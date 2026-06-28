Kochasz Włochy? Przeczytaj te trzy bestsellery, a poczujesz włoski klimat i wzruszenie

Czytanie to idealny sposób na relaks, mimowolną naukę i podróże bez potrzeby ruszania się ze swojego fotela. Podpowiadamy świetne lektury na wakacje. Te bestsellery z Włoch podbiły serca czytelników na świecie.

"Sycylijskie lwy" - Stefania Auci

Na punkcie tej sagi rodu Florio oszalały najpierw Włochy, a potem świat. Nakręcono na jej podstawie serial. Śladami bohaterów "Sycylijskich lwów" organizowane są wycieczki. Autorka tej sagi, nauczycielka z Sycylii, zdobyła wielką sławę. Jej trylogia "Sycylijskie lwy" przedstawia burzliwą historię rodziny Florio na tle historycznych sztormów, które przetaczają się przez Sycylię i Europę. Paolo, Ignazio i Giuseppina przyjechali na Sycylię w drugiej połowie XIX wieku, by uwolnić się od kalabryjskiej biedy. Zbudowali, dzięki uporowi i ciężkiej pracy, wielkie imperium. Historia rodu Florio jest utkana z tragedii, nieszczęśliwych miłości i poświęceń. Florio to jedna z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych dynastii w historii Włoch. Ten potężny ród zyskał miano „sycylijskich lwów”. "Sycylijskie lwy" i "Zimę sycylijskich lwów" przełożył na polski Tomasz Kwiecień.

"Jak gorzka pomarańcza" - Milena Palminteri

Pochodząca z Palermo na Sycylii Nina Palminteri napisała książkę pt. "Jak gorzka pomarańcza". Powieść bije rekordy popularności we Włoszech i na świecie. Nie bez przyczyny. Jej książka, nominowana do prestiżowej włoskiej nagrody Bancarella, to najgłośniejszy debiut ostatnich lat. Palminteri przedstawia dzieje dwóch kobiet z różnych sfer, których losy splatają się w dramatyczny sposób. Akcja zaczyna się w latach dwudziestych XX wieku. Zakochana Nardina wychodzi za Carla, ich szczęście zakłóca brak dziecka. Tymczasem służąca Sebedda jest w ciąży, która bardzo komplikuje jej życie. "Jak gorzka pomarańcza" opowiada o pogmatwanych losach kobiet, rodzinnych tajemnicach i silnych bohaterkach, które stawiają czoła dominacji mężczyzn". Tłumaczenie Monika Woźniak.

"Listonoszka z Apulii. Włoska opowieść o nadziei i odwadze" - Francesca Giannone

Kolejny bestseller, którego sława sięga daleko poza Włochy. Francesca Giannone zabiera czytelników do Apulii, gdzie kobiety walczą o prawo do życia na swoich zasadach. "Listonoszka z Apulii" to pełna emocji historia trzech dekad z życia włoskiej rodziny i miasteczka. A w tle przetaczają się wojny i historyczne zmiany. Do małego miasteczka w Apulii przyjeżdża z północy Włoch Anna. Jest inna niż kobiety, które mieszkają na południu. Niezależna, odważna, kocha książki, nie chodzi do kościoła i wykonuje męski zawód - zostaje listonoszką. Co ciekawe Anna istniała naprawdę i była prababką autorki książki. Tłumaczenie - Agata Pryciak.