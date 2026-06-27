Książka na lato. Zanurz się w lekturze, dzięki czytaniu jesteś bardziej atrakcyjny

Jak pokazują badania, czytanie redukuje stres nawet o 68 proc. już po 6 minutach. Książki koją układ nerwowy, a regularny kontakt z literaturą sprawia, że czarujemy rozmową i świetnie dogadujemy się z ludźmi.

Z książką na wakacje

Wakacje to czas, gdy mamy więcej czasu dla siebie. Warto wtedy poczytać. Nie zawsze można jednak zapakować walizkę samymi książkami. Ciężko, trochę niewygodnie, a przecież przydałoby się zabrać ze sobą trochę np. ubrań. Można wybrać wtedy jedną z platform, gdzie znajdziemy bibliotekę audiobooków i e-booków. “2026 Story Raport” to pierwsze tak kompleksowe badanie poświęcone relacji między literaturą a deklaratywnym dobrostanem Polaków. Autorzy badania sprawdzili, jak Polacy korzystają z książek i audiobooków oraz jakie miejsce zajmują w codziennym życiu. Wyniki pokazują, że literatura coraz częściej staje się sposobem na odpoczynek i oderwanie się od nadmiaru bodźców.

Czytanie i słuchanie książek obniża stres

Badani dostrzegają pozytywny wpływ audiobooków na samopoczucie. Większość respondentów dobrze ocenia swój dobrostan, a jeszcze lepsze wyniki odnotowano wśród słuchaczy audiobooków. Aż 79% z nich określa swój wellbeing jako dobry lub bardzo dobry. Jednym z kluczowych wniosków raportu jest zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania z ekranów. Ponad połowa badanych (52proc.) uważa, że spędza przed nimi zbyt dużo czasu, a 48 proc. twierdzi, że audiobooki pomagają ograniczać ten nawyk. Audiobooki są także wysoko oceniane przez rodziców. Aż 68 proc. badanych uważa, że pomagają dzieciom się wyciszyć, a 69 proc. wskazuje, że wspierają koncentrację. Jeszcze więcej respondentów (79 proc.) jest zdania, że dzięki audiobookom dzieci zdobywają nową wiedzę i rozwijają swoje kompetencje.

Audiobook - słuchasz i odzyskujesz czas

Najważniejszym powodem, dla którego Polacy wybierają format audiobooka, jest możliwość słuchania podczas wykonywania innych czynności - wskazuje na to 67 proc. respondentów. Badani uważają, że książka czytana przez lektora pomaga “odzyskać” czas, który poświęcają na codzienne, rutynowe czynności.

Czytasz? Jesteś atrakcyjny

Jednym z bardziej zaskakujących wniosków raportu jest społeczny wizerunek słuchaczy audiobooków. 31% Polaków uważa ich za osoby bardziej atrakcyjne, a wśród samych użytkowników audiobooków odsetek ten wzrasta do 54 proc. Format audio jest więc kojarzony nie tylko z wygodą, lecz także z nowoczesnym stylem życia i otwartością na rozwój. Polacy najchętniej słuchają audiobooków z kategorii kryminał i thriller - wskazało tak 49 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajmują fantasy i science fiction. Ten gatunek jest szczególnie popularny wśród mężczyzn - 51 proc. słuchających mężczyzn deklaruje zainteresowanie fantastyką i science fiction, wobec 23 proc. kobiet korzystających z audiobooków.

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