mu się zawsze marzyła, czyli jest DJ-em - w dymie, w klubie, o północy ma czapeczkę i jest super, nazywa się teraz Hiacynt - zdradziła Sienkiewicz.

Czy Kwiat Jabłoni wróci na scenę?

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, czyli duet Kwiat Jabłoni zawiesił działalność pod koniec 2025 roku. Zespół ma na swoim koncie takie piosenki jak:

"Dziś późno pójdę spać"

"Wodymidaj"

"Kto powie mi jak"

"Mogło być nic"

W rozmowie z Wirtualną Polską wyjawili kulisy swojej decyzji. To nie będzie wiele lat. (...) To będzie jakiś moment odpoczynku, złapania oddechu i dystansu, żeby stworzyć z Kwiatem coś nowego i świeżego, ale też, żeby w tym czasie podziałać sobie samemu - powiedział wtedy Jacek Sienkiewicz.