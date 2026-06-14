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Cytat dnia. Gustaw Holoubek. "Najbardziej boję się ludzi..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:19
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Holoubek
Cytat dnia. Gustaw Holoubek. "Najbardziej boję się ludzi..."/AKPA
Był jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów. Jego role zarówno te filmowe, jak i teatralne podbijały serca widzów, ale także krytyków. Gustaw Holoubek uchodził też za niekwestionowany autorytet moralny. To właśnie jego słowa o ludziach, których się boi, wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Gustaw Holoubek był nie tylko wybitnym aktorem filmowym i teatralnym, ale również reżyserem, pedagogiem oraz senatorem. Widzowie i środowisko artystyczne doceniało nie tylko jego role, ale także przemyślenia na temat życia, którymi dzielił się w wywiadach oraz dyskusjach, w których brał udział.

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Aktor, który od dziecka kochał piłkę nożną

Przyszły aktor urodził się w Krakowie. Był jedynym dzieckiem Czecha Gustawa, który osiedlił się w Polsce po I wojnie światowej, żeniąc się z owdowiałą Eugenią Estreicher z Krakowa. Jako dziecko grał w piłkę nożną w juniorach Cracovii. Zawodu aktora zaczął uczyć się po wojnie. W 1945 rozpoczął naukę w Studiu Aktorskim przy Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Już w trakcie studiów grywał epizody i statystował w przedstawieniach teatralnych.

Gdzie grał Gustaw Holoubek?

Debiutem Gustawa Holoubka na szklanym ekranie była rola Feliksa Dzierżyńskiego w filmie biograficznym "Żołnierz zwycięstwa". Głośne kreacje stworzył w takich filmach jak:

  • "Pętla"
  • "Pożegnania"
  • "Jak daleko stąd, jak blisko"
  • "Lawa"
  • "Prawo i pięść"
  • "Sanatorium pod Klepsydrą"

W historii polskiego teatru Gustaw Holoubek zapisał się rolą Gustawa-Konrada w "Dziadach" Kazimierza Deymka wystawianych w Teatrze Narodowym w Warszawie. Zdjęcie tego spektaklu z afisza zapoczątkowało wydarzenia w marcu 1968 roku..

Cytat o ludziach Gustawa Holoubka

Gustaw Holoubek słynął również z przemyśleń, którymi dzielił się w wywiadach i audycjach radiowych, w których brał udział. To właśnie słowa, które wypowiedział w jednej z nich, wybraliśmy na dzisiejszy cytat dnia.

Padły one w programie telewizyjnym "Sto pytań do...". Gustaw Holoubek zapytany, kogo się boi najbardziej, odpowiedział: "Najbardziej boję się ludzi małych, niezdolnych, nieutalentowanych. (...) Sądzę, że każdy może znaleźć swoje miejsce, że może się spełnić w swoim życiu. Otóż najbardziej boję się tych, którzy nie mając predestynacji, zajmują stanowiska, do których nie są powołani. Bo w tych ludziach małych rodzi się właśnie nikczemność, rodzi się największy obszar nikczemności".

"To oni właśnie czyhają na nas, są podejrzliwi, posądzają nas bez przerwy o coś. Mówiąc już »Dzień dobry«, nie wierzą w to dobre życzenie. Patrzą na nas, przypisując nam wszystkie możliwe machinacje, prócz tego, że jesteśmy uczciwi i że nic złego nie mamy na myśli, ponieważ sami są w fałszywej sytuacji. Jak mówi Gombrowicz: »Czuję się sztucznie, bo sytuacja jest sztuczna«. Otóż tego się najbardziej boję - niekompetencji" - mówił aktor.

Trudno wobec tych słów przejść obojętnie i nie uznać ich za aktualne również dziś. Gustaw Holoubek prywatnie był trzy razy żonaty. W 1973 ożenił się z aktorką Magdaleną Zawadzką, z którą miał syna Jana, który stoi za głośnym hitem Netflixa, serialem "Heweliusz". Gustaw Holoubek odszedł 6 marca 2008 roku. Jest pochowany na warszawskich Powązkach.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Jan Holoubekcytatcytat dnia
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