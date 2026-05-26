Dziennik Gazeta Prawana logo

Kwiat Jabłoni zawiesił działalność. Kasia Sienkiewicz zdradziła, co robi jej brat

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:45
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Sienkiewicz
Kwiat Jabłoni zawiesił działalność. Kasia Sienkiewicz zdradziła, co robi jej brat/AKPA
Zespół Kwiat Jabłoni kilka miesięcy temu ogłosił, że zawiesza działalność. Kasia Sienkiewicz coraz częściej pojawia się na scenie i rozkręca swoją solową karierę. W jednym z najnowszych wywiadów zdradziła, czym zajmuje się dziś jej brat. Zaskoczenie?

Zespół Kwiat Jabłoni zyskał w ostatnich latach ogromną popularność. Duet ten tworzyło rodzeństwo. Kasia i Jacek Sienkiewicz to dzieci innego znanego muzyka, którym jest Kuba Sienkiewicz, lider zespołu Elektryczne Gitary.

Kwiat Jabłoni zawiesił działalność

Duet zasłynął z takich hitów jak "Wodymidaj" czy "Dziś późno pójdę spać". Mimo sukcesów i uznania ze strony krytyków oraz fanów, rodzeństwo kilka miesięcy temu ogłosiło, że zawiesza swoją działalność. Kasia Sienkiewicz coraz częściej zaczęła pojawiać się na scenie w innych duetach oraz solo.

Plotki okazały się prawdą. Kwiat Jabłoni rusza w pożegnalną trasę koncertową
Plotki okazały się prawdą. Kwiat Jabłoni rusza w pożegnalną trasę koncertową

Kasia Sienkiewicz wydała solowy singiel

Niedawno wydała swój singiel. Piosenka nosi tytuł "Były momenty". Ten taneczny utwór zadebiutował 7 maja 2026 roku i opowiada o słodko-gorzkich, romantycznych wspomnieniach z przeszłości.

W rozmowie z Plejadą Kasia Sienkiewicz wyznała, że gdy na początku stawała sama na scenie, bardzo się stresowała. Początkowo to było dla mnie dużo bardziej stresujące, a teraz czuję i Jacek tak samo, bo to my o tym oboje długo rozmawialiśmy, że to będzie dobry moment na przerwę, na to, żeby Kwiat Jabłoni na chwilę zapadł w sen i my oboje się teraz w tym świetnie czujemy - mówiła w najnowszym wywiadzie.

Co robi Jacek z Kwiatu Jabłoni?

Zdradziła również, co obecnie robi jej brat Jacek. Okazuje się, że nadal zajmuje się muzyką i spełnia swoje marzenie. Ma nawet nowy pseudonim.

Pojechał natychmiast na wakacje po ostatnim koncercie, a ja w tym czasie wydałam piosenkę. Jacek również buduje swoją taką ścieżkę artystyczną, która mu się zawsze marzyła, czyli jest DJ-em - w dymie, w klubie, o północy ma czapeczkę i jest super, nazywa się teraz Hiacynt - zdradziła Sienkiewicz.

Czy Kwiat Jabłoni wróci na scenę?

Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, czyli duet Kwiat Jabłoni zawiesił działalność pod koniec 2025 roku. Zespół ma na swoim koncie takie piosenki jak:

  • "Dziś późno pójdę spać"
  • "Wodymidaj"
  • "Kto powie mi jak"
  • "Mogło być nic"

W rozmowie z Wirtualną Polską wyjawili kulisy swojej decyzji. To nie będzie wiele lat. (...) To będzie jakiś moment odpoczynku, złapania oddechu i dystansu, żeby stworzyć z Kwiatem coś nowego i świeżego, ale też, żeby w tym czasie podziałać sobie samemu - powiedział wtedy Jacek Sienkiewicz.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kwiat jabłonikasia sienkiewiczjacek sienkiewicz
Powiązane
Kwiat Jabłoni
To koniec zespołu Kwiat Jabłoni? Kasia Sienkiewicz zabrała głos
Kwiat Jabłoni
Kto jest szyją, a kto głową duetu Kwiat Jabłoni? "Mamy od razu podzielone funkcje" [ROZMOWA]
Na gali Bestsellery Empiku 2024 Kasia Sienkiewicz wystąpiła z Wiktorem Dydułą
Duet Kwiat Jabłoni rozpada się? Słowa Kasi Sienkiewicz dają do myślenia
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKwiat Jabłoni zawiesił działalność. Kasia Sienkiewicz zdradziła, co robi jej brat »
Zobacz
|
Stacja paliw Orlen pakiet CPN rząd
Od 1 czerwca koniec limitów cen na stacjach? Rząd zdecydował. Tyle zapłacisz za benzynę 95 i LPG
Nowa Toyota Land Cruiser FJ jedzie przez wodny bród w lesie, widoczny przód auta z napisem Toyota i Land Cruiser na tablicy rejestracyjnej
Cena nowej Toyoty pokazuje, jak daleko odjechał polski rynek. Ile kosztuje?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj