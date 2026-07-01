Rusza największa impreza muzyczna w Polsce. Open'er Festival na żywo w telewizji

Open'er Festival powered by Orange 2026 odbędzie się w dniach 1-4 lipca w Gdyni, na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo.

Open'er Festival 2026 - line up pełen gwiazd

Tegoroczna edycja imprezy przyciągnie do Gdyni za sprawą zarówno międzynarodowych gwiazd, jak i czołowych polskich artystów. Po ubiegłorocznym sukcesie frekwencyjnym organizatorzy podkreślają, że tegoroczny line-up to połączenie światowych i polskich gwiazd. Na kilku scenach wystąpi ponad osiemdziesiąt zespołów i artystów solowych.

Headlinerami tegorocznej edycji są nowa ikona globalnej popkultury - Jennie, The Cure - legenda new wave i postpunka, Calvin Harris - słynący z tanecznej i elektronicznej muzyki oraz jedne z najlepszych zespołów koncertowych Nick Cave & The Bad Seeds oraz Florence + The Machine. Wśród polskich wykonawców nie zabraknie m.in. Kasi Lins, Vito Bambino, Sobla, Ralpha Kaminskiego, Darii ze Śląska, Zalii i Sokoła.

Open'er Festival na żywo w telewizji - gdzie obejrzeć

W tym roku kilka koncertów będzie można zobaczyć na żywo w TVP. Tam zaprezentują się m.in.: Zara Larsson, The xx, The Cure oraz Teddy Swims. Przez cztery dni, od 1 do 4 lipca, Telewizja Polska będzie transmitować koncerty największych gwiazd tegorocznego Open’er Festivalu. Oprócz koncertów widzowie zobaczą również wywiady z artystami, materiały z backstage'u oraz relacje z festiwalowego miasteczka. Wszystkie transmisje będą dostępne także w TVP VOD.

Środa, 1 lipca - Zara Larsson, start o godzinie 20:00 w TVP1 i TVP Kultura; The xx, start o godzinie 22:00 w TVP Kultura

- Zara Larsson, start o godzinie 20:00 w TVP1 i TVP Kultura; The xx, start o godzinie 22:00 w TVP Kultura Czwartek, 2 lipca - Yehuda Prokopowicz i Sinfonia Varsovia, start o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP Kultura

- Yehuda Prokopowicz i Sinfonia Varsovia, start o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP Kultura Piątek, 3 lipca - The Cure, start o godzinie 21:00 w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia

- The Cure, start o godzinie 21:00 w TVP1, TVP Kultura i TVP Polonia Sobota, 4 lipca - Addison Rae, start o godzinie 18:15 w TVP Kultura; Teddy Swims, start o godzinie 20:00 w TVP Kultura

- Addison Rae, start o godzinie 18:15 w TVP Kultura; Teddy Swims, start o godzinie 20:00 w TVP Kultura Wszystkie koncerty będą transmitowane na żywo również w serwisie TVP VOD.

Cztery sceny Open'er Festival 2026

Jak we wcześniejszych latach, koncerty będą odbywać się na czterech scenach: Orange Main Stage, Tent Stage, Alter Stage i Flow Stage. Poza występami gwiazd organizatorzy przygotowali również atrakcje towarzyszące, w tym Silent Disco, Alter Kino, Kids Zone, Fashion Stage oraz Strefę NGO.

Pierwszy headliner - Florence and the Machine

Pierwszym headlinerem jest Florence and the Machine, która pojawi się na scenie w środę. Grupa powstała w 2007 roku, już rok później wystąpiła na bocznych scenach festiwali w Glastonbury i Reading. W 2011 roku zespół był nominowany do Nagrody Grammy w kategorii najlepszy nowy artysta. Dzięki pięciu albumom studyjnym - "Lungs" (2009), „Ceremonials” (2011), „How Big, How Blue, How Beautiful” (2015), „High As Hope” (2018) oraz „Dance Fever” (2022) - Florence Welch, znana również jako Florence and The Machine, ugruntowała swoją pozycję jednej z najważniejszych artystek pokolenia. Jej twórczość nie tylko zdominowała listy sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii, ale przyniosła jej także liczne prestiżowe wyróżnienia. Współpracowała z takimi artystami, jak The Rolling Stones, Lady Gaga czy Taylor Swift, a także wydała książkę z tekstami piosenek, poezją i rysunkami zatytułowaną „Useless Magic”. W 2025 roku Florence zaprezentowała swój szósty album studyjny „Everybody Scream”. Tytułowy utwór został napisany i wyprodukowany przez Florence Welch we współpracy m.in. Markiem Bowenem z zespołu IDLES, Aaronem Dessnerem i Mitski.

Czwartek - Nic Cave & the Bad Seeds

Drugiego dnia, w czwartek, główną gwiazdą ma być Nick Cave & the Bad Seeds - muzyk, który w latach 70. zaczynał karierę z niezależną grupą The Birthday Party. W latach 80. powstał band Nick Cave & the Bad Seeds, który słynie z porywających koncertów i do dziś wydał osiemnaście albumów studyjnych i sześć koncertowych. Najnowsza letnia trasa jest kontynuacją sukcesu ubiegłorocznego, albumu „Wild God”, który trafił do Top 10 sprzedaży w wielu europejskich krajach i dał początek wyprzedanej trasie Wild God Tour — jednemu z najważniejszych koncertowych doświadczeń ubiegłego roku. Nick Cave & The Bad Seeds zaprezentują setlistę obejmującą utwory z czterech dekad swojej legendarnej kariery, w tym także z „Wild God”.

Kultowy zespół The Cure

Trzeciego dnia, w sobotę na scenie wystąpi The Cure, który powstał w Crawley, a pierwszy raz na scenie wystąpili w 1978 roku. Do tej pory zagrali około 1800 koncertów, wydali 14 albumów studyjnych, ponad 40 singli, kilka filmów koncertowych, albumów live, utwory do ścieżek dźwiękowych, a także kilka książek. Przez 47 lat grupa miała 13 członków. W 2026 roku w składzie znajdzie się 5 z nich: Robert Smith (wokal i gitary), Simon Gallup (bas), Jason Cooper (perkusja), Roger O'Donnell (instrumenty klawiszowe), Reeves Gabrels (gitary).

Ikona popkultury - Jennie

Ostatnim headlinerem, który pojawi się na scenie, będzie nowa ikona globalnej popkultury - Jennie. Od debiutu z zespołem Blackpink w 2016 roku koreańska piosenkarka, raperka i ikona mody zgromadziła ponad 55 milionów miesięcznych słuchaczy na Spotify oraz prawie 90 milionów obserwujących na Instagramie. Tegoroczna edycja imprezy potrwa do soboty, 4 lipca.