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Kochasz Włochy? Przeczytaj te trzy bestsellery, a poczujesz włoski klimat i wzruszenie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
wczoraj, 20:56
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bestsellery na plaży
Włoskie bestsellery na lato/Shutterstock
Mamy upalne wakacje. Bez wyjeżdżania można poczuć się jak we Włoszech. W długie wakacyjne wieczory dobrze jest się zanurzyć w lekturze. Polecamy bestsellery, dzięki którym zanurkujecie we włoskie klimaty. Poczujecie wzruszenie i doświadczycie namiętności bohaterów. Zabieramy Was w literackie, emocjonujące podróże na Sycylię i płd. Półwyspu Apenińskiego.

Czytanie to idealny sposób na relaks, mimowolną naukę i podróże bez potrzeby ruszania się ze swojego fotela. Podpowiadamy świetne lektury na wakacje. Te bestsellery z Włoch podbiły serca czytelników na świecie.

"Sycylijskie lwy" - Stefania Auci

Na punkcie tej sagi rodu Florio oszalały najpierw Włochy, a potem świat. Nakręcono na jej podstawie serial. Śladami bohaterów "Sycylijskich lwów" organizowane są wycieczki. Autorka tej sagi, nauczycielka z Sycylii, zdobyła wielką sławę. Jej trylogia "Sycylijskie lwy" przedstawia burzliwą historię rodziny Florio na tle historycznych sztormów, które przetaczają się przez Sycylię i Europę. Paolo, Ignazio i Giuseppina przyjechali na Sycylię w drugiej połowie XIX wieku, by uwolnić się od kalabryjskiej biedy. Zbudowali, dzięki uporowi i ciężkiej pracy, wielkie imperium. Historia rodu Florio jest utkana z tragedii, nieszczęśliwych miłości i poświęceń. Florio to jedna z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych dynastii w historii Włoch. Ten potężny ród zyskał miano „sycylijskich lwów”. "Sycylijskie lwy" i "Zimę sycylijskich lwów" przełożył na polski Tomasz Kwiecień.

Książka na lato. Zanurz się w lekturze, dzięki czytaniu jesteś bardziej atrakcyjny
Książka na lato. Zanurz się w lekturze, dzięki czytaniu jesteś bardziej atrakcyjny

"Jak gorzka pomarańcza" - Milena Palminteri

Pochodząca z Palermo na Sycylii Nina Palminteri napisała książkę pt. "Jak gorzka pomarańcza". Powieść bije rekordy popularności we Włoszech i na świecie. Nie bez przyczyny. Jej książka, nominowana do prestiżowej włoskiej nagrody Bancarella, to najgłośniejszy debiut ostatnich lat. Palminteri przedstawia dzieje dwóch kobiet z różnych sfer, których losy splatają się w dramatyczny sposób. Akcja zaczyna się w latach dwudziestych XX wieku. Zakochana Nardina wychodzi za Carla, ich szczęście zakłóca brak dziecka. Tymczasem służąca Sebedda jest w ciąży, która bardzo komplikuje jej życie. "Jak gorzka pomarańcza" opowiada o pogmatwanych losach kobiet, rodzinnych tajemnicach i silnych bohaterkach, które stawiają czoła dominacji mężczyzn". Tłumaczenie Monika Woźniak.

To król włoskiego kryminału. Właśnie ukazał się przekład kolejnego bestselleru
To król włoskiego kryminału. Właśnie ukazał się przekład kolejnego bestselleru

"Listonoszka z Apulii. Włoska opowieść o nadziei i odwadze" - Francesca Giannone

Kolejny bestseller, którego sława sięga daleko poza Włochy. Francesca Giannone zabiera czytelników do Apulii, gdzie kobiety walczą o prawo do życia na swoich zasadach. "Listonoszka z Apulii" to pełna emocji historia trzech dekad z życia włoskiej rodziny i miasteczka. A w tle przetaczają się wojny i historyczne zmiany. Do małego miasteczka w Apulii przyjeżdża z północy Włoch Anna. Jest inna niż kobiety, które mieszkają na południu. Niezależna, odważna, kocha książki, nie chodzi do kościoła i wykonuje męski zawód - zostaje listonoszką. Co ciekawe Anna istniała naprawdę i była prababką autorki książki. Tłumaczenie - Agata Pryciak.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: włochyksiążkibestseller
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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