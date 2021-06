W 2017 roku wydała swój debiutancki album „Songs of Myself”, a w listopadzie 2020 ukazała się jej najnowsza płyta „There is a Star”. Mieszkająca w Mediolanie artystka opowiedziała nam m.in. jak zaczęła się jej przygoda na rynku wydawniczym, jak łączy miłość do muzyki i włoskiej kultury i dlaczego ważne jest dla niej przybliżanie światu literatury kobiecej. Posłuchajcie!

O KARIERZE MUZYCZNEJ WE WŁOSZECH

Zakorzeniłam się w temacie, klimacie i języku włoskim. I przy tym, prawdopodobnie, muzycznie już zostanę. Dlatego też, że mieszkam w Mediolanie, skąd Was serdecznie pozdrawiam.

Po prostu, tutaj ta muzyka trochę „lepiej mi idzie”, że tak powiem. Więc muzycznie zostanę przy języku włoskim, ale skończę na razie z albumami koncepcyjnymi i zajmę się materiałem autorskim, piosenkami, które piszę sama i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie.

O PIOSENCE „(IM)PERFETTA”

Ja się zajmuję kilkoma rzeczami na raz. Wiodącymi nurtami są literatura i muzyka. Muzycznie, wydaje mi się, że zostanę tutaj [we Włoszech]. Nie oznacza to, że kompletnie przestanę publikować muzykę w Polsce.

Być może zrobię tak, że utwory, które będę pisać, będę pisała w kilku wariantach językowych, co już zrobiłam w 2019 z singlem „(Im)Perfetta”. Opublikowałam go po: polsku, angielsku i włosku.

Jest to strasznie dużo pracy, ale chciałam zobaczyć, gdzie to najlepiej wybrzmi. I niestety, nieporównywalna jest skala, jak to zostało odebrane we Włoszech, a jak w Polsce. We Włoszech mam większą liczbę odbiorców i media bardzo interesują się tym, co robię.

O WYDAWNICTWIE „FAME ART” I KSIĄŻKACH ESTER KREITMAN

To było zupełnie niezaplanowane i trafiłam na rynek wydawniczy przypadkowo. U mnie w domu się dużo czyta, mamy 4 tysiące książek [śmiech] i rodzice bardzo lubią literaturę żydowską.

A cała przygoda z wydawnictwem zaczęła się właśnie od książki żydowskiej pisarki, Esther Kreitman, która była siostrą noblisty, pisarza Isaaca Bashevisa Singera – bardzo popularnego swego czasu w Polsce.

Zresztą oni wszyscy się urodzili w Biłgoraju.

Jej proza była nieznana w Polsce, mimo, że była pierwszą w rodzinie, która pisała. I tata mi to podsunął i tak się zaczęła ta przygoda. To była bardzo wyboista droga.