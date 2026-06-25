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Najlepsze Europejskie książki wybrane. Na liście powieść noblisty i 3 książki z Polski

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 11:05
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książki
Ogłoszono nominacje do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus/Shutterstock
Ogłoszono nominacje do jednej z najważniejszych nagród literackich w Europie Środkowej. Te książki wypada znać. Zwycięzcę poznamy już w październiku, jest więc czas na nadrobienie czytelniczych zaległości, zwłaszcza że przed nami wakacje. Wśród nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus jest książka ubiegłorocznego noblisty oraz trzy pozycje z Polski.

Jak informuje kapituła nagrody na swoim profilu w mediach społecznościowych "Najlepsze, co literatura Europy Środkowej ma do zaoferowania _ czyli prezentujemy długą listę Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2026".

Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus po raz 21.

"W tym roku Angelus wręczony zostanie po raz dwudziesty pierwszy. Powyższego wyboru dokonało jury w składzie: Andrej Chadanowicz (przewodniczący), Bernadetta Darska, Dobrawa Lisak, Jerzy Madejski, Paulina Małochleb, Tomasz Mizerkiewicz i Maciej Robert. Przez najbliższe dwa miesiące będziemy przybliżać wam książki z długiej listy, z początkiem września ogłosimy finałową siódemkę. Angelus wręczony zostanie 17 października 2026" - informują organizatorzy.

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Lista nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus

Na liście nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środowej Angelus jest niedawno przetłumaczona na polski książka laureata ubiegłorocznego literackiego Nobla. "László Krasznahorkai jest wielkim pisarzem epickim, osadzonym w środkowoeuropejskiej tradycji, sięgającej od Kafki do Thomasa Bernharda, charakteryzującej się absurdyzmem i groteskowym nadmiarem" - napisał w laudacji noblowskiej Anders Olsson, przewodniczący Akademii Szwedzkiej, która przyznała pisarzowi Nagrodę Nobla 2025 w dziedzinie literatury.

  • Uładzimier Arłoŭ, "Tańce nad miastem. Trzy opowieści", tłum. Bohdan Zadura, Państwowy Instytut Wydawniczy (Białoruś)
  • Marek Bieńczyk, "Rondo Wiatraczna", Wydawnictwo Karakter (Polska)
  • Darko Cvijetić, "Czemu na podłodze śpisz", tłum. Dorota Jovanka Ćirlić, Oficyna Literacka Noir sur Blanc (Bośnia i Hercegowina)
  • Joanna Czeczott, "Cisza nad stepem. Kazachstan i pamięć o Rosji", Wydawnictwo Czarne (Polska)
  • Slavenka Drakulić, "Bajki o komunizmie", tłum. Katarzyna Taczyńska i Wojciech Tworek, Wydawnictwo KEW (Chorwacja)
  • Georgi Gospodinow, "Ogrodnik i śmierć", tłum. Magdalena Pytlak, Wydawnictwo Literackie (Bułgaria)
  • Julia Ilucha, "Moje kobiety", tłum. Katarzyna Fiszer, Wydawnictwo KEW (Ukraina)
  • László Krasznahorkai, "A świat trwa", tłum. Elżbieta Sobolewska, Wydawnictwo Czarne (Węgry)
  • Milena Marković, "Dzieci", tłum. Dorota Jovanka Ćirlić, Wydawnictwo Warstwy (Serbia)
  • Péter Nádas, "Historie równoległe: Nieme imperium", tłum. Elżbieta Sobolewska, Biuro Literackie (Węgry)
  • Zyta Rudzka, "Tylko durnie żyją do końca", Wydawnictwo W.A.B. (Polska)
  • Kateřina Tučková, "Bílá Voda", tłum. Julia Różewicz, Wydawnictwo Afera (Czechy)
  • Ewa Wieżnawiec, "O wilku mówiono w izbie", tłum. Małgorzata Buchalik, Wydawnictwo KEW (Białoruś)
  • Serhij Żadan, "Arabeski", tłum. Michał Petryk, Wydawnictwo Czarne (Ukraina)
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Źródło dziennik.pl
Tematy: nagrodaksiążkibestseller
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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