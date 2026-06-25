Startuje Męskie Granie. Tam będzie można obejrzeć pierwsze koncerty. Gwiazdy na scenie

Trasa Męskie Granie 2026 rozpoczyna się 26 czerwca i potrwa do 22 sierpnia 2026 roku. Festiwal odbywa się w sześciu miastach.

Pierwszy weekend Męskiego Grania w Żywcu

Już w najbliższy weekend, 26 i 27 czerwca, w Żywcu odbędzie się pierwsza odsłona tegorocznej trasy. Na scenie zaprezentują się m.in. Grechuta Herbuta 2.0, Sistars, Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz Feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska, a także Igo, Mrozu MTV Unplugged oraz Męskie Granie Przestawia: KULT // PRO8L3M gra Kazika i Męskie Granie Orkiestra 2026: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino

Trzy sceny na Męskim Graniu 2026

Na Męskim Graniu każdorazowo usłyszeć można nie tylko najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów, ale i tych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki na tak dużym wydarzeniu. Dzięki temu Męskie Granie to swoiste uniwersum polskiej muzyki i jedyny w swoim rodzaju muzyczny tygiel. W piątek na Scenie Głównej zaprezentują się: The Cassino, Grechuta Herbuta 2.0, Sistars, Vito Bambino Feat. Fukaj oraz Męskie Granie Przestawia: KULT // PRO8L3M gra Kazika. W sobotę zagrają na niej natomiast: Lor, Tribute to Stanisław Soyka – Natalia Przybysz Feat. Smolik, Anna Maria Jopek, Grażyna Łobaszewska, Igo, Mrozu MTV Unplugged i Męskie Granie Orkiestra 2026, która po raz pierwszy wykona na żywo m.in. single „Nareszcie” oraz „Tańcz”. Równie interesująco prezentuje się line-up na Scenie Ż, na której w piątek pojawią się: Omasta, Wojciech Baranowski, Radio Maria. Hoshii gra /ż/ Peszek oraz Ørganek. W sobotę będzie można usłyszeć na niej: Leona Krześniaka, Zalię, Raz Dwa Trzy i Ofelię. W tym roku na Męskim Graniu debiutuje również SCENA MŁODYCH RADAR Polska stworzona we współpracy ze Spotify oraz ORLEN. Zobaczymy na niej takich artystów jak: Jea Mira, Lotta, Zaleś, Maks.tachasiuk, Pola Maj oraz Hugo Tarres. To pierwsza tego typu współpraca Spotify z polskim festiwalem muzycznym.

Męskie Granie odda hołd Stanisławowi Soyce

Rok po śmierci Stanisława Soyki trasa Męskie Granie przygotowała wyjątkowy projekt poświęcony jednemu z najważniejszych polskich artystów. Podczas koncertów zabrzmi "Tribute to Stanisław Soyka", w którym udział wezmą czołowi artyści polskiej sceny muzycznej. W projekcie wystąpią m.in. Natalia Przybysz, Smolik, Anna Maria Jopek, Paulina Przybysz oraz Grażyna Łobaszewska. Muzycznego hołdu dla Soyki będzie można posłuchać podczas koncertów w Żywiec, Poznań oraz Wrocław. Projekt „Tribute to Stanisław Soyka” zostanie zaprezentowany podczas koncertów trasy Męskie Granie w:

Żywcu - 27 czerwca

Poznaniu -– 11 lipca

Wrocławiu - 1 sierpnia

Daty i miejsca kolejnych etapów Męskiego Grania