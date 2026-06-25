Najlepsze Europejskie książki wybrane. Na liście powieść noblisty i 3 książki z Polski

Jak informuje kapituła nagrody na swoim profilu w mediach społecznościowych "Najlepsze, co literatura Europy Środkowej ma do zaoferowania _ czyli prezentujemy długą listę Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus 2026".

Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus po raz 21.

"W tym roku Angelus wręczony zostanie po raz dwudziesty pierwszy. Powyższego wyboru dokonało jury w składzie: Andrej Chadanowicz (przewodniczący), Bernadetta Darska, Dobrawa Lisak, Jerzy Madejski, Paulina Małochleb, Tomasz Mizerkiewicz i Maciej Robert. Przez najbliższe dwa miesiące będziemy przybliżać wam książki z długiej listy, z początkiem września ogłosimy finałową siódemkę. Angelus wręczony zostanie 17 października 2026" - informują organizatorzy.

Lista nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus

Na liście nominowanych do Literackiej Nagrody Europy Środowej Angelus jest niedawno przetłumaczona na polski książka laureata ubiegłorocznego literackiego Nobla. "László Krasznahorkai jest wielkim pisarzem epickim, osadzonym w środkowoeuropejskiej tradycji, sięgającej od Kafki do Thomasa Bernharda, charakteryzującej się absurdyzmem i groteskowym nadmiarem" - napisał w laudacji noblowskiej Anders Olsson, przewodniczący Akademii Szwedzkiej, która przyznała pisarzowi Nagrodę Nobla 2025 w dziedzinie literatury.