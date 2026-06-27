Dziennik Gazeta Prawana logo

Książka na lato. Zanurz się w lekturze, dzięki czytaniu jesteś bardziej atrakcyjny

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
czytanie
Czytasz? Jesteś bardziej atrakcyjny/Shutterstock
Literatura sprawia, że żyjemy lepiej, mądrzej i przyjemniej. Udowadniają to badania. Dzięki zanurzeniu się w wciągające opowieści możemy się zrelaksować i obniżyć stres. A to bardzo ważne w naszym zabieganym życiu. Zamiast scrollować - czytajmy, zwłaszcza że czytanie nie tylko rozwija nas intelektualnie, sprawia również, że jesteśmy bardziej atrakcyjni.

Jak pokazują badania, czytanie redukuje stres nawet o 68 proc. już po 6 minutach. Książki koją układ nerwowy, a regularny kontakt z literaturą sprawia, że czarujemy rozmową i świetnie dogadujemy się z ludźmi.

Z książką na wakacje

Wakacje to czas, gdy mamy więcej czasu dla siebie. Warto wtedy poczytać. Nie zawsze można jednak zapakować walizkę samymi książkami. Ciężko, trochę niewygodnie, a przecież przydałoby się zabrać ze sobą trochę np. ubrań. Można wybrać wtedy jedną z platform, gdzie znajdziemy bibliotekę audiobooków i e-booków. “2026 Story Raport” to pierwsze tak kompleksowe badanie poświęcone relacji między literaturą a deklaratywnym dobrostanem Polaków. Autorzy badania sprawdzili, jak Polacy korzystają z książek i audiobooków oraz jakie miejsce zajmują w codziennym życiu. Wyniki pokazują, że literatura coraz częściej staje się sposobem na odpoczynek i oderwanie się od nadmiaru bodźców.

Czytanie i słuchanie książek obniża stres

Badani dostrzegają pozytywny wpływ audiobooków na samopoczucie. Większość respondentów dobrze ocenia swój dobrostan, a jeszcze lepsze wyniki odnotowano wśród słuchaczy audiobooków. Aż 79% z nich określa swój wellbeing jako dobry lub bardzo dobry. Jednym z kluczowych wniosków raportu jest zwrócenie uwagi na problem nadmiernego korzystania z ekranów. Ponad połowa badanych (52proc.) uważa, że spędza przed nimi zbyt dużo czasu, a 48 proc. twierdzi, że audiobooki pomagają ograniczać ten nawyk. Audiobooki są także wysoko oceniane przez rodziców. Aż 68 proc. badanych uważa, że pomagają dzieciom się wyciszyć, a 69 proc. wskazuje, że wspierają koncentrację. Jeszcze więcej respondentów (79 proc.) jest zdania, że dzięki audiobookom dzieci zdobywają nową wiedzę i rozwijają swoje kompetencje.

Najlepsze Europejskie książki wybrane. Na liście powieść noblisty i 3 książki z Polski
Najlepsze Europejskie książki wybrane. Na liście powieść noblisty i 3 książki z Polski

Audiobook - słuchasz i odzyskujesz czas

Najważniejszym powodem, dla którego Polacy wybierają format audiobooka, jest możliwość słuchania podczas wykonywania innych czynności - wskazuje na to 67 proc. respondentów. Badani uważają, że książka czytana przez lektora pomaga “odzyskać” czas, który poświęcają na codzienne, rutynowe czynności.

Czytasz? Jesteś atrakcyjny

Jednym z bardziej zaskakujących wniosków raportu jest społeczny wizerunek słuchaczy audiobooków. 31% Polaków uważa ich za osoby bardziej atrakcyjne, a wśród samych użytkowników audiobooków odsetek ten wzrasta do 54 proc. Format audio jest więc kojarzony nie tylko z wygodą, lecz także z nowoczesnym stylem życia i otwartością na rozwój. Polacy najchętniej słuchają audiobooków z kategorii kryminał i thriller - wskazało tak 49 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajmują fantasy i science fiction. Ten gatunek jest szczególnie popularny wśród mężczyzn - 51 proc. słuchających mężczyzn deklaruje zainteresowanie fantastyką i science fiction, wobec 23 proc. kobiet korzystających z audiobooków.

Bestsellery czerwca 2026 r. wg czytelników - zainspiruj się

Gdy przejrzymy w mediach społecznościowych grupy czytelnicze, okaże się, że najpopularniejsze są kryminały.

  • "Święto Karkonoszy" - najnowsza odsłona Karkonoskiej serii kryminalnej
  • "Fiolet" - siódmy tom popularnego cyklu Kolory zła.
  • "Urwisko" - jedenasty tom przebojowej serii z komisarzem Forstem autorstwa Remigiusza Mroza.
  • "Renegat" - nowość od Marka Stelara.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: kulturaksiążkiczytanie
Powiązane
Rogucki
Na scenie jest obecny od 30 lat. Rusza w specjalną trasę koncertową
książki
Najlepsze Europejskie książki wybrane. Na liście powieść noblisty i 3 książki z Polski
Olga Sarzyńska
Wybrano najlepszy spektakl roku. Aktorka zagrała własną matkę
Muminki
Wojna kulturowa o "Muminki"? "Dziwię się, że jeszcze ich nie zakazano"
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Bardziej doceniam to, co..."
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPoznaj ten trik, dzięki niemu ciasto drożdżowe rośnie jak szalone. Technika 3xC czyni cuda »
Zobacz
|
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 27 czerwca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
Dodatkowy dzień wolny w piątek 14 sierpnia 2026
Dodatkowy dzień wolny w piątek 14 sierpnia 2026. Jest decyzja władz. Komu przysługuje dzień wolny za święto w sobotę?
lemoniada
Jak przetrwać upały? Przygotuj domowy izotonik, który nawodni Cię lepiej niż woda
Barbara Nowacka
Co nowego w szkołach od 1 września 2026? Oto pełna lista zmian
Prezydent ogłosił święto narodowe. Ten dzień jest wolny od pracy
Prezydent ogłosił święto narodowe. Ten dzień będzie wolny od pracy
Badanie techniczne samochodu w stacji kontroli pojazdów
Nowe badanie auta od maja 2026. UE: Diagnosta sprawdzi jedną rzecz i nie podbije dowodu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj