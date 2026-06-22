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Wybrano najlepszy spektakl roku. Aktorka zagrała własną matkę

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
wczoraj, 22:27
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Olga Sarzyńska
To najlepszy spektakl roku. Aktorka zagrała własną matkę/PAP
Zakończył się jubileuszowy 25. festiwal "Dwa Teatry" w Sopocie. Główną nagrodę, czyli Grand Prix zdobyły dwa spektakle. Jednym z nich jest spektakl Teatru Telewizji. Aktorka zagrała w nim własną matkę. Co to za przedstawienie? O kim opowiada?

W Sopocie zakończył się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry". W tym roku odbyła się jubileuszowa, 25. edycja tej imprezy kulturalnej.

Festiwal "Dwa Teatry". Kto wygrał?

Podczas festiwalu zaprezentowano 19 spektakli Teatru Telewizji i 16 słuchowisk konkursowych. Największe uznanie publiczności zdobył spektakl "Ezi". Jego bohaterami są Kazimierz Górski (Zbigniew Zamachowski) – trener wszechczasów i Ernest Wilimowski „Ezi” (Andrzej Chyra) – najlepszy piłkarz okresu międzywojennego. Do spotkania tych dwóch wybitnych postaci doszło w trakcie Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w 1974 roku w Republice Federalnej Niemiec.

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Wyróżnione nagrodą publiczności zostało także przygotowane przez Radio Katowice słuchowisko "Himalaje" inspirowane biografią Jerzego Kukuczki. Grand Prix festiwalu "Dwa Teatry" otrzymało słuchowisko "Potop" a także przedstawienie Teatru Telewizji, czyli spektakl "Ruda".

Festiwal "Dwa Teatru". O czym jest najlepszy spektakl roku?

"Ruda" to spektakl oparty jest na biografii malarki Małgorzaty Sarzyńskiej. Chemiczka z wykształcenia, artystka malarka z powołania. Jej matka, zajęta handlem i walką o byt, nie miała dla córki czasu, czyniąc tym samym jej dzieciństwo smutnym i samotnym. Siedząc godzinami w domu Małgosia, wpatrywała się w swoje odbicie w lustrze, tak długo, aż jej twarz "stawała się obrazem". I chociaż przejawiała również talent aktorski, to malarstwo sprawiło, że "urodziła się na nowo".

Każdego dnia toczyła wewnętrzną walkę między prozą życia, a dojmującą potrzebą tworzenia; między figurą żony i matki, a pełnej pasji szalonej dziewczynki. Historię Małgosi poznajemy przez relacje, które tworzyła z najważniejszymi dla niej osobami: matką, mężem, dziećmi i otaczającymi ją mężczyznami. W wymiarze uniwersalnym jest to opowieść o ludziach, którym zabrakło w życiu odrobiny szczęścia.

To najlepszy spektakl roku. Aktorka zagrała własną matkę

Główną rolę w spektaklu "Ruda" zagrała córka malarki, czyli Olga Sarzyńska. Oprócz niej w nagrodzonym Grand Prix festiwalu "Dwa Teatry" przedstawieniu zagrali także m.in.:

  • Agata Kulesza
  • Adam Ferency
  • Maria Maj
  • Michał Czernecki
  • Mariusz Bonaszewski
  • Piotr Adamczyk
  • Tomasz Sapryk
  • Maria Ciunelis

Aktorka Olga Sarzyńska, która w spektaklu "Ruda" zagrała własną matkę, odebrała również nagrodę za rolę kobiecą w tym przedstawieniu. Sztukę "Ruda" wyreżyserowali Wawrzyniec Kostrzewski oraz Małgorzata Sikorska- Miszczuk. Najlepszy spektakl roku można obejrzeć na vod.tvp.pl.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: teatr telewizjirudaDwa Teatrynajlepszy spektakl roku
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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