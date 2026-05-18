Stanisława Barei chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Bardzo dobrze jego a właściwie jego filmy znają ci, którzy żyli w czasach PRL, ale też i młodzi chętnie zerkają na to, jak przedstawiał absurdy i dziwactwa minionej epoki.

Cenzura go blokowała, widzowie uwielbiali

Dziś Stanisław Bareja uchodzi za jednego z najwybitniejszych twórców polskiej komedii. Jednak w czasach PRL nie był doceniany zwłaszcza przez krytykę. Cenzura również uwielbiała pastwić się nad jego filmami i serialami. Nie tylko wycinała obszerne fragmenty scen oraz dialogów, ale także blokowała emisję i premiery niektórych z nich.

Reżyser wesoły i ciekawy świata

Często pytano mnie, czy tata był poważny, surowy, elegancki. Absolutnie nie! Był bardzo wesoły, niezwykle ciekawy - opowiadała w Dwójce Katarzyna Bareja, córka Stanisława Barei. Reżyser tworzył również scenariusze i grywał w swoich filmach. Jego debiutem był "Mąż swojej żony", którego premiera odbyła się 4 kwietnia 1961 roku.

Co nakręcił Stanisław Bareja?

Była to produkcja niezwykle popularna, bo w roku, w którym pojawiła się w kinach, zajęła trzecie miejsce pod względem oglądalności. Na swoim koncie Stanisław Bareja miał również takie filmy i seriale jak:

"Co mi zrobisz jak mnie złapiesz"

"Poszukiwany, poszukiwana"

"Nie ma róży bez ognia"

"Alternatywy 4"

"Miś"

"Brunet wieczorową porą"

"Zmiennicy"

W filmach Stanisława Barei zagrała plejada polskich gwiazd. M.in. Stanisław Tym, który wraz z reżyserem tworzył scenariusze do komedii, Krzysztof Kowalewski, Bożena Dykiel, Ewa Wiśniewska, Bronisław Pawlik, Witold Pyrkosz, czy Zofia Czerwińska.

Stanisław Bareja rzadko dzielił się w mediach swoimi własnymi przemyśleniami. Bardziej znane są cytaty z jego filmów i kwestie wypowiadane przez bohaterów. Wystarczy wspomnieć tu kultowe dziś: "Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem", "Klient w krawacie jest mniej awanturujący się", czy "Mój mąż jest z zawodu dyrektorem". Stanisław Bareja zawsze był po stronie inteligentnych osób, cwaniactwo i kombinatorów obśmiewał w swoich komediach.

Cytat o inteligencji Stanisława Barei

Na dzisiejszy cytat dnia wybraliśmy jego słowa właśnie na temat inteligentów. Reżyser mówił tak: "Pokazuję ich w filmach jako ludzi przegranych, ale tacy są przecież w życiu. Inteligent to człowiek, którego atutami są: fachowość, uczciwość, wrażliwość. Inteligent ma wątpliwości i to osłabia jego siłę przebicia. Przegrywa z cwaniakiem, który idzie do przodu bez skrupułów, potrafi wykorzystać układy i pewne prymitywne instynkty...".

"Barei zrobiliśmy krzywdę"

Tymi słowami podkreślał, że zdaje sobie sprawę, że z cwaniactwem czasem jest naprawdę bardzo trudno wygrać. Bycie uczciwym nie było cenione w czasach, kiedy żył. Sam Stanisław Bareja doceniony został dopiero po śmierci. "Barei zrobiliśmy krzywdę. My, sfora filmowych pismaków. Nie warto już bić się w piersi, ale warto puknąć się w czoło. Im dokładniej przyglądam się z perspektywy czasu filmom Stanisława Barei, tym konieczność owego pukania wydaje mi się bardziej oczywista." - pisał po latach naczelny "Filmu" Maciej Pawlicki.

Stanisław Bareja zmarł nieświadomy tego, jak wielki sukces odniosły jego filmy i seriale. 11 czerwca rano 1987 roku dostał udaru mózgu, który był spowodowany wylewem krwi. 14 czerwca odszedł w miejskim szpitalu St. Josef Krankenhaus Essen-Werden. Urna z jego prochami została złożona na cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie. Miał 58 lat.